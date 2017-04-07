Тренер: В ЦСКА никто не верил в Жамалетдинова, игрок сделал себя сам
МОСКВА, 7 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. В московском футбольном клубе ЦСКА никто не верил в возможный прогресс нападающего Тимура Жамалетдинова, однако игрок доказал свой хороший уровень, он сделал себя сам. Об этом ТАСС рассказал старший тренер молодежной команды армейцев Александр Гришин.
В пятницу итальянская газета Tuttosport опубликовала список номинантов на премию Golden Boy, которая вручается лучшему молодому футболисту Европы. В числе игроков оказался 19-летний Жамалетдинов, а также 17-летний полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин.
«Если он попал в число номинантов, среди которых есть перспективный парень из “Монако” (Киллиан Мбапе. — Прим. ТАСС), то это очень хорошо на данном этапе для Тимура. Он сам себя сделал, по большому счету даже в ЦСКА в него никто не верил. Жамалетдинов два года нам доказывал, что он хороший игрок, и теперь он в обойме основной команды и претендует на такой почетный титул. Конечно, он молодец, но нельзя останавливаться на этом, надо прогрессировать дальше, потому что через
«В свое время у нас и Константина Базелюка
«Приятно, что очень много молодых футболистов сейчас привлечены к первой команде ЦСКА. Теперь им нужно дальше развивать свои лучшие качества до максимальных высот. Я считаю, что сейчас Федор Чалов и Жамалетдинов — сильнейшая пара нападающих в нашем молодежном первенстве. А их дальнейший прогресс зависит уже и от них самих в том числе», — подытожил специалист.
В активе полузащитника ЦСКА 20 матчей за команду в молодежном первенстве, в которых он забил 13 мячей. Также Жамалетдинов стал одним из лучших бомбардиров молодежной Лиги чемпионов с пятью голами.
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