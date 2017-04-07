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7 апреля 2017, 12:30 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Жирков, Новосельцев и А. Кержаков не приняли участие в тренировке «Зенита»

«Зенит» продолжает подготовку к матчу 22-го тура РФПЛ с «Анжи».

Утром, 7 апреля, на тренировочной базе «Зенита» состоялась открытая тренировка петербургского клуба, передаёт корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

На тренировке отсутствовали защитник Иван Новосельцев, полузащитник Юрий Жирков и нападающий Александр Кержаков.

Матч «Зенит» — «Анжи» состоится 8 апреля. Начало запланировано на 19:00 мск.

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