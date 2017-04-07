Отец Еременко: Рома завершит карьеру? Не дождетесь!
Алексей
Еременко-старший рассказал как дела у его сына — полузащитника Романа Еременко, дисквалифицированного на два года.
Напомним, что в ноябре 2016-го контрольный, этический и дисциплинарный комитет УЕФА дисквалифицировал Еременко на два года после того, как в его
— Как сейчас дела у Романа?
— Все нормально. Вначале был очень тяжелый период. Но чтобы из него вылезти, нужно найти
— Сын сохраняет надежду вернуться в большой футбол?
— Конечно. Это даже не обсуждается. Поддерживает себя в форме, за всем следит. Рома не такой человек, который все бросит.
— То есть о завершении карьеры речи не идет?
— Это как в том анекдоте, когда встречаются два еврея. И один у другого спрашивает: «Как ваше здоровье»? А тот отвечает: «Не дождетесь». Так и здесь — не дождетесь (смеется).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter