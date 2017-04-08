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8 апреля 2017, 11:47 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Метшин: Разговоров о прекращении работы с Хави Грасией в руководстве ФК «Рубин» нет

МОСКВА, 8 апр — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Руководство казанского футбольного клуба «Рубин» даже не обсуждает тему возможного прекращения сотрудничества с главным тренером испанцем Хави Грасией, заявил агентству «Р-Спорт» президент команды из столицы Татарстана и мэр Казани Ильсур Метшин.

<em>МОСКВА 8 <span class=error>апр</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Василий <nobr>Конов-мл.</nobr></em> Руководство казанского футбольного клуба Рубин даже не обсуждает тему возможного прекращения сотрудничества с главным тренером испанцем <span class=error>Хави</span> <span class=error>Грасией</span> заявил агентству Р-Спорт президент команды из столицы <span class=error>Татарстана</span> и мэр Казани <span class=error>Ильсур</span> <span class=error>Метшин</span>. Увеличить
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«Рубин» с 27 очками после 21 тура располагается на 10-й строчке турнирной таблицы РФПЛ. Из розыгрыша Кубка России казанский клуб вылетел на стадии полуфинала. Грасия, ранее тренировавший испанские «Малагу» и «Осасуну», возглавил «Рубин» перед стартом сезона, подписав контракт до лета 2020 года.

«И Грасия сильно переживает, и мы хотим лучшего. Но мы продолжаем с ним работать, у нас нет сомнений, что мы закончим сезон с этим тренером. А так у нас подписан контракт на четыре года, и сам проект, о чем говорили ранее, у нас именно на четыре года. Мы дали полный карт-бланш (тренеру), — сказал Метшин. — В руководстве клуба таких разговоров (о прекращении сотрудничества) вообще не ходит».

«Да, мы не отошли от поражения в полуфинале Кубка (“Рубин” в четверг со счетом 1:2 проиграл екатеринбургскому “Уралу”), но сейчас продолжается чемпионат России. Надо находить свою картинку. Радует, что прибавляют молодые», — продолжил собеседник агентства.

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Метшин: Конфликта между футболистами «Рубина» не было, но разговор состоялся

МОСКВА, 8 апр — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Конфликта между футболистами казанского «Рубина» не было, но состоялся разговор, заявил агентству «Р-Спорт» президент команды из столицы Татарстана и мэр Казани Ильсур Метшин.
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