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8 апреля 2017, 11:50 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Метшин: Конфликта между футболистами «Рубина» не было, но разговор состоялся

МОСКВА, 8 апр — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Конфликта между футболистами казанского «Рубина» не было, но состоялся разговор, заявил агентству «Р-Спорт» президент команды из столицы Татарстана и мэр Казани Ильсур Метшин.

«Рубин» после 21 матча чемпионата России идет на 10-м месте в турнирной таблице. В четверг команда вылетела из розыгрыша Кубка России на стадии полуфинала, проиграв екатеринбургскому «Уралу» — 1:2. В конце марта СМИ сообщали о конфликте между старожилами казанцев — Олегом Кузьминым, Сергеем Рыжиковым и Гекденизом Караденизом — с новичками Максимом Лестьенном и Алексом Сонгом.

«Был разговор, который вышел из раздевалки. Но это нормально. Это говорит о том, что ребятам не безразлично. Но конфликта не было, а просто разговор. Вы же видели, что и Лестьенн в составе. И я уверен, что и Сонг скоро будет в составе», — сказал Метшин.

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Метшин: Текущий результат ФК «Рубин» не соответствует вложенным усилиям и средствам

МОСКВА, 8 апр — Р-Спорт, Артем Калинин. Результаты казанского «Рубина» не соответствуют вложенным в команду усилиям и средствам, заявил агентству «Р-Спорт» президент футбольного клуба и мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.
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