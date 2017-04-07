Мирча Луческу: Матч «Спартак» — «Зенит» может судить даже арбитр из Москвы
Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу перед матчем 23-го тура чемпионата России со «Спартаком» отметил, что не согласен с полузащитником соперника Денисом Глушаковым по поводу назначения на матчи иностранных арбитров, передает из
Санкт-Петербурга корреспондент «СЭ» Гоша ЧЕРНОВ.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Напомним, что ранее хавбек сборной России выразил мнение, что
— Денис Глушаков предложил, чтобы матч «Спартака» с «Зенитом» судил иностранный арбитр. Поддерживаете его?
— Не согласен с ним. Думаю, матч может судить даже арбитр из Москвы. Не думаю, что в такой игре
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter