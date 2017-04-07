Николаев продолжит работать на матчах премьер-лиги
Известный арбитр Алексей Николаев сегодня в Москве сдал все необходимые нормативы по физической подготовке и теперь может до окончания сезона-2016/17 получать назначения на матчи
премьер-лиги, информирует официальный сайт РФС.
Напомним, в начале марта он провалил этот тест.
Николаев, самый опытный из действующих арбитров, на чьем счету 209 игр в чемпионатах России, тогда впервые сдавал тест. Отметим, что
Отметим, что судьи, не сдавшие экзамены по физподготовке или правилам игры, не допускаются к обслуживанию матчей чемпионата, первенства и Кубка России.
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