ЦСКА примет решение по Базелюку в конце сезона, Чернов вернется в клуб

По его словам, нападающий Константин Базелюк, выступающий на правах аренды за «Эшторил», показывает нестабильные результаты.

— Александр Макаров хорошо смотрится в «Тосно». Что ждет полузащитника после окончания сезона?

— Он вернется в ЦСКА и будет готовиться к новому сезону с главной командой. Могу сказать, что Виктор Гончаренко очень внимательно следит за его выступлениями.

— Также удачный сезон в «Енисее» проводит Никита Чернов.

— Он тоже летом присоединится к основному составу ЦСКА, поедет на сборы. Иными словами, на Макарова и Чернова мы всерьез рассчитываем уже в ближайшее время.

— Что скажете о Дмитрии Ефремове и Сергее Ткачеве?

— Ефремов, к сожалению, в последнее время не имеет практики в «Оренбурге». Ткачев травмирован, желаем ему вернуться к игре как можно скорее. Что будет дальше, решим ближе к лету.

— Константин Базелюк?

— В «Эшториле» он чередует удачные отрезки со средними. Решение о дальнейшей судьбе Базелюка примем по окончанию сезона.