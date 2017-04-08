Метшин: Текущий результат ФК «Рубин» не соответствует вложенным усилиям и средствам
МОСКВА, 8 апр —
Р-Спорт, Артем Калинин. Результаты казанского «Рубина» не соответствуют вложенным в команду усилиям и средствам, заявил агентству «Р-Спорт» президент футбольного клуба и мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.
«Рубин» после 21 сыгранного тура чемпионата России идет на 10-м месте в турнирной таблице РФПЛ. В четверг команда вылетела из розыгрыша Кубка России на стадии полуфинала, проиграв екатеринбургскому «Уралу» — 1:2.
«Мы большую работу провели по формированию нового клуба: приглашен новый тренерский штаб (во главе с Хави Грасией), (проведена) большая трансферная компания летом 2016 года, — сказал Метшин. — И результат просто не соответствует вложенным усилиям и средствам. Но мы
По словам Метшина, «Рубин» играет в красивый футбол. «К сожалению, нет стабильности, но мы играем, я считаю, в красивый футбол. О чем говорят и специалисты, но стабильность — признак мастерства, чего нам не хватает», — добавил собеседник агентства.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter