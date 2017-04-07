Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29350631/
7 апреля 2017, 14:17 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Макеев и Давыдов тренируются по индивидуальной программе

Сегодня футболисты «Спартака» на базе в Тарасовке провели тренировку.

Защитник Евгений Макеев, который сломал вторую пястную кость кисти в гостевой игре «Зенит-2» — «Спартак-2», и нападающий Денис Давыдов, у которого микротравма мышц бедра, трудились по индивидуальной программе.

Как сообщает пресс-служба красно-белых, на субботу у «Спартака» запланирована утренняя тренировка. Ей, как и сегодня, будет предшествовать теоретическое занятие. Днём спартаковцы отправятся в аэропорт, откуда вылетят в Уфу.

Гостевой матч 22-го тура РФПЛ с «Уфа» — «Спартак» состоится 9 апреля на стадионе «Нефтяник». Начало встречи — в 14:00 по московскому времени.

Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Мирча Луческу: Матч «Спартак» — «Зенит» может судить даже арбитр из Москвы

Мирча Луческу: Матч «Спартак» — «Зенит» может судить даже арбитр из Москвы

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу перед матчем 23-го тура чемпионата России со «Спартаком» отметил, что не согласен с полузащитником соперника Денисом Глушаковым по поводу назначения на матчи иностранных арбитров, передает из Санкт-Петербурга корреспондент «СЭ» Гоша ЧЕРНОВ.
Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!