Макеев и Давыдов тренируются по индивидуальной программе
Сегодня футболисты «Спартака» на базе в Тарасовке провели тренировку.
Защитник Евгений Макеев, который сломал вторую пястную кость кисти в гостевой игре «Зенит-2» — «Спартак-2», и нападающий Денис Давыдов, у которого микротравма мышц бедра, трудились по индивидуальной программе.
Как сообщает
Гостевой матч 22-го тура РФПЛ с «Уфа» — «Спартак» состоится 9 апреля на стадионе «Нефтяник». Начало встречи — в 14:00 по московскому времени.
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