Метшин: Конфликта между футболистами «Рубина» не было, но разговор состоялся

«Рубин» после 21 матча чемпионата России идет на 10-м месте в турнирной таблице. В четверг команда вылетела из розыгрыша Кубка России на стадии полуфинала, проиграв екатеринбургскому «Уралу» — 1:2. В конце марта СМИ сообщали о конфликте между старожилами казанцев — Олегом Кузьминым, Сергеем Рыжиковым и Гекденизом Караденизом — с новичками Максимом Лестьенном и Алексом Сонгом.

«Был разговор, который вышел из раздевалки. Но это нормально. Это говорит о том, что ребятам не безразлично. Но конфликта не было, а просто разговор. Вы же видели, что и Лестьенн в составе. И я уверен, что и Сонг скоро будет в составе», — сказал Метшин.