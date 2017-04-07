Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29346883/
7 апреля 2017, 11:39 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

ЦСКА примет решение по Базелюку в конце сезона, Чернов вернется в клуб

Начальником селекционной службы ЦСКА Олег Яровинский в интервью Bobsoccer рассказал про молодых игроков клуба и отметил, что с некоторыми из них сотрудничество продолжится.

По его словам, нападающий Константин Базелюк, выступающий на правах аренды за «Эшторил», показывает нестабильные результаты.

— Александр Макаров хорошо смотрится в «Тосно». Что ждет полузащитника после окончания сезона?

— Он вернется в ЦСКА и будет готовиться к новому сезону с главной командой. Могу сказать, что Виктор Гончаренко очень внимательно следит за его выступлениями.

— Также удачный сезон в «Енисее» проводит Никита Чернов.

— Он тоже летом присоединится к основному составу ЦСКА, поедет на сборы. Иными словами, на Макарова и Чернова мы всерьез рассчитываем уже в ближайшее время.

— Что скажете о Дмитрии Ефремове и Сергее Ткачеве?

— Ефремов, к сожалению, в последнее время не имеет практики в «Оренбурге». Ткачев травмирован, желаем ему вернуться к игре как можно скорее. Что будет дальше, решим ближе к лету.

— Константин Базелюк?

— В «Эшториле» он чередует удачные отрезки со средними. Решение о дальнейшей судьбе Базелюка примем по окончанию сезона.

ЦСКА
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Есть ли жизнь без Дзагоева?

Есть ли жизнь без Дзагоева?

На прошлой неделе армейцы справились дома с «Крыльями» без одного из своих лидеров — центрального полузащитника Дзагоева. Но сейчас красно-синим предстоит куда более серьезная встреча — на выезде с «Краснодаром». В отсутствие ключевого хавбека наш обозреватель предрекает ЦСКА большие проблемы в воскресном матче.
Еще 7 новостей  Все новости
06 апреля

Наш футбол пойдет под сокращение. Важнейший текст

Глушаков объяснил, почему Карреры нет на командных фотографиях "Спартака"

Стадион на Крестовском строят рабы из КНДР