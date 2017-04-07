«По манере игры напоминает Зидана». Кто такой Даниил Уткин из «Краснодара»
Старший тренер юношеской сборной России (U-18) Михаил Галактионов рассказал «СЭ» о полузащитнике «Краснодара» Данииле Уткине, который вместе с нападающим ЦСКА Тимуром Жамалетдиновым вошел в число претендентов на ежегодную премию Golden Boy лучшему молодому игроку в Европе.
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— Это футболист с тончайшим уровнем интеллекта, — начал Галактионов. — У него хорошее видение поля, приличная тактическая подготовка. Он неплох на мяче, оснащен технически. Так что, считаю, Уткин по праву вошел в список молодых европейских талантов. Надеюсь, Даниил продолжит прибавлять, расти.
— А есть ли у него очевидные недостатки?
— Они есть у всех. И я бы не хотел говорить об этом открыто. Даниил знает наши претензии и пожелания, над чем ему стоит работать. Так что не вижу смысла раскрывать здесь секреты тренерской кухни.
— Какой у него характер?
— У Уткина очень хорошие человеческие качества. Он образован и, самое главное, обучаем. Хочет дальше развиваться. Сейчас примет участие в международном турнире в Словакии в составе нашей сборной и будет готовиться к отборочному раунду чемпионата Европы.
— В чем проявляется его образованность?
— Большинство футболистов «Краснодара» у нас в сборной играют в шахматы. Он интеллектуальный мальчишка. С ним приятно общаться и работать. Тактичен, воспитан. В бытовых моментах дисциплинирован. Никогда не опаздывает. То есть это внутреннее воспитание. Никогда с ним не возникало никаких проблем в плане режима.
— Звездная болезнь ему не грозит?
— Надеюсь, что эти лавры, о которых сейчас говорят, его не подкосят.
— Благодаря чему Уткин мог попасть в список претендентов на Golden Boy?
— Мне тяжело сейчас сказать. Я недавно принял эту сборную. Уткин выступает за молодежный состав «Краснодара», плюс за команду своего возраста, которая два раза выиграла чемпионат России.
— Вы в курсе, что за юношескую сборную (U-16) он дебютировал в 14 лет?
— Думаю, это не совсем так. Он 1999 года рождения. Даниил выступал в той сборной, которая начала формироваться два года назад. То есть он играл за свой возраст. У меня был тогда 98-й год, и он к нам не привлекался. У нас, кстати, были Иван Обляков, который сейчас в «Уфе», и нападающий ЦСКА Федор Чалов. В общем, у нас есть талантливая молодежь, на которую нужно обращать внимание.
— Не советовали Уткину уйти в аренду или попробовать свои силы в Европе?
— Нет. Такого разговора не было. Со слов руководителей «Краснодара», тренерского состава, академии знаю, что на Даниила в клубе очень рассчитывают. Будут привлекать к тренировкам с первой командой. Не зря Уткин считается одним из самых талантливых игроков. А дальше все зависит от него. В «Краснодаре» доверяют молодежи. Показательный пример — Жигулев.
— В прошлом году обозреватели Guardian написали, что Уткин напоминает им Пола Скоулза. А с кем бы сравнили его вы?
— Я бы сравнивал в немного другом диапазоне. Мне он по манере своей игры напоминает Зидана. Такой же пластичный, манерный, умный. Я не говорю, что он такой же, как Зидан. Ни в коем случае. Работы еще очень много. Но по своей манере, по тем решениям, которые принимает на поле, Даниил похож на француза.
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