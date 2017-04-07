Источник: Вратарь ФК «Рубин» Рыжиков в ближайшее время продлит контракт с клубом
МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков в ближайшие дни продлит действующее соглашение с казанским футбольным клубом. Об этом ТАСС рассказал источник, знакомый с ситуацией.
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Действующий контракт 36-летнего Рыжикова с «Рубином» рассчитан до 30 июня.
«В ближайшее время Рыжиков продлит контракт с клубом по системе “1+1”. “Рубин” должен объявить о продлении соглашения в течение следующей недели», — сказал источник.
Рыжиков выступает за «Рубин» с 2008 года. В нынешнем сезоне голкипер провел 23 матча в составе команды в чемпионате и Кубке России.
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