— Артем Дзюба говорил, что игра с «Рубином» получилось неоднозначной. Вы как ее оцените?

— Победили, довольны, что забрали три очка, но уже забыли про этот матч. Каждая следующая игра — самая важная. Должны делать все, чтобы в каждой встрече забрать максимальное количество очков, продолжать играть на хорошем уровне.

— Что знаете об «Анжи»?

— Это команда, которая постарается сделать все, чтобы забрать очки. Все думают, что игра против «Спартака» будет самой важной в этом году. Но матч с «Анжи» тоже важный, нельзя расслабляться.

— Последний матч на «Петровском». Он успел стать для вас родным?

— Для меня все новое, и я играл на нем несколько раз. Это история клуба, все болельщики будут помнить «Петровский», здесь было много успехов для Петербурга. Надеюсь, мы попрощаемся с ним хорошей победой, — передает слова Ивановича корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, встреча пройдет 8 апреля в Петербурге на стадионе «Петровский».

«Зенит» в турнирной таблице РФПЛ занимает третье место с 42 очками, «Анжи» идет на двенадцатой строчке, имея в активе 23 очка.