Президент ФК «Амкар»: Хотим построить новый стадион в Перми

«Мы эту тему обсуждали с Гаджиевым (главным тренером “Амкара”), руководством клуба. Шагов, чтобы построить новый стадион, еще очень много, но тема намечена, планы такие есть, и будем этот вопрос обсуждать с губернатором. Скорее всего, это будет делать инвестор, которому, возможно, отдадим старый стадион под застройку. Вопрос еще в обсуждении, а об акционировании, кому будет принадлежать этот стадион, рано еще говорить, это дальнейшие шаги», — сказал Шилов.

Сейчас «Амкар» проводит домашние матчи на стадионе «Звезда» в Перми. Арена была построена в 1969 году и вмещает 17 тысяч зрителей. В 2009 году стадион получил вторую категорию Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), что позволяет проводить международные матчи до ¼ финала Лиги Европы и 1/8 финала Лиги чемпионов включительно.