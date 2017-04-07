«Крылья Советов» в мае 2018 года могут сыграть тестовые матчи на «Самара Арене»

Об этом сообщил вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов.



«Совершенно точно, что у нас скоро появится самый большой, не самый дорогой, но самый красивый стадион. И несмотря на некоторые измышления, стадион строится. Более двух тысяч человек ежедневно там работает, и в мае будущего года “Крылья Советов” должны провести два пробных матча там.



Я надеюсь, что мы обязательно туда поедем, посмотрим эти матчи, а потом вернёмся сюда и отметим победу нашей любимой команды», — цитирует Фетисова «PRO Город Самара».