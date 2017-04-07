Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29348337/
7 апреля 2017, 12:37 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

Бранислав Иванович: Все думают, что игра против «Спартака» — самая важная в году. Но матч с «Анжи» тоже важный

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович поделился ожиданиями от матча 22-го тура РФПЛ против «Анжи».

— Артем Дзюба говорил, что игра с «Рубином» получилось неоднозначной. Вы как ее оцените?
— Победили, довольны, что забрали три очка, но уже забыли про этот матч. Каждая следующая игра — самая важная. Должны делать все, чтобы в каждой встрече забрать максимальное количество очков, продолжать играть на хорошем уровне.

— Что знаете об «Анжи»?
— Это команда, которая постарается сделать все, чтобы забрать очки. Все думают, что игра против «Спартака» будет самой важной в этом году. Но матч с «Анжи» тоже важный, нельзя расслабляться.

— Последний матч на «Петровском». Он успел стать для вас родным?
— Для меня все новое, и я играл на нем несколько раз. Это история клуба, все болельщики будут помнить «Петровский», здесь было много успехов для Петербурга. Надеюсь, мы попрощаемся с ним хорошей победой, — передает слова Ивановича корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, встреча пройдет 8 апреля в Петербурге на стадионе «Петровский».

«Зенит» в турнирной таблице РФПЛ занимает третье место с 42 очками, «Анжи» идет на двенадцатой строчке, имея в активе 23 очка.

Зенит
Новости Матчи Состав Статистика
Анжи
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Мирча Луческу: Матч «Спартак» — «Зенит» может судить даже арбитр из Москвы

Мирча Луческу: Матч «Спартак» — «Зенит» может судить даже арбитр из Москвы

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу перед матчем 23-го тура чемпионата России со «Спартаком» отметил, что не согласен с полузащитником соперника Денисом Глушаковым по поводу назначения на матчи иностранных арбитров, передает из Санкт-Петербурга корреспондент «СЭ» Гоша ЧЕРНОВ.
Еще 7 новостей  Все новости
5 апреля

А вы видели, как Харитонов вырубил американца на прошедших выходных (видео)

Четырехкратная чемпионка Рио Симона Байлс - откровенная фотосессия

Самая страшная футбольная травма года произошла в прошлые выходные (видео)