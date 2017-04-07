«Хочу заиграть в «Шахтере». Форвард, который рвется в топ-клуб через «Анжи»
Нападающий «Анжи» Филипп Будковский — о методах Александра Григоряна, коротком возвращении в Донецк и предстоящем выезде в Петербург.
«Разочарование есть»
— Команда в этом году выиграла лишь один матч. Неудачная серия влияет на вас?
— Есть небольшое разочарование. Предыдущую игру против «Урала» мы провели хорошо. Да, проигрывали по ходу матча, потом повели, но в конце ошиблись и потерпели поражение. После этого хочется добыть
— После поражения от «Спартака» вы говорили, что команде не хватает сыгранности. Прогресс в этом есть?
— С каждым днем мы все лучше находим общий язык, и команда становится более сыгранной. Может, нам
— Где было обиднее всего потерять очки?
— «Рубин» не создал много моментов, но в конце реализовал один, и это было неприятное поражение. Да и с «Уралом» мы полностью контролировали игру, но ошибки привели к пропущенному голу. Еще и фарт был на стороне соперника.
«Кадиев постоянно появляется на тренировках»
— Что нового вам дает работа с Александром Григоряном?
— У него все жестко, полная дисциплина. Он просит, чтобы и на тренировках никто не сачковал, выкладывался по максимуму. Если игрок работает с микроповреждением — его просто убирают с занятия, чтобы он залечил травму и мог тренироваться в полную силу, а не стоял бы в стороне.
— Давид Юрченко называл Григоряна настойчивым.
— Настойчивость есть. Он, как и любой другой тренер хочет добиваться положительного результата. Хочет, чтобы на футбольном поле все было так, как ему хотелось бы. Григорян говорит обо всем прямо, ничего не скрывает.
— Осенью не было никаких предпосылок к изменениям в «Анжи». Для вас это стало шоком?
— Конечно. Я обо всем читал в интернете, когда был отпуск. Поменялся тренер, президент, и было непонятно, как произошла такая ситуация. Никто об этом не говорил.
— Было ощущение, что уехали из одного «Анжи», а приехали в абсолютно другой?
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— С новым президентом Османом Кадиевым футболисты часто встречаются?
— Он постоянно появляется на тренировках, после игр заходит в раздевалку. Когда проиграли «Уралу», Кадиев поддерживал игроков, говорил: «Ничего страшного,
— На матч с «Зенитом» давал напутствие?
— Нет, мы с ним не виделись.
«Ситуация в “Шахтере” после Луческу немного изменилась»
— Возвращение в «Шахтер» зимой — желание донецкого клуба или «Анжи» тогда не рассчитывал на вас?
— И у «Шахтера» была возможность просмотреть меня по ходу сезона, и «Анжи» был не против того, чтобы я поехал в Донецк. Так сложилось, что уезжал ненадолго.
— Понимали, что пребывание в «Шахтере» будет коротким?
— Когда приехал туда, даже не думал об этом. Потом начал готовить себя к тому, что надо искать новую команду. Новый президент и тренер «Анжи» были заинтересованы во мне, еще сыграло роль, что я уже был в этом клубе и знал многих ребят.
— С Паулу Фонсекой обсуждали свое будущее в донецком клубе?
— Личных бесед у нас не было.
— Что тогда повлияло на ваше решение продлить контракт до 2019 года?
— Я рассчитывал на свои силы. Хотелось бы вернуться и попробовать заиграть в той команде, где начинал и строил свою карьеру. Дай бог, чтобы получилось.
— Вы рассказывали, что при Мирче Луческу воспитанникам «Шахтера» было трудно пробиться в основную команду. При Фонсеке изменилась ситуация?
— Немножко. Сейчас в команде находится больше воспитанников клубной академии, да и некоторых футболистов возвращают из аренды.
— Это наводит на мысль о том, что
— Конечно, этого и хотелось бы. Будем работать, а дальше увидим.
«Зенит» и ЦСКА будут бороться со «Спартаком» до конца
— Часто вспоминаете матч против «Зенита» в Кубке России?
— Бывает иногда. Хотелось бы сыграть на «Петровском» не хуже, чем тогда.
— Чем «Анжи» так удивил соперника, что ни разу не дал ему выиграть у себя?
— Наверное, в
— «Зенит» сильно изменился по сравнению с осенней частью сезона?
— Добавились новые игроки, но костяк остался тем же. У «Зенита» играет сплоченный состав, но и новички выходят, усиливают команду.
— Соперник выиграл два матча подряд. «Зенит» для «Анжи» невовремя набирает ход?
— Как раз и проверим свои силы. Повторюсь, мы поедем добиваться положительного результата.
— Вы отмечали, что «Спартак» играет как лидер. Про «Зенит» можете сказать то же самое?
— Да, он тоже показывает хорошую и довольно стабильную игру.
— «Зенит» догонит «Спартак»?
— Все возможно. Тем более у них потом игра со «Спартаком» в Москве. Это будет самый решающий матч для команды. Догонят ли или останутся на той же позиции — все зависит от «Зенита».
— «Спартак» — главный фаворит чемпионской гонки?
— Думаю, нет. И «Зенит», и ЦСКА будут бороться до конца. Интересно посмотреть, кто в итоге станет чемпионом.
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