Эдуард Безуглов: Если здоровье в порядке, проблем с синтетикой быть не должно
Этой весной у нескольких клубов возникали проблемы с газоном — РФПЛ принимала санкции, закрывая арены. Выходом из этой ситуации могут стать синтетические поля. В частности, в этом туре на искусственном покрытии сыграют «Уфа» и «Спартак». Особенности игры в таких условиях мы обсудили с врачом сборной России.
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— Создает ли проблемы футболистам переход с натурального поля на искусственное и обратно?
— Синтетические поля — это всегда компромисс, и если есть возможность готовить для матчей и тренировок натуральные, выбор всегда будет за ними. Искусственные же стелют там, где климат не позволяет постоянно играть на траве.
— Какие еще плюсы у синтетики?
— К ним можно отнести более дешевую эксплуатацию, минимальные требования к обслуживающему персоналу (агрономы не нужны в принципе) и долговечность. Так что с точки зрения продвижения футбола в массы за счет упрощения доступа к инфраструктуре такое покрытие — благо.
— А что скажете о минусах? Повышается ли вероятность повреждений?
— Считается, что, если постоянно играть на одном виде покрытия, травматизм почти одинаков. Проблемы возникают, когда происходят постоянные переходы с синтетики на натуральное поле и обратно. Действительно, в этом случае риск возрастает.
— Как оцениваете качество полей на стадионах РФПЛ?
— Так же, как и большинство футбольных людей, — на некоторых стадионах они могли быть и лучше. Причем намного. Хотя есть очень хорошие газоны — в Грозном, Краснодаре, Москве. У нас
— Нет ли у тренеров предубеждения против синтетики и, соответственно, соблазна поберечь
— Это даже не предубеждение, а здравый взгляд на вещи, и чаще всего такая ситуация касается ребят, которые перенесли операцию на суставах… Именно у таких они после синтетики на первых порах могут воспалятся, и тренеры об этом, конечно, помнят. Важно и другое: если команда тренируется и играет дома на натуральном поле, а в гостях приходится выходить на искусственное, риск усугубить проблемы с мышцами и связками возрастает. И об этом все знают.
— Советуются ли в таких случаях тренеры с врачами?
— Чаще всего да. Но в таких вопросах доктора и наставники единодушны.
— Какой режим оптимален, если нельзя исключить переход с синтетики на натуральное поле?
— Нет такого, все варианты не очень хороши. Просто надо более тщательно подходить к восстановлению и профилактике травматизма.
— Есть ли статистика — игроки какой линии больше всего страдают от перехода?
— Нет.
— О том, что у ряда футболистов возникают проблемы в связи с переходом с одного газона на другой, не раз говорилось — в частности о Марате Измайлове.
— Его ситуация точно с этим не связана. В «Порту», «Локо», «Габале», «Краснодаре» он выступал на натуральных полях.
— Кому точно не стоит выходить на синтетику в связи с уже перенесенными операциями и повреждениями?
— Имея профессиональный контракт, нужно играть там, где это делает вся команда. Но более тщательно к подготовке и восстановлению следует относиться тем, у кого есть проблемы с мышцами, кто перенес пластику передних крестообразных связок и операцию на хрящах.
— То есть операции на «крестах» не являются фактором, который препятствует игре на синтетике?
— Нет, конечно. Если операция и реабилитация прошли удачно, то противопоказаний нет. Если есть проблемы, то неприятности могут начаться и на траве.
— Если подводить итог, синтетическое поле для северной страны — панацея, безусловное зло или будущее?
— Это реалии регионов, в которых климат, финансы и квалификация агрономов не позволяют содержать необходимое для массового футбола количество полей нужное количество времени. На крайнем юге,
— Почему?
— Палящее солнце круглый год требует больших финансовых вложений для поддержания газонов в приемлемом состоянии.
— Представим, что решение о том, играть ли футболисту, имеющему проблемы с коленом, зависит от вас — а впереди матч на синтетике.
— Если колено хорошо держит нагрузку, на момент вынесения вердикта нет признаков воспаления и следующая встреча через
— Получается, проблемы с синтетикой у игроков — миф?
— Если здоровье в порядке, то да.
— Как вы оцениваете вероятность возвращения в большой футбол Виктора Файзулина?
— О перспективах возвращения Виктора на поле лучше всего сказал он сам: ждите на ЧМ-2018 года… Лучше него ситуацией никто не владеет.
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