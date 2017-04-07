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7 апреля 2017, 20:56 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Отец Еременко: Рома завершит карьеру? Не дождетесь!

Алексей Еременко-старший рассказал как дела у его сына — полузащитника Романа Еременко, дисквалифицированного на два года.

Напомним, что в ноябре 2016-го контрольный, этический и дисциплинарный комитет УЕФА дисквалифицировал Еременко на два года после того, как в его допинг-пробе были обнаружены следы кокаина. Отсчет наказания ведется с 6 октября 2016-го. Апелляционный комитет УЕФА оставил наказание в силе.

— Как сейчас дела у Романа?

— Все нормально. Вначале был очень тяжелый период. Но чтобы из него вылезти, нужно найти что-то позитивное. Семья оказалась рядом. Жена, трое маленьких детей. Он завтракает вместе с детьми, играет с ними. И это не один-два дня, а почти все время. Рома же не привык к такой жизни. А сейчас уже получает удовольствие. В общем, у него теперь есть «бригада», которая папы не отходит ни на шаг.

— Сын сохраняет надежду вернуться в большой футбол?

— Конечно. Это даже не обсуждается. Поддерживает себя в форме, за всем следит. Рома не такой человек, который все бросит.

— То есть о завершении карьеры речи не идет?

— Это как в том анекдоте, когда встречаются два еврея. И один у другого спрашивает: «Как ваше здоровье»? А тот отвечает: «Не дождетесь». Так и здесь — не дождетесь (смеется).

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