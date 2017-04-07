Есть ли жизнь без Дзагоева?

Роль личности в футболе всегда значительна, сколько бы ни говорили, что это командный вид спорта и что результат достигается усилиями одиннадцати людей, а не отдельного взятого индивидуума. «Зенит» с Халком и без Халка, «Спартак» с Промесом и без Промеса, тот же «Краснодар» со Смоловым и без — наглядные примеры того, как человек способен в одиночку влиять на успехи коллектива. И это только из свежего, без преданий старины глубокой, где аналогов не счесть.

Дзагоев в ЦСКА — точно такая же личность. Он отнюдь не бомбардир, его задача — организовать игру, но эта отличительная черта лишь подчеркивает, насколько важен для армейцев Алан. Особенно весной, на заключительном отрезке чемпионата. Цифры, адепты скучной правды, не дадут соврать.

В марте 2015-го, и тоже после выступления за сборную России, Дзагоев на месяц выбыл из строя. На тот момент ЦСКА немного отставал от «Зенита» в споре за лидерство и ровно настолько же опережал «Краснодар». Без Алана красно-синие в пяти матчах забили пять мячей и набрали четыре очка. Когда он вернулся, «Зенит» был уже недосягаем, а «Краснодар» не только догнал ЦСКА, но и ушел в отрыв. В следующих четырех турах, уже с Дзагоевым, армейцы наколотили 13 голов, из них 4 — «Спартаку», и отобрали у «быков» второе место.

В прошлом сезоне, в разгар жаркой схватки за чемпионство с «Ростовом», Алан забивал сам и отдавал голевые передачи едва ли не в каждом матче, а в решающем ценой очередной травмы сделал золотой гол. Можно вспомнить и чемпионский 2013-й. Половину из 16 «весенних» мячей ЦСКА провел при непосредственном участии Дзагоева.

Факт налицо: накануне ключевых сражений, осечки в которых обойдутся клубу чрезвычайно дорого — непопаданием в Лигу чемпионов — армейцы остались не просто без центральной фигуры, а фактически — без ферзя. Более того, если стратегия и тактика Слуцкого так или иначе позволяли заменить Алана, поскольку в ту пору функции в середине поля делились между квартетом полузащитников, то теперь, когда центральных хавбеков осталось трое, перераспределить их задачи гораздо сложнее, а то и вовсе невозможно. В этом ракурсе потеря Дзагоева кажется невосполнимой.

ЦСКА уже провел без него одну встречу — против «Крыльев Советов». И в ней было отчетливо заметно проседание чемпионов в центральной зоне. А ведь самарцы сейчас рыхловаты, действуют большей частью разрозненно, поскольку вынуждены после ухода Молло заново налаживать атакующие связи. Теперь же армейцев ожидает тяжелейший выездной матч с «Краснодаром», у которого восстановились после повреждений и полузащита, и форварды, а на флангах действуют футболисты, сопоставимые по классу и мастерству с москвичами. Дзагоев в этом противостоянии мог и должен был стать козырной картой ЦСКА: завязывать на себе комбинационные розыгрыши в центре, смещаться к краям в помощь партнерам-бровочникам, препятствовать атакам краснодарцев сквозь центральную ось и лишать их численного преимущества на разных участках поля.

Понятно, что вместо Дзагоева все это будет делать (по крайней мере пытаться делать) кто-то другой. Но явно не с дзагоевским КПД и качеством, поскольку даже у чемпионов России футболистов такого уровня очень и очень мало. Самое время вспомнить про Еременко… и снова забыть. А не забыть — про Головина, которому, очевидно, и выпадет участь отрабатывать на краснодарском «Колизее» и за себя, и за Алана, стараясь оправдать многочисленные авансы и похвалы. Заработанные, кстати, целиком и полностью в сотрудничестве с Дзагоевым.

Футбольную страну, впрочем, (точнее, ту ее часть, что вопреки всему считает себя футбольной), куда больше, чем неучастие в отдельно взятых календарных встречах, огорчает печальная в целом история талантливого игрока — возможно, самого талантливого из нынешнего активного поколения. Дзагоеву в июне исполнится 27. Идеальный возраст, что называется, расцвет сил. А на Алане уже живого места не осталось из-за травм. Они не пустили армейца на Euro-2016; без него, неровен час, обойдется и Кубок конфедераций. Два турнира, где Дзагоев, один из героев предыдущего чемпионата Европы, вполне мог стать одной из ярчайших звезд. Причем основная виновница всех этих бед — самоотдача футболиста, который не привык и не умеет щадить себя, никогда не избегал жестких стыков и борьбы «на разрыв». По сути, добровольно принеся себя в жертву российскому футболу.

Крайне несправедливая штука — футбольная судьба.

Евгений ЗЫРЯНКИН.