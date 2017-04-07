Хави Гарсия: Стоит приехать в Россию, вряд ли теракт в будущем повторится

Испанский футболист не думает, что подобное повторится.



«Жители Петербурга не теряли почвы под ногами и сохраняли спокойствие. Полиция дезактивировала вторую бомбу около коммерческого центра, в котором мы находились. Сначала мы не понимали, что происходит, а когда вышли на улицу, то осознали серьёзность случившегося. Теперь везде осуществляется строгий контроль. К сожалению, такое происходит во многих местах. Я уже три года живу в этом городе и не думал, что такое здесь может произойти. Это очень безопасный город, и вряд ли теракт в будущем повторится. Надеюсь, случившееся не отразится на желании людей. Стоит приехать в Россию», — цитирует Гарсию Marca.



3 апреля в Санкт-Петербурге был осуществлён теракт. Бомба взорвалась на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь». Погибли 14 человек и более 40 получили ранения.