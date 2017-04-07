Жамалетдинов из ЦСКА и Уткин из «Краснодара» номинированы на премию Golden Boy
Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов, а также полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин вошли в число номинантов на премию Golden Boy, сообщает Tuttosport.
Данная награда вручается лучшему молодому игроку (до 21 года) Европы.
Также на эту премию номинированы: Джанлуиджи Доннарумма («Милан»), Люка Зидан («Реал»), Федерико Кьеза («Фиорентина»), Ренату Санчеш («Бавария»), Сергей Еременко («Басилья»), Усман Дембеле («Боруссия» Д), Габриэл Жезус («Манчестер Сити»), Кристофер Нкунку («ПСЖ»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter