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7 апреля 2017, 15:43 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Гафар принёс победу «Балтике» над «Тамбовом»

Сегодня состоялась встреча 30-го тура Футбольной национальной лиги, в которой «Тамбов» встречался с «Балтикой».

Игра проходила в Химках, так как стадион в Тамбове не готов для проведения матчей ФНЛ.

Судьбу игры решил один гол в исполнении калининградской команды — на 55-й минуте отличился нападающий Абдул Гафар. Для футболиста из Буркина-Фасо этот гол стал вторым в нынешнем сезоне.

Победа не позволила «Балтике» подняться в турнирной таблице, однако теперь от спасительного 15-го места, которое даёт право остаться в ФНЛ, калининградцев отделяет пять очков.

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