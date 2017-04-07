Тренер: В ЦСКА никто не верил в Жамалетдинова, игрок сделал себя сам

В пятницу итальянская газета Tuttosport опубликовала список номинантов на премию Golden Boy, которая вручается лучшему молодому футболисту Европы. В числе игроков оказался 19-летний Жамалетдинов, а также 17-летний полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин.

«Если он попал в число номинантов, среди которых есть перспективный парень из “Монако” (Киллиан Мбапе. — Прим. ТАСС), то это очень хорошо на данном этапе для Тимура. Он сам себя сделал, по большому счету даже в ЦСКА в него никто не верил. Жамалетдинов два года нам доказывал, что он хороший игрок, и теперь он в обойме основной команды и претендует на такой почетный титул. Конечно, он молодец, но нельзя останавливаться на этом, надо прогрессировать дальше, потому что через какое-то время все об этом забудут», — сказал Гришин.

«В свое время у нас и Константина Базелюка куда-то номинировали, но сейчас о нем забыли, — продолжил он. — Большая проблема молодежи в том, что она должна думать о дальнейших успехах, а не о текущих. А для Тимура и клуба в целом это хороший имиджевый шажочек, это дорогого стоит. Но еще раз повторюсь, что он не должен на этом останавливаться, он должен своей игрой доказывать нужность основному составу».

«Приятно, что очень много молодых футболистов сейчас привлечены к первой команде ЦСКА. Теперь им нужно дальше развивать свои лучшие качества до максимальных высот. Я считаю, что сейчас Федор Чалов и Жамалетдинов — сильнейшая пара нападающих в нашем молодежном первенстве. А их дальнейший прогресс зависит уже и от них самих в том числе», — подытожил специалист.

В активе полузащитника ЦСКА 20 матчей за команду в молодежном первенстве, в которых он забил 13 мячей. Также Жамалетдинов стал одним из лучших бомбардиров молодежной Лиги чемпионов с пятью голами.