Луческу: Селюк — паразит, который живёт на одном хорошем игроке
Главный тренер «Зенита» обрушился с критикой на агента Дмитрия Селюка и поделился мнением о судействе в матчах «Спартака».
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Неожиданно для многих «Зенит» назначил открытую тренировку на день, предшествующий матчу с «Анжи», притом что, как правило, команда не общается с прессой накануне игр. «Луческу, видимо,
«Выбирайте Юсупова», — настоятельно советовал Дзюба, скорчив непонятную гримасу. К Артёму прослушиваться не стали и позвали Братислава Ивановича. Впрочем, особых откровений от него не дождались. Обычные предматчевые слова.
«Понятно, что сейчас все вокруг думают о главном матче чемпионата между “Спартаком” и “Зенитом”, но для нас очень важна и игра с “Анжи”, — заявил защитник “Зенита”. — Нам нельзя расслабляться. Ждём, что соперник будет играть на контратаках, и постараемся не пропустить, как и в предыдущих матчах».
«Матч “Спартак” — “Зенит” может судить даже московский арбитр»
Мирча Луческу перед тем, как начать общение с журналистами, долго и громко объяснял
— Несколько игроков «Зенита» имеют три жёлтые карточки. Будете ли иметь в виду этот факт, определяя состав на игру с «Анжи» в преддверии матча со «Спартаком»?
— Завтра приму решение по составу. Не заставляйте меня раскрывать информацию, которая может
— Все футболисты готовы к матчу с «Анжи»?
— Жирков не готовится. Он продолжает залечивать травму, полученную в сборной. Только на следующей неделе приступит к работе в общей группе. Смольников всю неделю тренировался с командой, выглядит уже лучше, поэтому есть шанс, что он сыграет. Новосельцев продолжает лечение. Как всегда. А Кержакова сегодня на тренировке нет, вы знаете причину (сегодня, 7 апреля, состоялось отпевание тестя Александра Кержакова — Вадима Тюльпанова. — Прим. «Чемпионата»). Вот и все новости, наверное.
— Будет ли теперь Лунёв основным вратарём «Зенита»?
— По тому, как он сыграл в двух прошедших матчах, он заслужил право выходить на поле и дальше.
— Чем опасен «Анжи»?
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«Анжи» сильно изменился зимой, но команда приобрела много профессионалов, знающих, как вести себя в каждом эпизоде на поле. «Анжи» и со «Спартаком» сыграл хорошо. Если бы судья не зафиксировал офсайда, которого не было, то Прудников вышел бы один на один. Кто знает, чем бы закончился этот момент. В общем, «Анжи» заслужил больше очков.
Я говорил сейчас с ребятами. Напомним, как после наших побед осенью мы поехали в гости к «Анжи» и сыграли непрофессионально. Вели 2:0, без шансов для соперника, но отдали очки. Такое может произойти и завтра, если мы не будем максимально собранными. Каждый должен понимать свою ответственность. Речь идёт не об опыте или уровне индивидуального и коллективного мастерства, а именно о концентрации. За ошибки могут сразу же наказать.
— Вы верите, что «Спартак» простимулирует игроков «Анжи»?
— Меня это не интересует. Меня больше волнует другое. В последней игре Кутепов взял и завалил игрока «Оренбурга» в штрафной. Никто ничего не говорит. А Кутепов с большой любовью положил его на траву. Но никто не обсуждает это момент. Если бы это случилось с игроком «Зенита», то журналисты бы всю неделю муссировали в прессе эту тему. А так никто ничего не сказал, всё хорошо.
— Только вы, кто присутствует на тренировке «Зенита», даёте информацию, остальные в своих офисах ищут только смуту. Как интерпретировать атаки в мой адрес? Дошло до того, что Селюк, который
— Денис Глушаков сказал, что лучше бы матч «Спартак» — «Зенит» судил иностранный арбитр. Вы согласны с капитаном
— Я не согласен. Может даже московский арбитр судить. В такой игре вряд ли
— Матч с «Анжи» станет последним для «Зенита» на «Петровском»?
— Насколько я знаю, что это будет не последняя игра.
— Какие функции в команде у нового тренера Анатолия Тимощука?
— Он молодой тренер, ученик, который только познаёт это ремесло. Думаю, у Анатолия всё получится.
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