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Напомним, что ранее хавбек сборной России выразил мнение, что премьер-лиге стоит вернуться к практике приглашения на матчи между лидерами иностранных судей.

— Денис Глушаков предложил, чтобы матч «Спартака» с «Зенитом» судил иностранный арбитр. Поддерживаете его?