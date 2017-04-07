Андрей Будогосский: Николаев сдал йо-йо тест легко и непринужденно
Арбитр Алексей Николаев сегодня сдал тест по физподготовке и в ближайшее время вернется к судейству матчей
премьер-лиги.
— Алексей сегодня успешно сдал контрольный тест про физподготовке, и приступает к практической работе, — подчеркнул глава Департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский. — Надо отметить, что он показал очень хороший уровень готовности, сдавал
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