Метшин: Разговоров о прекращении работы с Хави Грасией в руководстве ФК «Рубин» нет

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«Рубин» с 27 очками после 21 тура располагается на 10-й строчке турнирной таблицы РФПЛ. Из розыгрыша Кубка России казанский клуб вылетел на стадии полуфинала. Грасия, ранее тренировавший испанские «Малагу» и «Осасуну», возглавил «Рубин» перед стартом сезона, подписав контракт до лета 2020 года.

«И Грасия сильно переживает, и мы хотим лучшего. Но мы продолжаем с ним работать, у нас нет сомнений, что мы закончим сезон с этим тренером. А так у нас подписан контракт на четыре года, и сам проект, о чем говорили ранее, у нас именно на четыре года. Мы дали полный карт-бланш (тренеру), — сказал Метшин. — В руководстве клуба таких разговоров (о прекращении сотрудничества) вообще не ходит».

«Да, мы не отошли от поражения в полуфинале Кубка (“Рубин” в четверг со счетом 1:2 проиграл екатеринбургскому “Уралу”), но сейчас продолжается чемпионат России. Надо находить свою картинку. Радует, что прибавляют молодые», — продолжил собеседник агентства.