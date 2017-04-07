«Уфа» блефует? Как середняк РФПЛ грозит «Спартаку»

Массимо Каррера может ничего не говорить своим футболистам в воскресенье. Достаточно показать выдержку из свежего выступления уфимского гендиректора Газизова, конкретно вот это место: «Я уверен в «Уфе», мы победим «Спартак». Остальное они сделают сами. Должны сделать. Честолюбивый профессионал, рвущийся к чемпионскому титулу, после такой дерзости со стороны вчерашнего аутсайдера в лепёшку разобьётся, лишь бы поставить того на место.

Однако не спешите подозревать башкирский менеджмент в стратегической близорукости или чрезмерной самонадеянности. Возможно, именно на такую реакцию лидера чемпионата — праведный гнев вперемешку с недоумением — он и рассчитывал. Если в нашем футболе приёмчики из боксёрского репертуара не практикуются, это не значит, что их не существует в принципе или они запрещены. «Уфа» первой из середняков — по крайней мере на моей памяти — посмела психологически атаковать большой клуб. И, как ни странно, совершенно ничем не рискует. Удастся вывести фаворита из равновесия — хорошо. Нет — ничего страшного.



В этой паре рискует только «Спартак». Пока ещё не первой позицией, но турнирной инициативой. Тоже, знаете ли, немало. Потеряв очки на «Нефтянике», он поставит себя в крайне затруднительное положение в преддверии встреч с прямыми конкурентами — «Зенитом» и ЦСКА. «Уфе» гипотетическая неудача серьёзными последствиями не грозит: одной больше, одной меньше — не суть важно. Вылет команде не светит, взлёт — по большому счёту, тоже. Трудно представить, что должно случиться, чтобы «Краснодар» уступил четвёртую позицию «Уфе». Охотнее верится, что она сама ещё кого-то пропустит вперёд — например «Ростов». Или «Локомотив», которому дважды за неполную неделю проиграла. А то и обоих сразу, учитывая колоссальный опыт их предводителей.

Какой в таком случае смысл дразнить кандидата в чемпионы? Он есть, и не один. Первый — подогреть интерес зрителя к игре. Юный уфимский клуб, в отличие от большинства отечественных собратьев, хотя бы пытается жить по средствам — вот и «раскручивает» потенциально аншлаговое мероприятие. Приезд популярнейшего клуба сулит середняку неплохую кассовую выручку.



Мотив номер два — психологический. Для команды, проводящей всего третий сезон в Премьер-Лиге, и её молодого штаба любой положительный результат с солидными соперниками идёт в плюс. Способствует росту самооценки и избавлению от комплекса неполноценности, так или иначе присущего большинству провинциальных коллективов. Для «Уфы» это на данном этапе развития, возможно, даже более важно, нежели цифры в таблице. В директорском послании явственно сквозит призыв к своим: «Не боись, робя, прорвёмся!».