Гафар принёс победу «Балтике» над «Тамбовом»

Игра проходила в Химках, так как стадион в Тамбове не готов для проведения матчей ФНЛ.



Судьбу игры решил один гол в исполнении калининградской команды — на 55-й минуте отличился нападающий Абдул Гафар. Для футболиста из Буркина-Фасо этот гол стал вторым в нынешнем сезоне.



Победа не позволила «Балтике» подняться в турнирной таблице, однако теперь от спасительного 15-го места, которое даёт право остаться в ФНЛ, калининградцев отделяет пять очков.