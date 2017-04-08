Метшин: Разговоров о прекращении работы с Хави Грасией в руководстве ФК «Рубин» нет
МОСКВА, 8 апр —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. Руководство казанского футбольного клуба «Рубин» даже не обсуждает тему возможного прекращения сотрудничества с главным тренером испанцем Хави Грасией, заявил агентству «Р-Спорт» президент команды из столицы Татарстана и мэр Казани Ильсур Метшин.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Рубин» с 27 очками после 21 тура располагается на 10-й строчке турнирной таблицы РФПЛ. Из розыгрыша Кубка России казанский клуб вылетел на стадии полуфинала. Грасия, ранее тренировавший испанские «Малагу» и «Осасуну», возглавил «Рубин» перед стартом сезона, подписав контракт до лета 2020 года.
«И Грасия сильно переживает, и мы хотим лучшего. Но мы продолжаем с ним работать, у нас нет сомнений, что мы закончим сезон с этим тренером. А так у нас подписан контракт на четыре года, и сам проект, о чем говорили ранее, у нас именно на четыре года. Мы дали полный
«Да, мы не отошли от поражения в полуфинале Кубка (“Рубин” в четверг со счетом 1:2 проиграл екатеринбургскому “Уралу”), но сейчас продолжается чемпионат России. Надо находить свою картинку. Радует, что прибавляют молодые», — продолжил собеседник агентства.
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