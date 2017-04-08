Метшин: Текущий результат ФК «Рубин» не соответствует вложенным усилиям и средствам

«Рубин» после 21 сыгранного тура чемпионата России идет на 10-м месте в турнирной таблице РФПЛ. В четверг команда вылетела из розыгрыша Кубка России на стадии полуфинала, проиграв екатеринбургскому «Уралу» — 1:2.

«Мы большую работу провели по формированию нового клуба: приглашен новый тренерский штаб (во главе с Хави Грасией), (проведена) большая трансферная компания летом 2016 года, — сказал Метшин. — И результат просто не соответствует вложенным усилиям и средствам. Но мы по-прежнему верим в команду. В частности в то, что мы до конца сезона поправим наше турнирное положение. Но главная задача — построение новой команды, новой философии во главе с испанским тренером — по-прежнему остается».

По словам Метшина, «Рубин» играет в красивый футбол. «К сожалению, нет стабильности, но мы играем, я считаю, в красивый футбол. О чем говорят и специалисты, но стабильность — признак мастерства, чего нам не хватает», — добавил собеседник агентства.