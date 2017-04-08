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8 апреля 2017, 0:49 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Эдуард Безуглов: Если здоровье в порядке, проблем с синтетикой быть не должно

Этой весной у нескольких клубов возникали проблемы с газоном — РФПЛ принимала санкции, закрывая арены. Выходом из этой ситуации могут стать синтетические поля. В частности, в этом туре на искусственном покрытии сыграют «Уфа» и «Спартак». Особенности игры в таких условиях мы обсудили с врачом сборной России.

Врач сборной рассказал об опасностях игры на синтетике. Увеличить
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— Создает ли проблемы футболистам переход с натурального поля на искусственное и обратно?

— Синтетические поля — это всегда компромисс, и если есть возможность готовить для матчей и тренировок натуральные, выбор всегда будет за ними. Искусственные же стелют там, где климат не позволяет постоянно играть на траве.

— Какие еще плюсы у синтетики?

— К ним можно отнести более дешевую эксплуатацию, минимальные требования к обслуживающему персоналу (агрономы не нужны в принципе) и долговечность. Так что с точки зрения продвижения футбола в массы за счет упрощения доступа к инфраструктуре такое покрытие — благо.

— А что скажете о минусах? Повышается ли вероятность повреждений?

— Считается, что, если постоянно играть на одном виде покрытия, травматизм почти одинаков. Проблемы возникают, когда происходят постоянные переходы с синтетики на натуральное поле и обратно. Действительно, в этом случае риск возрастает.

— Как оцениваете качество полей на стадионах РФПЛ?

— Так же, как и большинство футбольных людей, — на некоторых стадионах они могли быть и лучше. Причем намного. Хотя есть очень хорошие газоны — в Грозном, Краснодаре, Москве. У нас почему-то иногда находят деньги на классных футболистов, а потом заставляют их выходить на плохие поля. При этом забывают, что свое мастерство звезды показывали на покрытии гораздо более высокого качества.

— Нет ли у тренеров предубеждения против синтетики и, соответственно, соблазна поберечь кого-то из игроков?

— Это даже не предубеждение, а здравый взгляд на вещи, и чаще всего такая ситуация касается ребят, которые перенесли операцию на суставах… Именно у таких они после синтетики на первых порах могут воспалятся, и тренеры об этом, конечно, помнят. Важно и другое: если команда тренируется и играет дома на натуральном поле, а в гостях приходится выходить на искусственное, риск усугубить проблемы с мышцами и связками возрастает. И об этом все знают.

— Советуются ли в таких случаях тренеры с врачами?

— Чаще всего да. Но в таких вопросах доктора и наставники единодушны.

— Какой режим оптимален, если нельзя исключить переход с синтетики на натуральное поле?

— Нет такого, все варианты не очень хороши. Просто надо более тщательно подходить к восстановлению и профилактике травматизма.

— Есть ли статистика — игроки какой линии больше всего страдают от перехода?

— Нет.

— О том, что у ряда футболистов возникают проблемы в связи с переходом с одного газона на другой, не раз говорилось — в частности о Марате Измайлове.

— Его ситуация точно с этим не связана. В «Порту», «Локо», «Габале», «Краснодаре» он выступал на натуральных полях.

— Кому точно не стоит выходить на синтетику в связи с уже перенесенными операциями и повреждениями?

— Имея профессиональный контракт, нужно играть там, где это делает вся команда. Но более тщательно к подготовке и восстановлению следует относиться тем, у кого есть проблемы с мышцами, кто перенес пластику передних крестообразных связок и операцию на хрящах.

— То есть операции на «крестах» не являются фактором, который препятствует игре на синтетике?

— Нет, конечно. Если операция и реабилитация прошли удачно, то противопоказаний нет. Если есть проблемы, то неприятности могут начаться и на траве.

— Если подводить итог, синтетическое поле для северной страны — панацея, безусловное зло или будущее?

— Это реалии регионов, в которых климат, финансы и квалификация агрономов не позволяют содержать необходимое для массового футбола количество полей нужное количество времени. На крайнем юге, где-нибудь в Африке, будущее тоже за синтетикой.

— Почему?

— Палящее солнце круглый год требует больших финансовых вложений для поддержания газонов в приемлемом состоянии.

— Представим, что решение о том, играть ли футболисту, имеющему проблемы с коленом, зависит от вас — а впереди матч на синтетике.

— Если колено хорошо держит нагрузку, на момент вынесения вердикта нет признаков воспаления и следующая встреча через четыре-шесть дней, то без вопросов.

— Получается, проблемы с синтетикой у игроков — миф?

— Если здоровье в порядке, то да.

— Как вы оцениваете вероятность возвращения в большой футбол Виктора Файзулина?

— О перспективах возвращения Виктора на поле лучше всего сказал он сам: ждите на ЧМ-2018 года… Лучше него ситуацией никто не владеет.

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