Орлов: Прядкин ничего не понимает в футболе, когда говорит о сокращении РФПЛ

Прядкин на днях заявил следующее: «Сокращение РФПЛ — это не цель, а средство; целью является повышение общего уровня лиги. Нужен какой-то переходный период, на один-два сезона можно сократиться — к примеру до 14 команд. Это как один из вариантов. Клубы должны давать чёткие финансовые гарантии, чтобы из раза в раз не повторялась ситуация, когда в процесс вмешивается президент РФС и просит того или иного руководителя региона не дать команде сняться. Тут есть много различных вариантов действия. Один из них — как раз возможное сокращение лиги. Расширять её сейчас ни в коем случае не надо, мы не готовы к этому, так как финансовая стабильность у нас сильно хромает».

«Сейчас идёт дискуссия по поводу сокращения или увеличения лиги. Но я удивлён другому. Господин Прядкин вначале отметился как ньюсмейкер фразой, что довольны календарём с переносом матчей на понедельник. По его словам, этим недовольны только болельщики и журналисты. Тем самым президент РФПЛ говорит, что болельщики его не интересуют. Как же он может руководить футболом? Закройте трибуны, делите деньги между собой, эти бюджеты. Идёт жуткая неразбериха в организационных вопросах. Когда Прядкин говорит, что нужно сократить чемпионат до 12−14 команд, очевидно, что он же вообще ничего в футболе не понимает. Если следовать его логике, в чемпионате должны остаться пять клубов, которые работают на частные деньги. Нам нужны радикальные реформы, а этого пока нет. Пусть будут частные клубы — так в своё время сделали на Украине», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Петербурге.