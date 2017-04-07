«Ему нужно время на восстановление». Куда пропал Сергей Карасев?

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«ВЕРНЕТСЯ, КОГДА БУДЕТ ПОЛНОСТЬЮ К ЭТОМУ ГОТОВ»

— До 8 апреля он находится на курсах ФИФА, связанных с подготовкой к чемпионату мира, — объясняет Будогосский. — Там были очень серьезные нагрузки, буквально на износ. Это нормально — судьи должны выдерживать скорости современного футбола. Но после этих курсов Карасеву нужно время на восстановление. Тем более, ему предстоят матчи еврокубков. Если бы сразу по приезду мы отправили Сергея работать на матч РФПЛ, могла произойти неприятная ситуация. Представьте, вы пробежали 20 км, а через час вас просят выйти и отсудить футбольный матч. Справились бы?

— Вряд ли. И когда Карасев будет готов судить?

— Как только изъявит желание. Ваши коллеги, не разобравшись в вопросе, понаписали небылиц. Поймите, мы индивидуально подходим к каждому судье. Есть обойма из 20-и арбитров, и нам важен каждый.

— Справедливо.

— Хочу сказать простую вещь: арбитров на матчи назначают ни Будогосский, ни Лаюшкин, как кто-то пишет. Есть специальная группа, которая занимается этим вопросом. Принципы такие: мы назначаем судей на месяц вперед. Говорим им, в каком туре они работают, чтобы судьи могли спланировать функциональную подготовку, свои жизненные коллизии, семейные моменты. Это ведь очень важно! Сейчас мы, например, уже планируем назначения на майские туры. Но об играх, на которых арбитры будут непосредственно работать, мы говорим им только за неделю. Вот такая схема.

— Получается, отсутствие Карасева не связано с тем, что, по мнению контрольно квалификационной комиссии РФС, он ошибочно не назначил пенальти в матче «Терек» — «Уфа»?

— В комиссию входит семь статусных персон российского футбола. Этот орган не подчиняется ни департаменту, ни судейскому комитету. Это независимая комиссия, которая действительно посчитала, что Сергей допустил ошибку. По нормативам, если судья получает неудовлетворительную оценку, он пропускает один тур.

— Что и произошло с Карасевым?

— Да. У нас все равны. Есть хорошая латинская истина: «Не может быть наказания без закона». Каждый судья, который получает определенное снижение количества назначений, своевременно уведомляется об этом. Такого, как раньше, когда кому-то сообщали, а кому-то — нет, теперь не будет. По любому эпизоду, который вызывает у нас вопросы, есть соответствующий вердикт комиссии. Все четко и по делу. Сергей пропустил один тур, а потом отсутствовал из-за того, что направился на курсе подготовки к ЧМ-2018. И вернется к обслуживанию матчей, повторюсь, тогда, когда будет полностью к этому готов. Мы с ним держим связь.

«УЛУЧШЕНИЯ ЕСТЬ, НО Я ПОКА ДАЛЕК ОТ ЭЙФОРИИ»

— Вскоре в графике назначений должен появиться и Алексей Николаев, который в начале апреля пересдал физические тесты?

— Да. К сожалению, в расписании не будет Игоря Федотова, он не пересдал нормативы. У нас все очень подвижно и, что важно, находится в правовом поле. Я возглавил департамент, чтобы создать некую законодательную систему, которая регулировала бы то, что происходит в судействе. Пока нам это удается. В том числе и благодаря поддержке руководства РФС.

— Довольны тем, что удалось сделать?

— Приведу вам одну цифру. Анализируя решения контрольно-квалификационной комиссии, которая, напомню, является независимым органом, мы выяснили, что весной было только 13,9 процентов неудовлетворительных оценок у судей РФПЛ. Тогда как в осенне-зимней части сезона процент неудовлетворительных оценок равнялся 28,7. Цифры говорят сами за себя.

— За счет чего показатели улучшились?

— Я пока далек от эйфории. РФС поддержало те предложения, которые мы внесли, и это дало результат. Сегодня судьи мотивированы на качество работы. И не только деньгами, но и своим пребыванием в определенной группе. За три матча, в которых судья получит неудовлетворительные оценки, его понизят в классе. Думаю, что никому хочется оказаться этажом ниже. Вместе с тем мы и поддерживаем арбитров. У нас в России почему-то привыкли обижать и унижать наших судей. А ведь та же бригада Карасева поехала на курсы, в том числе и представлять нашу страну. Мы должны гордиться ими!

— Вы — противник введения видеоповторов, о чем не раз говорили. Но в недавнем товарищеском матче Франции и Испании эти самые видеоповторы были успешно опробованы. Судья отменил два не по правилам забитых гола, что заняло в сумме около полутора минут. Для вас это ничего не меняет?

— Вы можете считать меня ретроградом, но я воспитывался в другом футболе и в другом судейском измерении. И тружусь в этой сфере уже 49 лет. Может, история меня поправит, что ж, буду счастлив. Но сегодня мне хочется сохранить тот футбол, который является, прежде всего, игрой. С большим трудом представляю, как кто-то будет бегать из смотровой будки и что-то говорить судьям. Считаю, для нашего чемпионата, прежде всего, необходимо подготовить систему определения взятия ворот. На некоторых матчах у нас 13 видеокамер, на других — 23. Прошу одно: поставьте по одной камере строго на линии ворот. Чтобы мы могли четко определять, был гол или нет. Такая система была бы действительно полезна. Назначил судья пенальти или не назначил — не так важно, как вопрос с точным определением гола.

— А офсайды?

— Это вообще очень сложное правило. Там есть столько нюансов. Считаю, это не проблема камеры. А моменты со взятием ворот — проблема именно камеры.