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— Вас тревожит, как «Спартак» сейчас выглядит в обороне?

— Главное, что команда лидирует. В этой ситуации не стоит обращать внимание на огрехи защитников. В концовке необходимо брать очки любой ценой. Главное — выиграть, забить больше, чем пропустить. Это сейчас удается.

— Но впереди еще 9 туров…

— Конечно, хотелось бы, чтобы команда надежнее смотрелась сзади. Однако результат пока все перекрывает.

— Два мяча от «Оренбурга» — не слишком ли много?

— Как уже сказал, самое важное — брать по три очка в каждой встрече. А как красно-белые это делают — уже второй вопрос. Эта команда умеет вырывать победы. Просто молодцы.

— При этом уже через тур битва с «Зенитом». Справятся ли спартаковцы с Данни, Дзюбой и Ко?

— Да не нужно никого бояться раньше времени. Гандикап сейчас приличный. Думаю, с питерцами будет ничья. А там же в соперниках у «Спартака» еще и Томск. Разве «Томь» не победят? Вот еще минус один тур. Так что все нормально. Доедем до чемпионства!

— Уверены?

— А вы так и напишите. Если не доедем до золота — грош цена этим футболистам «Спартака».

— А тренеру?

— Я зауважал Карреру.

— За что?

— Не сказать, что итальянец произвел какую-то революцию. Мне показалось, Каррера сделал одну очень важную вещь — подтянул физическую подготовку. Вы заметили, что игроки носятся все 90 минут? А что было при Аленичеве? 70 минут — и встали… Выходили в 11 защитников. Да, не могу сказать, что в защите идеал, но все более или менее в норме.

— А как же критика специалистов в адрес Кутепова?

— Ну… Мальчику просто напели много дифирамбов. Еще может быть, что не выдержал психологического давления. Ничего страшного. Он молодой, перспективный парень. Зачем вспоминать только его плохие игры? Разве у Ильи не было хороших матчей? Необходимо поддерживать перспективных футболистов, их у нас не так уж и много. Кутепов по идее будущее нашей сборной.

— Может стать наследником Василия Березуцкого?

— Нет, пока еще рано об этом говорить. А то опять начнем захваливать парня. До Березуцкого Кутепову далеко. Очень. Их сейчас вообще не нужно сравнивать. Ведь в чем секрет обороны ЦСКА?

— В чем?

— Там люди по 10 лет выступают вместе, понимают друг друга с полуслова. Вот почему игрок порой за сборную проводит плохой матч, а потом за клуб — сразу же удачный? Так в клубе он спиной видит своего партнера, а в национальной команде приходится привыкать к новым связкам. Думаю, Василий еще способен провести в ЦСКА года три. Тем более в нашем чемпионате….

— Слишком медленный турнир, по-вашему?

— Ну конечно! С такими скоростями отчего ж не поиграть еще три-четыре сезона? Я вообще предлагаю кому-нибудь заявить на сезон Гаврилова.

— Юрия Васильевича?

— Да. Он за счет мышления не потеряется в этом футболе при таких скоростях. В каждой шутке есть доля правды….

— Вернемся к «Спартаку». Как вам Ещенко справа в обороне красно-белых? Тигиев способен вытеснить его из состава?

— Про Тигиева сейчас говорить не готов — не так много парень матчей провел, включая товарищеские. А Ещенко нравится. Мне даже кажется, что его можно позвать в сборную. Надежный исполнитель, боец. Или у вас есть другие кандидатуры? Так назовите.

— Мариу Фернандес, которому в мае разрешат выступать за Россию.

— Согласен. Вот он в полном порядке. Действительно доказал, что достоин сборной. По самоотдаче к нему нет никаких претензий. Вот и все. Но дайте мне русского защитника? Мой ответ — Ещенко.

— Есть еще Смольников.

— Так он сейчас не играет. Зачем его обсуждать? Выйдет на поле — оценим, обсудим. Цаллагов? О нем рано еще говорить. Вот можете назвать линию обороны нашей сборной на Кубке конфедераций и чемпионате мира? Вот ваш вариант перечислите.

— Допустим, Мариу Фернандес — Кутепов (Кудряшов), Васин, Василий Березуцкий — Жирков или Комбаров.

— По Мариу Фернандесу согласен. С остальными кандидатурами… Василию Березуцкому вообще не нужно возвращаться в сборную! Ну зачем его сейчас умолять? Сколько ему лет? Человек принял решение, уже все всем доказал, заслуживает уважения. Красавец — ушел в нужный момент! Я через вашу газету хочу к нему обратиться: «Вася, не меняй своего решения, не возвращайся»! Знаете почему?

— Почему?

— Если, не дай бог, сыграет неудачно, все шишки полетят именно в него. Те, кто сейчас призывает его вернуться, начнут нещадно критиковать. Смешивать, сами знаете, с чем….

В принципе Черчесов все правильно сделал за первые полгода работы в сборной. Проверил всех кандидатов, дал им почувствовать, что такое первая команда страны. Но время закончилось. Нужно определяться с составом. «Осторожно, двери закрываются!». Но есть ли у нас игроки?