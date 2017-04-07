Жирков, Новосельцев и А. Кержаков не приняли участие в тренировке «Зенита»
«Зенит» продолжает подготовку к матчу 22-го тура РФПЛ с «Анжи».
Утром, 7 апреля, на тренировочной базе «Зенита» состоялась открытая тренировка петербургского клуба, передаёт корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
На тренировке отсутствовали защитник Иван Новосельцев, полузащитник Юрий Жирков и нападающий Александр Кержаков.
Матч «Зенит» — «Анжи» состоится 8 апреля. Начало запланировано на 19:00 мск.
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