Александр Гришин: Жамалетдинов в одном списке с Ренату Санчешом? Обалдеть!

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— Это приятный сюрприз. По большому счету, он сам себя сделал, — сказал Гришин. — Попасть в такую серьезную компанию — похвально. Там же, я так понимаю, Доннарума из Милана, Мбаппе из «Монако».

— Еще Ренату Санчеш из «Баварии».

— Обалдеть! Значит, Тимур Golden Boy точно не станет (смеется). Раз там такие игроки. Хотя оказаться в списке номинантов уже очень престижно для всего нашего футбола. Получается, это плюс и для системы ЦСКА. Конечно, я поздравляю Жамалетдинова. Он долго к этому шел. Ведь в него в ЦСКА никто не верил еще год назад, но он продолжал пахать. Флаг ему в руки. Теперь осталось, чтобы он еще в первой команде заиграл и приносил пользу основному составу, а не останавливался на каких-то промежуточных успехах, как это нередко случается с нашей молодежью. В принципе, Жамалетдинов неплохой футболист, но надо еще развивать его качества.

— Пока в основу он не пробивается. Жамалетдинов случайно не спрашивал у вас, стоит ли ему, может быть, уйти в аренду?

— Тимуру только 19 лет. В таком возрасте попасть в обойму такого российского топ-клуба, как ЦСКА, — большой плюс. То же самое могу сказать и про Чалова, и про Гордюшенко, и про Кучаева. Даже быть на скамейке основы армейцев — уже серьезный шаг вперед. Не хочу обижать другие клубы, но, думаю, в «Амкаре» или «Крыльях» они бы уже давно играли в основе.

В ЦСКА нужно аккуратно молодых ребят подтягивать к первой команде. Будем еще больше ими гордиться, если они не только на лавочке продолжат сидеть, но и начнут выходить на поле на 45 минут, будут играть и помогать ЦСКА завоевывать трофеи.

— Советуете Жамалетдинову еще набраться терпения?

— Да. Надо понимать, что в 19 лет из 1000 человек могут заиграть в серьезном клубе единицы. Так что нужно еще подождать. Мы иногда от своей молодежи требуем невозможного — чтобы они конкурировали с легионерами, которым 27−28 лет. Но такого не бывает — только в сказке. Так что потихоньку нужно подводить на пик формы.

— До какого возраста?

— До 23 лет. Просто главное, чтобы ребята за это время не потеряли мотивацию в дубле, на скамейке. Тот же Никитин, например, ушел. Здесь все зависит от каждого пацана, ну и от тренера. В Головина поверили — он в 19 лет заиграл. Так что Жамалетдинов. Чалов, Гордюшенко и Кучаев должны дождаться своего шанса и им воспользоваться. Надеюсь, все у них сложится нормально.

— Есть объяснение, почему в эту номинацию попал Жамалетдинов, а не Чалов?

— Мальчишка много забил и по большому счету играл хорошо в этой юношеской Лиге чемпионов. Для молодежной команды он основополагающий исполнитель. Специалисты же видят, кто ведет игру. Наверное, поэтому выбор пал на Тимура. Хотя тот же Чалов достоин оказаться в этом списке. Он все-таки много голов забил. Ну одного выбрали — уже хорошо (смеется).

— Голова у Жамалетдинова теперь не закружится?

— Это уже от него зависит, от его окружения. Важно, чтобы ему теперь не дали большой контракт за то, что он попал в эту номинацию. А в целом, у него все должно быть нормально. Он москвич, у него адекватные родители, которые не позволят ему высоко взлететь. Жамалетдинов нормальный футболист со своими плюсами и минусами. Посмотрим, как он продолжит прогрессировать. Уже радостно, что он номинирован на эту награду.

— Олег Яровинский недавно сказал, что летом из «Тосно» в ЦСКА вернется Александр Макаров. Следили за ним?