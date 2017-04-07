Орлов: Прядкин ничего не понимает в футболе, когда говорит о сокращении РФПЛ
Футбольный комментатор Геннадий Орлов раскритиковал высказывания президента российской футбольной
Премьер-Лиги Сергея Прядкина относительно сокращения количества участников первенства.
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Прядкин на днях заявил следующее: «Сокращение РФПЛ — это не цель, а средство; целью является повышение общего уровня лиги. Нужен
«Сейчас идёт дискуссия по поводу сокращения или увеличения лиги. Но я удивлён другому. Господин Прядкин вначале отметился как ньюсмейкер фразой, что довольны календарём с переносом матчей на понедельник. По его словам, этим недовольны только болельщики и журналисты. Тем самым президент РФПЛ говорит, что болельщики его не интересуют. Как же он может руководить футболом? Закройте трибуны, делите деньги между собой, эти бюджеты. Идёт жуткая неразбериха в организационных вопросах. Когда Прядкин говорит, что нужно сократить чемпионат до 12−14 команд, очевидно, что он же вообще ничего в футболе не понимает. Если следовать его логике, в чемпионате должны остаться пять клубов, которые работают на частные деньги. Нам нужны радикальные реформы, а этого пока нет. Пусть будут частные клубы — так в своё время сделали на Украине», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Петербурге.
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