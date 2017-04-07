Неожиданно для многих «Зенит» назначил открытую тренировку на день, предшествующий матчу с «Анжи», притом что, как правило, команда не общается с прессой накануне игр. «Луческу, видимо, что-то важное хочет сказать», — предположили коллеги. Вооружившись диктофонами, ознакомившись со списком судей, которые будут работать на предстоящих матчах «Зенита» и «Спартака», репортёры приготовились к разговору с Мистером. По традиции Луческу сначала поинтересовался, с кем из игроков хотели бы поговорить представители прессы.



«Выбирайте Юсупова», — настоятельно советовал Дзюба, скорчив непонятную гримасу. К Артёму прослушиваться не стали и позвали Братислава Ивановича. Впрочем, особых откровений от него не дождались. Обычные предматчевые слова.

«Понятно, что сейчас все вокруг думают о главном матче чемпионата между “Спартаком” и “Зенитом”, но для нас очень важна и игра с “Анжи”, — заявил защитник “Зенита”. — Нам нельзя расслабляться. Ждём, что соперник будет играть на контратаках, и постараемся не пропустить, как и в предыдущих матчах».

«Матч “Спартак” — “Зенит” может судить даже московский арбитр»

Мирча Луческу перед тем, как начать общение с журналистами, долго и громко объяснял пресс-атташе «Зенита» Дмитрию Циммерману, что матч с «Анжи» очень важен для команды, а о «Спартаке» надо говорить в следующий раз. Не слишком понятно, к чему был этот спич Мистера, но в разговоре с прессой тренер сам затронул тему красно-белых.

— Несколько игроков «Зенита» имеют три жёлтые карточки. Будете ли иметь в виду этот факт, определяя состав на игру с «Анжи» в преддверии матча со «Спартаком»?

— Завтра приму решение по составу. Не заставляйте меня раскрывать информацию, которая может кому-то понадобиться. По большому счёту, я уже определился, но объявлю обо всём завтра.



— Все футболисты готовы к матчу с «Анжи»?

— Жирков не готовится. Он продолжает залечивать травму, полученную в сборной. Только на следующей неделе приступит к работе в общей группе. Смольников всю неделю тренировался с командой, выглядит уже лучше, поэтому есть шанс, что он сыграет. Новосельцев продолжает лечение. Как всегда. А Кержакова сегодня на тренировке нет, вы знаете причину (сегодня, 7 апреля, состоялось отпевание тестя Александра Кержакова — Вадима Тюльпанова. — Прим. «Чемпионата»). Вот и все новости, наверное.



— Будет ли теперь Лунёв основным вратарём «Зенита»?

— По тому, как он сыграл в двух прошедших матчах, он заслужил право выходить на поле и дальше.

— Чем опасен «Анжи»?

— Во-первых, настроем игроков. Им нечего терять в Петербурге, поэтому они сделают всё, чтобы добиться положительного результата. Читал интервью с Давидом Юрченко и другими футболистами соперника. Естественно, многие на стороне «Спартака». Постараются отобрать у «Зенита» очки. Знаю, что нас ждёт непростая игра. Наверняка гости будут обороняться всеми возможными способами. Я анализировал все последние матчи «Анжи». В какой-то мере команде просто не везло в проигранных матчах. Махачкалинцы играли достаточно хорошо. Это команда атакующего плана, хотя завтра, думаю, соперники в первую очередь сосредоточатся на обороне и контратаках.



«Анжи» сильно изменился зимой, но команда приобрела много профессионалов, знающих, как вести себя в каждом эпизоде на поле. «Анжи» и со «Спартаком» сыграл хорошо. Если бы судья не зафиксировал офсайда, которого не было, то Прудников вышел бы один на один. Кто знает, чем бы закончился этот момент. В общем, «Анжи» заслужил больше очков.

Я говорил сейчас с ребятами. Напомним, как после наших побед осенью мы поехали в гости к «Анжи» и сыграли непрофессионально. Вели 2:0, без шансов для соперника, но отдали очки. Такое может произойти и завтра, если мы не будем максимально собранными. Каждый должен понимать свою ответственность. Речь идёт не об опыте или уровне индивидуального и коллективного мастерства, а именно о концентрации. За ошибки могут сразу же наказать.



— Вы верите, что «Спартак» простимулирует игроков «Анжи»?

— Меня это не интересует. Меня больше волнует другое. В последней игре Кутепов взял и завалил игрока «Оренбурга» в штрафной. Никто ничего не говорит. А Кутепов с большой любовью положил его на траву. Но никто не обсуждает это момент. Если бы это случилось с игроком «Зенита», то журналисты бы всю неделю муссировали в прессе эту тему. А так никто ничего не сказал, всё хорошо.

— Только вы, кто присутствует на тренировке «Зенита», даёте информацию, остальные в своих офисах ищут только смуту. Как интерпретировать атаки в мой адрес? Дошло до того, что Селюк, который куда-то сбежал, постоянно что-то комментирует. Он не имеет права даже заезжать в Россию и Украину, а позволяет себе комментировать всё. Мы играли с «Челси» в Лондоне, он приехал в отель разговаривать с молодыми бразильцами, чтобы взять их под своё крыло. До сих пор этот паразит живёт только на одном хорошем игроке Яя Туре, а журналисты постоянно ему звонят, когда нужно организовать на меня нападение. У меня достаточно опыта, чтобы спокойно воспринимать эти моменты. Жду на следующей неделе статей, которые попытаются дестабилизировать состояние «Зенита» и вывести меня из равновесия. Но не получится. Мы без Халка, Витселя стали забивать больше, меньше пропускать. Мы показываем зрелищный футбол и контролируем практически всю игру. Кому-то это не нравится, а я иду дальше.