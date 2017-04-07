Матч чемпионата России между ЦСКА и «Локомотивом» пройдет 26 апреля

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Встречи 24-го тура пройдут 21—23 апреля . В пятницу встретятся «Уфа» и ЦСКА, начало — в 17:00 мск. Четыре матча пройдут в субботу — «Зенит» — «Урал» (14:00), «Локомотив» — «Амкар» (16:30), «Ростов» — «Спартак» (16:30), «Терек» — «Анжи» (19:00), три — в воскресенье — «Томь» — «Оренбург» (12:00), «Крылья Советов» — «Рубин» (14:30), «Краснодар» — «Арсенал» (17:00).

Матчи 25-го тура состоятся 25—27 апреля . Во вторник «Ростов» сыграет с «Уфой», а «Спартак» — с «Уралом» (начало обоих матчей — 19:30), в среду помимо встречи между ЦСКА и «Локомотивом» пройдут матчи «Оренбург» — «Зенит», (17:00), «Рубин» — «Терек», «Арсенал» — «Крылья Советов» (все — 19:30), в четверг программа тура завершится играми «Амкар» — «Краснодар» (17:00) и «Анжи» — «Томь» (19:30).

26-й тур пройдет 29 апреля — 1 мая. В субботу состоятся матчи «Локомотив» — «Рубин» (16:30) и «Терек» — «Урал» (19:00), в воскресенье — «Уфа» — «Арсенал» (14:30), ЦСКА — «Спартак» (17:00) и «Ростов» — «Амкар» (19:30), в понедельник — «Томь» — «Зенит» (13:00), «Крылья Советов» — «Оренбург» (15:30) и «Краснодар» — «Анжи» (18:00).

В 27-м туре, который пройдет 6—8 мая , в субботу состоятся матчи «Амкар» — ЦСКА (14:00), «Арсенал» — «Ростов» (16:30), «Спартак» — «Томь» (19:00), в воскресенье — «Оренбург» — «Краснодар» (14:00), «Рубин» — «Уфа» (16:30), «Зенит» — «Терек» (19:00), в понедельник — «Урал» — «Крылья Советов» (14:30), «Анжи» — «Локомотив» (17:00). В 28-м туре ( 12—14 мая ) в пятницу встретятся ЦСКА и «Арсенал» (19:30), в субботу состоятся игры «Урал» — «Краснодар» (12:00), «Амкар» — «Спартак» (14:30), «Крылья Советов» — «Зенит» (17:00), Локомотив — «Оренбург» (19:30). В воскресенье сыграют «Томь» — «Терек» (12:00), «Уфа» — «Анжи» (16:30), «Ростов» — «Рубин» (19:00).

Встречи 29-го тура пройдут в среду 17 мая, в них встретятся «Томь» — «Крылья Советов» (15:00), «Урал» — «Локомотив» (17:30), «Оренбург» — «Уфа» (17:30), «Арсенал» — «Амкар» (19:30), «Рубин» — ЦСКА (19:30), «Спартак» — «Терек» (19:30), «Зенит» — «Краснодар» (19:30), «Анжи» — «Ростов» (19:30). Матчи заключительного тура также состоятся в один день — в воскресенье, 21 мая. В 30-м туре состоятся встречи «Арсенал» — «Спартак», «Амкар» — «Рубин», ЦСКА — «Анжи», «Оренбург» — «Ростов», «Уфа» — «Урал», «Локомотив» — «Зенит», «Томь» — «Краснодар», «Крылья Советов» — «Терек».