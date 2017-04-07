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7 апреля 2017, 12:33 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Мирча Луческу: Матч «Спартак» — «Зенит» может судить даже арбитр из Москвы

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу перед матчем 23-го тура чемпионата России со «Спартаком» отметил, что не согласен с полузащитником соперника Денисом Глушаковым по поводу назначения на матчи иностранных арбитров, передает из Санкт-Петербурга корреспондент «СЭ» Гоша ЧЕРНОВ.

Главный тренер Зенита <span class=error>Мирча</span> <span class=error>Луческу</span> перед матчем 23-го тура чемпионата России со Спартаком отметил что не согласен с полузащитником соперника Денисом <span class=error>Глушаковым</span> по поводу назначения на матчи иностранных арбитров. Увеличить
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Напомним, что ранее хавбек сборной России выразил мнение, что премьер-лиге стоит вернуться к практике приглашения на матчи между лидерами иностранных судей.

— Денис Глушаков предложил, чтобы матч «Спартака» с «Зенитом» судил иностранный арбитр. Поддерживаете его?

— Не согласен с ним. Думаю, матч может судить даже арбитр из Москвы. Не думаю, что в такой игре кто-то допустит ошибку, кто бы ни судил.

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