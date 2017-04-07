Ивелин Попов: При Каррере каждый показывает лучшего себя

«ЕСЛИ НУЖНО, ГОТОВ ПОСИДЕТЬ НА ЛАВКЕ»

— Главное отличие «Спартака» прошлогоднего от «Спартака» нынешнего?

— В этом сезоне в команде появилась высокая конкуренция, все ребята находятся в оптимальной форме. Пожалуй, это главное. Этот тонус позволил нам забраться на первое место в таблице. Каждый футболист «Спартака» сейчас показывает свою лучшую игру.

— За счет чего «Спартак» захватил лидерство?

— При Массимо Каррере мы гораздо лучше стали играть в обороне, сейчас защищается вся команда. Поэтому «Спартак» мало пропускает. А впереди, в атаке, у нас присутствуют футболисты очень высокого уровня, это позволяет нам забивать.

— Не печалит, что в этом сезоне играете чуть меньше, чем в прошлом?

— Думаю, здесь стоит исходить из того, что это решение главного тренера. Когда мне дают игровое время, я с радостью выхожу на поле и отдаю всего себя. Когда нужно посидеть на скамейке, я не отчаиваюсь и с пониманием отношусь к ситуации. В такие моменты важно поддерживать команду и не падать духом.

У нас в составе 25 футболистов, не могут же они все играть постоянно. Иногда бывает, что даже такие лидеры, как, например, наш капитан Денис Глушаков, остаются на лавке. Каждый матч — это новая история. Поэтому тренер выпускает тех, кто оптимально подходит для отдельно взятой игры.

— Каковы ваши взаимоотношения с Каррерой?

— Массимо — большой профессионал, он хорошо относится ко всем футболистам «Спартака». Мы выполняем его требования, они нам понятны. С ним у меня нет никаких проблем.

«УХОДИТЬ ИЗ “СПАРТАКА” НЕ ХОЧУ»

— Сборная Болгарии совсем недавно по делу обыграла Голландию — 2:0. Команда на подъеме?

— Безусловно. Но мне бы не хотелось делать каких-то поспешных выводов. Наша сборная сильна коллективными действиями, у нас нет известных игроков, забивающих по 30 мячей ежегодно. Залог отличных результатов в последних играх — совместная работа и никак иначе.

— В финальный турнир чемпионата мира команда не попадала с 1998 года. В случае выхода готовы повторить в России успех 1994 года, когда Болгария дошла до полуфинала?

— Надеюсь, что пробиться на чемпионат мира в Россию нам удастся. Очень хочется побывать на турнире такого масштаба, это будет здорово. Все сами прекрасно видят, что мы играем неплохо. В сборной Голландии собраны футболисты очень высокого уровня, но, как показала недавняя встреча, нам этот соперник по силам. Главное — сплотиться всем вместе для достижения результата. Но сначала давайте выйдем на чемпионат мира, а потом уже детально поговорим о том, чего мы там можем добиться.