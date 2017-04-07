«Уфа» блефует? Как середняк РФПЛ грозит «Спартаку»
«Уфа» осуществила внезапную психологическую атаку на лидера
Премьер-Лиги. Как отреагируют на неё спартаковцы?
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Массимо Каррера может ничего не говорить своим футболистам в воскресенье. Достаточно показать выдержку из свежего выступления уфимского гендиректора Газизова, конкретно вот это место: «Я уверен в «Уфе», мы победим «Спартак». Остальное они сделают сами. Должны сделать. Честолюбивый профессионал, рвущийся к чемпионскому титулу, после такой дерзости со стороны вчерашнего аутсайдера в лепёшку разобьётся, лишь бы поставить того на место.
Однако не спешите подозревать башкирский менеджмент в стратегической близорукости или чрезмерной самонадеянности. Возможно, именно на такую реакцию лидера чемпионата — праведный гнев вперемешку с недоумением — он и рассчитывал. Если в нашем футболе приёмчики из боксёрского репертуара не практикуются, это не значит, что их не существует в принципе или они запрещены. «Уфа» первой из середняков — по крайней мере на моей памяти — посмела психологически атаковать большой клуб. И, как ни странно, совершенно ничем не рискует. Удастся вывести фаворита из равновесия — хорошо. Нет — ничего страшного.
В этой паре рискует только «Спартак». Пока ещё не первой позицией, но турнирной инициативой. Тоже, знаете ли, немало. Потеряв очки на «Нефтянике», он поставит себя в крайне затруднительное положение в преддверии встреч с прямыми конкурентами — «Зенитом» и ЦСКА. «Уфе» гипотетическая неудача серьёзными последствиями не грозит: одной больше, одной меньше — не суть важно. Вылет команде не светит, взлёт — по большому счёту, тоже. Трудно представить, что должно случиться, чтобы «Краснодар» уступил четвёртую позицию «Уфе». Охотнее верится, что она сама ещё
Какой в таком случае смысл дразнить кандидата в чемпионы? Он есть, и не один. Первый — подогреть интерес зрителя к игре. Юный уфимский клуб, в отличие от большинства отечественных собратьев, хотя бы пытается жить по средствам — вот и «раскручивает» потенциально аншлаговое мероприятие. Приезд популярнейшего клуба сулит середняку неплохую кассовую выручку.
Мотив номер два — психологический. Для команды, проводящей всего третий сезон в
Свои мотивы предъявить лидеру лучшую версию «Уфы» присутствуют у главного тренера команды. На четвёртый месяц самостоятельной практики Сергею Семаку представилась замечательная возможность оказать неоценимую дружескую услугу двум самым дорогим сердцу клубам. ЦСКА с «Зенитом» хором скажут Сергею Богдановичу спасибо за отбор очков у «Спартака».
А потом, человеку амбициозному, победителю по жизни, ему будет просто приятно повлиять на ход «золотой» гонки РФПЛ, пускай даже косвенно. Со «Спартаком» Семака ничего не связывает, с ЦСКА и «Зенитом» — море ностальгических воспоминаний и груда трофеев.
Отдельная статья —
Не забудем также о крепнущих партнёрских связях клубов. «Зенит» помог «Уфе» тренерами Семаком и Низеликом, «Уфа» «Зениту» — вратарём Лунёвым. «Обмен» получился взаимовыгодным, поэтому есть основания рассчитывать на продолжение и развитие сотрудничества.
Как видите, стимулов грудью лечь, но не пустить мячик за линию своих ворот у уфимцев достаточно даже без конспирологических версий, гуляющих по Сети. И надо сказать, оптимизм «Уфы» не лишён оснований. Статистика — на её стороне. Единственное поражение от москвичей «горожане» потерпели ещё летом 2014-го на нейтральной территории в Перми, после чего трижды побеждали и раз поделили очки. В первом круге в Тушино непреодолимую стену на пути фаворита воздвиг Виктор Гончаренко. Теперь повторить фокус предшественника попробует Семак.
Задача Карреры заведомо сложнее — избежать потери очков и ключевых исполнителей. У него ныне четыре человека «висят» на карточках, а следующий матч — с «Зенитом». Возможно, решающий в чемпионате. Попробуй тут сохранить холодную голову….
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