Матч чемпионата России между ЦСКА и «Локомотивом» пройдет 26 апреля
МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Матч 25-го тура чемпионата России по футболу между столичными ЦСКА и «Локомотивом» пройдет в среду, 26 апреля. Календарь 24−30 туров первенства страны опубликован на официальном сайте Российской футбольной
премьер-лиги (РФПЛ).
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Встречи 24-го тура пройдут
Матчи 25-го тура состоятся
26-й тур пройдет 29 апреля — 1 мая. В субботу состоятся матчи «Локомотив» — «Рубин» (16:30) и «Терек» — «Урал» (19:00), в воскресенье — «Уфа» — «Арсенал» (14:30), ЦСКА — «Спартак» (17:00) и «Ростов» — «Амкар» (19:30), в понедельник — «Томь» — «Зенит» (13:00), «Крылья Советов» — «Оренбург» (15:30) и «Краснодар» — «Анжи» (18:00).
В 27-м туре, который пройдет
Встречи 29-го тура пройдут в среду 17 мая, в них встретятся «Томь» — «Крылья Советов» (15:00), «Урал» — «Локомотив» (17:30), «Оренбург» — «Уфа» (17:30), «Арсенал» — «Амкар» (19:30), «Рубин» — ЦСКА (19:30), «Спартак» — «Терек» (19:30), «Зенит» — «Краснодар» (19:30), «Анжи» — «Ростов» (19:30). Матчи заключительного тура также состоятся в один день — в воскресенье, 21 мая. В 30-м туре состоятся встречи «Арсенал» — «Спартак», «Амкар» — «Рубин», ЦСКА — «Анжи», «Оренбург» — «Ростов», «Уфа» — «Урал», «Локомотив» — «Зенит», «Томь» — «Краснодар», «Крылья Советов» — «Терек».
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