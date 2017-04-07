Крах испанского «Рубина»

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В Казани после поражения в полуфинале Кубка России от «Урала» рухнули последние надежды. «Рубин», впервые в своей истории пригласивший тренера-иностранца и потративший на новичков более 40 миллионов евро, стал главным посмешищем для футбольной России.

Но давайте отмотаем пленку назад. Новая веха в истории клуба началась чуть раньше — 4 сентября 2015 года. В тот день президентом «Рубин» стал амбициозный мэр Казани Ильсур Метшин, пожалуй, самый спортивный городской голова в стране. За его плечами шикарная организация таких мероприятий мирового масштаба, как Универсиада-2013 и чемпионат мира по водным видам спорта-2015. Да и ситуацию внутри клуба он знал как никто другой — со всех сторон идеальная кандидатура.

Своей правой рукой — генеральным директором — Метшин назначил своего давнего соратника Ильгиза Фахриева. Для казанских болельщиков кандидатура также не вызывающая нареканий. Для Фахриева в футболе не существует секретов, он прошел в структуре «Рубина» и «Нефтехимика» все ступени от игрока и тренера до начальника и директора. Для тех, кто не знал — именно Фахриев, а далеком 2001-м пригласил из Смоленска никому неизвестного тогда Курбана Бердыева. В принципе, одной этой строчки в резюме уже достаточно.

ИСПАНСКИЙ БЕРДЫЕВ

От тандема все ждали резких шагов, но те не рубили с плеча. Сезон команда доиграла с Валерием Чалым, но всем было понятно, что это тренер не для больших задач. А ведь цель у Метшина грандиозная — победа в Лиге Европы к 2020 году! Вполне логично, что первый в истории Казани тренер-иностранец появился именно при нем — решение смелое.

Сразу же после матча последнего тура чемпионата-2015/16 с ЦСКА, в котором Денис Ткачук вполне мог принести титул «Ростову», но сумасшедший сейв Игоря Акинфеев сохранил армейцам золото, Фахриев объявил, что Чалый команду покидает. Началось сладкое время надежд. Кандидатура Грасии всплыла далеко не сразу. Испанец приехал в Казань в июне — за 20 дней до выхода футболистов из отпуска. По городу его водили как суперзвезду. За пару дней он обошел все самые главные кабинеты республики, посетил национальный праздник «Сабантуй» и даже игру баскетбольного УНИКСа.

На первой пресс-конференции его акции поднялись еще выше после таких вот высказываний:

— Не хочу, чтобы меня называли «второй Бердыев». Я — первый Грасия!

— Страшно ли мне? Я родом из Памплоны — это место, где мы бежим впереди быков!

— Для меня очень важна коммуникация. Поэтому берусь за изучение русского языка.

ШОПИНГ ВЕКА

Сейчас понятно, что одна из роковых ошибок была совершена именно тогда. Руководство решило, что новому тренеру нужны и новые игроки. На роскошной презентации перед болельщиками предстали сразу девять новичков (Сонга публике предъявили чуть позже): Бауэр, Самбрано, Санчес, Саму, Рочина, Жонатас, Махатадзе, Жемалетдинов, Лестьенн. На всю эту сборную мира потратили, по данным авторитетного немецкого источника transfermarket.de, 40 миллионов евро. Плюс в полтора миллиона обошелся сам Грасия, контракт которого с «Малагой» еще действовал. Позже договорились с Сонгом на зарплату 4 миллиона евро, а тренерской штаб пополнили еще четверо испанцев — их за собой привел главный тренер.

При этом не стоит забывать, что на контракте с клубом на тот момент оставались еще 20 с лишним футболистов. В итоге, не придумав ничего лучше, команду просто разбили на две. Грасии сразу сказали, что с людьми из «списка Б» он работать не будет. Там, кстати, присутствовали такие люди как Билялетдинов, Дядюн, Георгиев. О разгрузке огромной зарплатной ведомости тогда, видимо, никто не думал. Какие деньги, когда тут «золотая гонка» на горизонте?

В итоге чрезмерно длинная скамейка породила недовольство. Из ликвидных исполнителей «сплавить» удалось лишь Портнягина «Локомотиву» за 3 миллиона евро, Девич ушел бесплатно, Бергстрем отправился в аренду, Оздоев, стабильно вызывающийся в сборную, — тоже, как и любимец болельщиков Кверквелия. Грузин теперь сыграет в финале Кубка за «Локо»….

РЕАЛЬНОСТЬ

Если все фотографии Грасии в Казани в период с июня по апрель поставить в один ряд, то можно увидеть, как он стареет. Взгляд у специалиста все более пустой. За 21 матч чемпионата и 4 встречи в Кубке никто так и не понял, во что играет этот «Рубин». Про тактику, стратегию, философию и рисунок уже никто и не спрашивает. Были бы хотя бы банальные «горящие глаза», борьба в каждом эпизоде, но нет даже этого!

А что есть? Бесхребетные «жирные коты», иногда выходящие на тренировку с похмелья. Недавний жесткий разговор ветеранов «Рубина» с новичками-легионерами лишь начало — грянет что-то еще. Ужас в том, что для Грасии в новинку вещи, которые обычный российский тренер впитывает с молоком матери: снег в апреле, огороды, а не поля, лимит, судейство. Все это испанец познавал только по ходу дела.

Но если посмотреть статистику Грасии в «Малаге», то мы увидим, что его команда забивала в районе тех же 1,05 гола за матч. Он взял 33 процента очков — в «Рубине» (с учетом матчей на Кубок) столько же. Так что Грасия работает, в принципе, на своем уровне. Испанец реально отдается на тренировках и во время матчей. Здесь к нему претензий нет, но игроки его не слышат и не понимают. Ситуация, один в один повторяющая «союз» «Спартака» с Унаи Эмери.

Контракты с Грасией и почти с каждым из новичков подписаны минимум на три года. Если сейчас разрывать соглашения и выгонять всех ненужных, то неустойка достигнет космической высоты. И при этом тренеры из интерната жалуются, что им гайки затянули так, что не выделяют деньги даже на туалетную бумагу.

В 2010-м, когда «Рубин» чуть ли не под покровом ночи продал в «Зенит» Бухарова и Семака, на Восточной трибуне «Центрального» растянули баннер «Кто ответит за базар?». Тогда «Рубин» финишировал третьим и заработал на этих футболистах больше 20 миллионов. Кто ответит за «базар» нынешний?