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7 апреля 2017, 14:07 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Хави Гарсия: Стоит приехать в Россию, вряд ли теракт в будущем повторится

Полузащитник «Зенита» Хави Гарсия не советует любителям футбола отказываться от поездки в Россию во время розыгрыша Кубка конфедерации и чемпионата мира из-за теракта, произошедшего 3 апреля в Санкт-Петербурге.

Испанский футболист не думает, что подобное повторится.

«Жители Петербурга не теряли почвы под ногами и сохраняли спокойствие. Полиция дезактивировала вторую бомбу около коммерческого центра, в котором мы находились. Сначала мы не понимали, что происходит, а когда вышли на улицу, то осознали серьёзность случившегося. Теперь везде осуществляется строгий контроль. К сожалению, такое происходит во многих местах. Я уже три года живу в этом городе и не думал, что такое здесь может произойти. Это очень безопасный город, и вряд ли теракт в будущем повторится. Надеюсь, случившееся не отразится на желании людей. Стоит приехать в Россию», — цитирует Гарсию Marca.

3 апреля в Санкт-Петербурге был осуществлён теракт. Бомба взорвалась на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь». Погибли 14 человек и более 40 получили ранения.

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