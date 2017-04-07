Андрей Будогосский: Николаев сдал йо-йо тест легко и непринужденно

— Алексей сегодня успешно сдал контрольный тест про физподготовке, и приступает к практической работе, — подчеркнул глава Департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский. — Надо отметить, что он показал очень хороший уровень готовности, сдавал йо-йо тест легко и непринуждённо. Мы запланировали ему игры в апреле, он получит назначения. Примерный распорядок работы по турам он знает, а конкретная игра будет названа, в соответствии с нашими регламентными документами, за неделю до даты матча. (Сергей ЕГОРОВ).