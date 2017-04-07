Есть ли жизнь без Дзагоева?
На прошлой неделе армейцы справились дома с «Крыльями» без одного из своих лидеров — центрального полузащитника Дзагоева. Но сейчас
красно-синим предстоит куда более серьезная встреча — на выезде с «Краснодаром». В отсутствие ключевого хавбека наш обозреватель предрекает ЦСКА большие проблемы в воскресном матче.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Роль личности в футболе всегда значительна, сколько бы ни говорили, что это командный вид спорта и что результат достигается усилиями одиннадцати людей, а не отдельного взятого индивидуума. «Зенит» с Халком и без Халка, «Спартак» с Промесом и без Промеса, тот же «Краснодар» со Смоловым и без — наглядные примеры того, как человек способен в одиночку влиять на успехи коллектива. И это только из свежего, без преданий старины глубокой, где аналогов не счесть.
Дзагоев в ЦСКА — точно такая же личность. Он отнюдь не бомбардир, его задача — организовать игру, но эта отличительная черта лишь подчеркивает, насколько важен для армейцев Алан. Особенно весной, на заключительном отрезке чемпионата. Цифры, адепты скучной правды, не дадут соврать.
В марте 2015-го, и тоже после выступления за сборную России, Дзагоев на месяц выбыл из строя. На тот момент ЦСКА немного отставал от «Зенита» в споре за лидерство и ровно настолько же опережал «Краснодар». Без Алана
В прошлом сезоне, в разгар жаркой схватки за чемпионство с «Ростовом», Алан забивал сам и отдавал голевые передачи едва ли не в каждом матче, а в решающем ценой очередной травмы сделал золотой гол. Можно вспомнить и чемпионский 2013-й. Половину из 16 «весенних» мячей ЦСКА провел при непосредственном участии Дзагоева.
Факт налицо: накануне ключевых сражений, осечки в которых обойдутся клубу чрезвычайно дорого — непопаданием в Лигу чемпионов — армейцы остались не просто без центральной фигуры, а фактически — без ферзя. Более того, если стратегия и тактика Слуцкого так или иначе позволяли заменить Алана, поскольку в ту пору функции в середине поля делились между квартетом полузащитников, то теперь, когда центральных хавбеков осталось трое, перераспределить их задачи гораздо сложнее, а то и вовсе невозможно. В этом ракурсе потеря Дзагоева кажется невосполнимой.
ЦСКА уже провел без него одну встречу — против «Крыльев Советов». И в ней было отчетливо заметно проседание чемпионов в центральной зоне. А ведь самарцы сейчас рыхловаты, действуют большей частью разрозненно, поскольку вынуждены после ухода Молло заново налаживать атакующие связи. Теперь же армейцев ожидает тяжелейший выездной матч с «Краснодаром», у которого восстановились после повреждений и полузащита, и форварды, а на флангах действуют футболисты, сопоставимые по классу и мастерству с москвичами. Дзагоев в этом противостоянии мог и должен был стать козырной картой ЦСКА: завязывать на себе комбинационные розыгрыши в центре, смещаться к краям в помощь
Понятно, что вместо Дзагоева все это будет делать (по крайней мере пытаться делать)
Футбольную страну, впрочем, (точнее, ту ее часть, что вопреки всему считает себя футбольной), куда больше, чем неучастие в отдельно взятых календарных встречах, огорчает печальная в целом история талантливого игрока — возможно, самого талантливого из нынешнего активного поколения. Дзагоеву в июне исполнится 27. Идеальный возраст, что называется, расцвет сил. А на Алане уже живого места не осталось
Крайне несправедливая штука — футбольная судьба.
Евгений ЗЫРЯНКИН.
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