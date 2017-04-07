Поваров: У «Крыльев» нет титульного спонсора, это значит, что мы никому не нужны

«Есть компании и люди, которым «Крылья Советов» и футбол небезразличны. Но эти люди зачастую болеют за «Крылья» скромно, не афишируя. Здесь большую роль играет работа нашего коммерческого отдела, который постоянно проводит встречи и переговоры с потенциальными партнёрами. Отсутствие на майке титульного спонсора не означает, что клуб никто не поддерживает.



А ведь в этом сезоне, например, мы подписали соглашение с одной из крупных строительных компаний, которая взяла на себя обеспечение нашей футбольной школы «КС-ЦПФ» формой, одеждой, спортинвентарём и всем необходимым. Теперь все детские команды «Крыльев» ездят на различные турниры в форме с лого нашего партнёра, а у клуба не болит голова, во что одеть ребят — и это заслуга коммерческого отдела. Клубу значительно помогает компания, занимающаяся дорожным строительством.

Нельзя не отметить, что мы запустили детскую линию одежды — то, что давно хотели наши болельщики. Всё это важные моменты, которые некоторые не замечают. Конечно, ни один клуб не откажется от дополнительных источников финансирования — от этого зависит уровень амбиций. Но надо ценить то, что уже есть, и вести постоянную работу по привлечению новых деловых партнёров", — цитирует Поварова «Комсомольская правда — Самара».