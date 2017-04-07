ЦСКА примет решение по Базелюку в конце сезона, Чернов вернется в клуб
Начальником селекционной службы ЦСКА Олег Яровинский в интервью Bobsoccer рассказал про молодых игроков клуба и отметил, что с некоторыми из них сотрудничество продолжится.
По его словам, нападающий Константин Базелюк, выступающий на правах аренды за «Эшторил», показывает нестабильные результаты.
— Александр Макаров хорошо смотрится в «Тосно». Что ждет полузащитника после окончания сезона?
— Он вернется в ЦСКА и будет готовиться к новому сезону с главной командой. Могу сказать, что Виктор Гончаренко очень внимательно следит за его выступлениями.
— Также удачный сезон в «Енисее» проводит Никита Чернов.
— Он тоже летом присоединится к основному составу ЦСКА, поедет на сборы. Иными словами, на Макарова и Чернова мы всерьез рассчитываем уже в ближайшее время.
— Что скажете о Дмитрии Ефремове и Сергее Ткачеве?
— Ефремов, к сожалению, в последнее время не имеет практики в «Оренбурге». Ткачев травмирован, желаем ему вернуться к игре как можно скорее. Что будет дальше, решим ближе к лету.
— Константин Базелюк?
— В «Эшториле» он чередует удачные отрезки со средними. Решение о дальнейшей судьбе Базелюка примем по окончанию сезона.
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