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8 апреля 2017, 11:49 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Метшин: Текущий результат ФК «Рубин» не соответствует вложенным усилиям и средствам

МОСКВА, 8 апр — Р-Спорт, Артем Калинин. Результаты казанского «Рубина» не соответствуют вложенным в команду усилиям и средствам, заявил агентству «Р-Спорт» президент футбольного клуба и мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

«Рубин» после 21 сыгранного тура чемпионата России идет на 10-м месте в турнирной таблице РФПЛ. В четверг команда вылетела из розыгрыша Кубка России на стадии полуфинала, проиграв екатеринбургскому «Уралу» — 1:2.

«Мы большую работу провели по формированию нового клуба: приглашен новый тренерский штаб (во главе с Хави Грасией), (проведена) большая трансферная компания летом 2016 года, — сказал Метшин. — И результат просто не соответствует вложенным усилиям и средствам. Но мы по-прежнему верим в команду. В частности в то, что мы до конца сезона поправим наше турнирное положение. Но главная задача — построение новой команды, новой философии во главе с испанским тренером — по-прежнему остается».

По словам Метшина, «Рубин» играет в красивый футбол. «К сожалению, нет стабильности, но мы играем, я считаю, в красивый футбол. О чем говорят и специалисты, но стабильность — признак мастерства, чего нам не хватает», — добавил собеседник агентства.

Рубин
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Метшин: Конфликта между футболистами «Рубина» не было, но разговор состоялся

МОСКВА, 8 апр — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Конфликта между футболистами казанского «Рубина» не было, но состоялся разговор, заявил агентству «Р-Спорт» президент команды из столицы Татарстана и мэр Казани Ильсур Метшин.
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