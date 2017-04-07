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7 апреля 2017, 18:41 | Футбол: Премьер-лига | Onedivision.ru

Юрий Розанов: Напрасно критикуем арбитров РФПЛ. Вон, как испанцев колбасит

Российский спортивный телекомментатор Юрий Розанов затронул тему критики в адрес судей РФПЛ и предложения приглашать иностранных арбитров.

— Эта тема всегда возникает. То сначала давайте своих, потом — нет иностранцев. Это как раз про то, кто должен тренировать сборную. Ну, мы смотрим чемпионаты Италии, Испании, там ошибки выше крыши. Вон испанцев колбасит. Напрасно мы критикуем наших судей.
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