Макеев и Давыдов тренируются по индивидуальной программе

Защитник Евгений Макеев, который сломал вторую пястную кость кисти в гостевой игре «Зенит-2» — «Спартак-2», и нападающий Денис Давыдов, у которого микротравма мышц бедра, трудились по индивидуальной программе.



Как сообщает пресс-служба красно-белых, на субботу у «Спартака» запланирована утренняя тренировка. Ей, как и сегодня, будет предшествовать теоретическое занятие. Днём спартаковцы отправятся в аэропорт, откуда вылетят в Уфу.



Гостевой матч 22-го тура РФПЛ с «Уфа» — «Спартак» состоится 9 апреля на стадионе «Нефтяник». Начало встречи — в 14:00 по московскому времени.