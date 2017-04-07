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7 апреля 2017, 14:08 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Жамалетдинов из ЦСКА и Уткин из «Краснодара» номинированы на премию Golden Boy

Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов, а также полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин вошли в число номинантов на премию Golden Boy, сообщает Tuttosport.

Данная награда вручается лучшему молодому игроку (до 21 года) Европы.

Также на эту премию номинированы: Джанлуиджи Доннарумма («Милан»), Люка Зидан («Реал»), Федерико Кьеза («Фиорентина»), Ренату Санчеш («Бавария»), Сергей Еременко («Басилья»), Усман Дембеле («Боруссия» Д), Габриэл Жезус («Манчестер Сити»), Кристофер Нкунку («ПСЖ»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»).

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