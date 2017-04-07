«Спартак» встретится с самым неудобным соперником

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0 очков набрал «Ростов» в гостевых матчах, которые судила бригада питерского арбитра Владислава Безбородова. Желто-синие потерпели пять поражений с общим счетом 0:8.

1 гол на двоих забили «Крылья Советов» и «Амкар» в трех последних очных встречах. 1 августа 2015 года победу пермякам на своем поле принес Дмитрий Белоруков, а в 2016 году было зафиксировано две нулевые ничьи.

3 матча составляет победная серия «Ростова» в противостоянии с «Локомотивом» (мячи 5−1). Любопытно, за предыдущие 24 года проведения чемпионата ростовчане праздновали успех лишь дважды (+2=14−26, мячи 27−74).

4 гола в текущем чемпионате организовали друг для друга спартаковцы Роман Зобнин и Квинси Промес. Молодой россиянин трижды становился ассистентом для голландца и однажды сам забил с его передачи.

4 мяча в шести матчах забил перешедший зимой из «Кубани» в «Урал» нападающий Владимир Ильин. В чемпионате форвард последовательно огорчил «Рубин» и «Анжи», а в Кубке — «Краснодар» и тот же «Рубин».

5 голов в трех играх за «Зенит» против «Анжи» забил Артем Дзюба. Питерцы набрали в этих встречах семь очков. (+2=1−0, мячи 8−3). За карьеру второй бомбардир нынешнего чемпионата огорчил махачкалинцев уже семь раз.

6 лет назад «Урал» и «Оренбург» в последний раз встречались в Екатеринбурге. Тот матч первого дивизиона завершился вничью — 1:1, а в голевых комбинациях участвовали Чисамба Лунгу (голевая передача) и Владимир Полуяхтов (гол), которые, вероятно, выйдут на поле и в понедельник.

8 побед подряд одержал в домашних матчах чемпионата «Зенит» (мячи 20−4). Последним клубом, отнимавшим очки у команды Мирчи Луческу на стадионе «Петровский», остается ЦСКА, добившийся в августе 2016 года ничьей — 1:1.

9 очков набрал «Краснодар» в трех последних домашних матчах против ЦСКА. В сезоне-2013/14 «быки» одержали минимальную победу, а затем дважды оказывались сильнее со счетом 2:1. Однако в противостоянии перевес по-прежнему на стороне армейцев (+4=4−3, мячи 15−10).

13 очков набрала на своем поле в текущем чемпионате «Уфа» (+3=4−3, мячи 7−8). По этому показателю команда из столицы Башкирии занимает в чемпионате предпоследнее место, опережая только «Томь» (10 очков). При этом по очкам, набранным на чужом поле, уфимцы уступают только ЦСКА (19 против 20).

15 лет «Анжи» не может одолеть «Зенит» в рамках премьер-лиги (+2=8−9, мячи 18−31). На «Петровском» же махачкалинцы и вовсе никогда не добивались побед (+0=4−5, мячи 6−17).

26,67 процента очков удалось набрать «Спартаку» в противостоянии с «Уфой» в чемпионате России. Красно-белые выиграли только самый первый матч, после чего довольствовались лишь одним баллом из 12.

369-й матч в чемпионатах России может провести в Краснодаре Василий Березуцкий. В случае появления на поле «Краснодар Арены» защитник ЦСКА выйдет на восьмое место в списке «гвардейцев» элитного дивизиона, обойдя Дейвидаса Шембераса.

444 минуты составляет безголевая серия «Томи» в домашних матчах против «Рубина». В последний раз томичи огорчали казанских гостей на своем поле летом 2008 года, когда Джордже Йокич открыл счет в поединке, завершившемся со счетом 1:2.

502 минуты составляет сухая серия ростовчанина Никиты Медведева, только в нынешнем сезоне дебютировавшего в премьер-лиге. После того как Кристиан Паскуато поразил ворота Игоря Акинфеева, именно Медведев является обладателем самой продолжительной действующей серии без пропущенных голов. Стоит отметить, что противостоять «Ростову» в 21-м туре будет «Локомотив», забивающий в девяти турах кряду.

511 раз вступил в единоборства полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви, перебравшийся в Екатеринбург из «Томи» в зимнее трансферное окно. По итогам 21-го тура румын вышел на первое место по этому показателю, обойдя восстанавливающегося после травмы уфимца Силвестра Игбуна.