Юрий Розанов: Напрасно критикуем арбитров РФПЛ. Вон, как испанцев колбасит

— Эта тема всегда возникает. То сначала давайте своих, потом — нет иностранцев. Это как раз про то, кто должен тренировать сборную. Ну, мы смотрим чемпионаты Италии, Испании, там ошибки выше крыши. Вон испанцев колбасит. Напрасно мы критикуем наших судей.