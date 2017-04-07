«Хочу заиграть в «Шахтере». Форвард, который рвется в топ-клуб через «Анжи»

«Разочарование есть»

— Команда в этом году выиграла лишь один матч. Неудачная серия влияет на вас?

— Есть небольшое разочарование. Предыдущую игру против «Урала» мы провели хорошо. Да, проигрывали по ходу матча, потом повели, но в конце ошиблись и потерпели поражение. После этого хочется добыть какие-нибудь очки.

— После поражения от «Спартака» вы говорили, что команде не хватает сыгранности. Прогресс в этом есть?

— С каждым днем мы все лучше находим общий язык, и команда становится более сыгранной. Может, нам где-то не хватает фарта. Я не могу сказать, что мы совсем плохо играли. А вообще игроки адаптируются, все нормально.

— Где было обиднее всего потерять очки?

— «Рубин» не создал много моментов, но в конце реализовал один, и это было неприятное поражение. Да и с «Уралом» мы полностью контролировали игру, но ошибки привели к пропущенному голу. Еще и фарт был на стороне соперника.

«Кадиев постоянно появляется на тренировках»

— Что нового вам дает работа с Александром Григоряном?

— У него все жестко, полная дисциплина. Он просит, чтобы и на тренировках никто не сачковал, выкладывался по максимуму. Если игрок работает с микроповреждением — его просто убирают с занятия, чтобы он залечил травму и мог тренироваться в полную силу, а не стоял бы в стороне.

— Давид Юрченко называл Григоряна настойчивым.

— Настойчивость есть. Он, как и любой другой тренер хочет добиваться положительного результата. Хочет, чтобы на футбольном поле все было так, как ему хотелось бы. Григорян говорит обо всем прямо, ничего не скрывает. Кого-то это может обижать, но мне кажется, хорошо, когда человек ничего не говорит у тебя за спиной.

— Осенью не было никаких предпосылок к изменениям в «Анжи». Для вас это стало шоком?

— Конечно. Я обо всем читал в интернете, когда был отпуск. Поменялся тренер, президент, и было непонятно, как произошла такая ситуация. Никто об этом не говорил.

— Было ощущение, что уехали из одного «Анжи», а приехали в абсолютно другой?

— Все-таки остались ребята, с которыми играл в первой части сезона. С некоторыми из тех, кто уехал, поддерживаю связь. А так это уже другая команда с новыми требованиями, и все надо делать по-другому.

— С новым президентом Османом Кадиевым футболисты часто встречаются?

— Он постоянно появляется на тренировках, после игр заходит в раздевалку. Когда проиграли «Уралу», Кадиев поддерживал игроков, говорил: «Ничего страшного, где-то нам не повезло, готовимся к следующей игре».

— На матч с «Зенитом» давал напутствие?

— Нет, мы с ним не виделись.

«Ситуация в “Шахтере” после Луческу немного изменилась»

— Возвращение в «Шахтер» зимой — желание донецкого клуба или «Анжи» тогда не рассчитывал на вас?

— И у «Шахтера» была возможность просмотреть меня по ходу сезона, и «Анжи» был не против того, чтобы я поехал в Донецк. Так сложилось, что уезжал ненадолго.

— Понимали, что пребывание в «Шахтере» будет коротким?

— Когда приехал туда, даже не думал об этом. Потом начал готовить себя к тому, что надо искать новую команду. Новый президент и тренер «Анжи» были заинтересованы во мне, еще сыграло роль, что я уже был в этом клубе и знал многих ребят.

— С Паулу Фонсекой обсуждали свое будущее в донецком клубе?

— Личных бесед у нас не было.

— Что тогда повлияло на ваше решение продлить контракт до 2019 года?

— Я рассчитывал на свои силы. Хотелось бы вернуться и попробовать заиграть в той команде, где начинал и строил свою карьеру. Дай бог, чтобы получилось.

— Вы рассказывали, что при Мирче Луческу воспитанникам «Шахтера» было трудно пробиться в основную команду. При Фонсеке изменилась ситуация?

— Немножко. Сейчас в команде находится больше воспитанников клубной академии, да и некоторых футболистов возвращают из аренды.

— Это наводит на мысль о том, что когда-нибудь сами отыграете за «Шахтер» полноценный сезон?

— Конечно, этого и хотелось бы. Будем работать, а дальше увидим.

«Зенит» и ЦСКА будут бороться со «Спартаком» до конца

— Часто вспоминаете матч против «Зенита» в Кубке России?

— Бывает иногда. Хотелось бы сыграть на «Петровском» не хуже, чем тогда.

— Чем «Анжи» так удивил соперника, что ни разу не дал ему выиграть у себя?

— Наверное, в каких-то моментах удача была на нашей стороне. Но и в Петербург мы едем за положительным результатом. Постараемся его добиться.

— «Зенит» сильно изменился по сравнению с осенней частью сезона?

— Добавились новые игроки, но костяк остался тем же. У «Зенита» играет сплоченный состав, но и новички выходят, усиливают команду.

— Соперник выиграл два матча подряд. «Зенит» для «Анжи» невовремя набирает ход?

— Как раз и проверим свои силы. Повторюсь, мы поедем добиваться положительного результата.

— Вы отмечали, что «Спартак» играет как лидер. Про «Зенит» можете сказать то же самое?

— Да, он тоже показывает хорошую и довольно стабильную игру. Где-то они не реализовали свои моменты или не повезло. «Зенит» играет как команда, которая находится в верху таблицы и считается одной из лучших в чемпионате.

— «Зенит» догонит «Спартак»?

— Все возможно. Тем более у них потом игра со «Спартаком» в Москве. Это будет самый решающий матч для команды. Догонят ли или останутся на той же позиции — все зависит от «Зенита».

— «Спартак» — главный фаворит чемпионской гонки?

— Думаю, нет. И «Зенит», и ЦСКА будут бороться до конца. Интересно посмотреть, кто в итоге станет чемпионом.