Юрий Розанов: Напрасно критикуем арбитров РФПЛ. Вон, как испанцев колбасит
Российский спортивный телекомментатор Юрий Розанов затронул тему критики в адрес судей РФПЛ и предложения приглашать иностранных арбитров.
— Эта тема всегда возникает. То сначала давайте своих, потом — нет иностранцев. Это как раз про то, кто должен тренировать сборную. Ну, мы смотрим чемпионаты Италии, Испании, там ошибки выше крыши. Вон испанцев колбасит. Напрасно мы критикуем наших судей.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter