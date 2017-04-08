«Зенит» сыграет с «Анжи» в субботнем матче чемпионата России по футболу

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Один из главных преследователей лидирующего «Спартака» «Зенит» сыграет первым в туре среди претендентов на чемпионский титул. Подопечные Мирчи Луческу встречаются с коллективом из Махачкалы, который четыре предыдущих гостевых матча проиграл без забитых мячей, а в четырех весенних встречах потерпел три поражения. Команда Александра Григоряна пока находится на спасительном 12-м месте, и у нового главного тренера еще есть время на создание новой команды, в составе которой в марте на поле выходили 12 новичков.

Весной «Анжи» в гостях сыграл против «Спартака» и уступил со счетом 0:1, а в предыдущем туре на своем поле махачкалинцы проиграли «Уралу» (2:3). При этом в конце сентября «Анжи», которым еще руководил чешский специалист Павел Врба, в Каспийске сыграл с «Зенитом» вничью (2:2), несмотря на два пропущенные к 20-й минуте мяча от Артема Дзюба. Спасли хозяев от поражения уже покинувшие команду легионеры — Бернард Бериша и Янник Боли.

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 22, 8.04.2017, 19:00 -:- Зенит Анжи

Куда более памятный матч с «Анжи» «Зенит» провел в 1/8 финала Кубка России, 27 октября потерпев в гостях поражение со счетом 0:4. Дважды отличился Филипп Будковский, по голу забили Шамиль Гасанов и Бериша, причем украинец Будковский и Гасанов остались в составе «Анжи» и могут в субботу сыграть на «Петровском».

«Зенит», наконец, получил возможность переехать на новый стадион, и встреча с «Анжи» станет последней на «Петровском», где команда из Санкт-Петербурга выступает с 1995 года. 16 апреля «Зенит» сыграет ключевой матч чемпионата — в гостях со «Спартаком», который в случае предупреждений, полученных во встрече с «Анжи», рискуют пропустить защитники Доменико Кришито и Луиш Нету, а также нападающие Дзюба и Александр Кокорин. На игру с «Анжи» дисквалифицирован полузащитник Артем Юсупов, пропустили тренировку накануне встречи Иван Новосельцев, Юрия Жирков и Александр Кержаков.

Матч «Зенит» — «Анжи» начнется в 19:00 мск, главный арбитр — Алексей Сухой из подмосковных Люберец. Все доходы с продаж билетов на матч «Зенит» перечислит в фонд помощи пострадавшим при теракте в метро Санкт-Петербурга 3 апреля. В пятницу делегация «Анжи» возложила цветы к мемориалу у вестибюля станции метро «Технологический институт».

Гаджиев против Самары

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 22, 8.04.2017, 14:00 -:- Крылья Советов Амкар

22-й тур стартует в Самаре матчем между «Крыльями Советов» и «Амкаром». Прекрасно проведшие отрезок перед перерывом в чемпионате самарцы весной набрали лишь одно очко в четырех матчах и забив лишь один мяч. Подопечные Вадима Скрипченко опустились на предпоследнее место, тогда как их соперник идет на шестом месте, продолжая бороться за путевку в еврокубки. «Амкар» тренирует Гаджи Гаджиев, который в 2004 году привел «Крылья Советов» к бронзовым медалям чемпионата России. В случае победы в Самаре пермяки поднимутся на четвертое место, которое позволит сыграть в Лиге Европы.

В первом круге в Перми команды сыграли вничью (0:0), самарским клубом тогда руководил бельгиец Франк Веркаутерен. Предстоящая игра пройдет на стадионе «Металлург», начало — 14:00 мск. Главный арбитр — Виталий Мешков из подмосковного Дмитрова.

В 16:30 мск «Терек» сыграет с тульским «Арсеналом». Грозненский клуб весной также выступает неудачно, дважды сыграв вничью при двух поражениях, прием оба раза «Терек» проиграл на своем поле — «Уфе» и ЦСКА. При этом команда Рашида Рахимова также сохраняет надежды на еврокубки, лишь на четыре очка отставая от занимающего четвертую строчку «Краснодара».

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 22, 8.04.2017, 16:30 -:- Терек Арсенал Т

«Арсенал» Сергея Кирьякова идет 13-м и борется за выживание. Туляки крайне неудачно выступают в нынешнем сезоне в гостях, в 10 матчах лишь трижды сыграв вничью, а пять последних встреч проиграв. Весной на выезде «Арсенал» проиграл «Оренбургу» (0:3) и «Зениту» (0:2). Матч «Терек» — «Арсенал» пройдет на «Ахмат-Арене» в Грозном, начало — 16:30 мск. Главный арбитр — Кирилл Левников из Санкт- Петербурга.

22-й тур продолжится в воскресенье, когда сыграют «Уфа» и «Спартак», «Краснодар» и ЦСКА, «Локомотив» и «Ростов». В понедельник тур завершится матчами между «Томью» и «Рубином», а также «Уралом» и «Оренбургом».

После 21 тура «Спартак» лидирует в чемпионате, набрав 48 очков. По 42 очка в активе ЦСКА и «Зенита».