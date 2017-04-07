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Футбольный клуб «Уфа» не смог пройти в финал Кубка России. Подопечные Сергея Семака в выездном полуфинальном матче турнира в равной борьбе проиграли московскому «Локомотиву» (0:1). Теперь команде, ставшей одним из главных открытий сезона и занимающей пятое место в чемпионате России, предстоит домашняя встреча с лидером национального первенства — московским «Спартаком». В перерыве между двумя важными играми генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов дал эксклюзивное интервью «Известиям», в котором рассказал о поражении от «железнодорожников», мотивации на матч с красно-белыми и дальнейших перспективах своего клуба.

— В начале матча «Уфа» создала несколько голевых моментов, но реализовать их не получилось. Почему не смогли удержать такое преимущество в ходе всей игры?

— Наверное, «футбольный бог» наказал нас за упущенные моменты. В целом матч мне понравился — в частности, та игра, которую мы показывали. «Уфа» контролировала ход встречи, играла первым номером. Очень хотели забить и пройти дальше, но уже ничего не сделаешь. Дальше идет «Локомотив», с чем я их и поздравляю. Это кубковая игра, и тут одна ошибка чаще всего становится роковой.

— Полуфинал Кубка России серьезно отличался от субботнего матча с «Локомотивом» в рамках РФПЛ?

— Конечно, «Уфа» решительно прибавила в агрессии, отборе и создании голевых моментов. Тем не менее, я думаю, что нам еще есть куда расти — мы движемся в правильном направлении. После полуфинала я зашел в раздевалку команды. Сказал футболистам, что нужно смотреть только вперед, забыть об поражении и сосредоточиться на предстоящем матче со «Спартаком».

— В целом для «Уфы» полуфинал Кубка страны — удовлетворительный результат?

— Нет, мы бились за трофей. Нашей задачей было попасть в финал и выиграть его. Но это матчи на вылет, и тут всё очень непредсказуемо.

— Вернемся к предстоящей игре со «Спартаком». Сейчас в СМИ стали появляться слухи, что «Зенит» как один из главных конкурентов красно-белых в борьбе за золото якобы финансово стимулирует каждого следующего соперника москвичей. Вам не предлагали такого рода поддержку?

— Мое мнение, что это — разговоры в пустоту. Наверное, просто хотят подогреть интерес. Против «Спартака» любая команда всегда играет с особым настроем, тем более сейчас, когда они вышли в лидеры чемпионата. Призываю всех прийти на стадион и поддержать нас. Я уверен в «Уфе», мы победим «Спартак».

— Несмотря на вылет из Кубка, «Уфа» сохраняет хорошие шансы на попадание в еврокубки через чемпионат…

— Как раз матч со «Спартаком» в этом плане и станет очень важным, определяющим. Нужно набирать очки и продолжать дальше бороться за высокие места. Я бы хотел отметить — мне очень нравится то, что происходит в самой команде, как она стала играть. Такого содержательного футбола мы раньше не показывали.

— Спустя полтора месяца после возобновления чемпионата уже можно сказать, что с назначением Сергея Семака на пост главного тренера вы не ошиблись?

— А я сразу это говорил. Еще до возобновления чемпионата. Я видел, как Сергей Богданович проводит тренировки, как он работает со своим штабом — только по этим моментам можно было сделать выводы. Мы полностью удовлетворены работой Семака. Думаю, наше сотрудничество будет долгим и плодотворным.

— История со стажировками ваших тренеров в «Манчестер Сити» до сих пор актуальна?

— Да, но думаю, это будет не только «Сити», но и ряд других элитных европейских клубов. Просто с клубом из Манчестера у нас уже есть определенный договор.

— Этот договор подразумевает исключительно тренерские стажировки?

— Нет, он также включает в себя стажировку медицинской службы и детских тренеров.

— Но фактически ведь получается одностороннее сотрудничество…

— Да, но я думаю, что на данном этапе мы намного больше заинтересованы в этом, чем английские коллеги. Наверное, в соотношении 98:2 (смеется).

— Договор о сотрудничестве появился после трансфера Александра Зинченко из «Уфы» в «Манчестер Сити». У вас уже есть мысли, какой игрок вашего клуба может следующим «пойти на повышение»?

— Безусловно, у нас есть ряд предложений по игрокам, и если нас все устроит, то трансферы произойдут уже летом.

— На ваших футболистов претендуют столь же серьезные клубы, как и «Манчестер Сити»?

— Не буду конкретизировать, но это — клубы немного меньшего калибра. Как из России, так и из-за рубежа.

— На днях президент РФПЛ Сергей Прядкин сделал ряд заявлений о дальнейшем развитии лиги. В частности, об изменении лимита и сокращении количества участников чемпионата. Как вы относитесь к этим инициативам?

— Я с ними ознакомился, но буду их комментировать только после того, как мы с коллегами соберемся, и я выскажу им свою точку зрения.

— То есть эти темы ранее не поднимались на общих собраниях РФПЛ?

— Поднимались, но в статусе обсуждения.

— Тогда как вы будете голосовать на субботней конференции РФС по вопросу утверждения «Стратегии развития футбола в России до 2030 года», если в ней есть пункт о сокращении числа клубов РФПЛ?

— Пункта о сокращении РФПЛ в стратегии нет. Есть мнения множества клубов — кто-то за, кто-то против. Кто окажется прав, покажет время.

— В «Локомотиве» недавно заявили, что сочинский стадион «Фишт» интересен клубу как место для проведения зимних игр чемпионата. Вы такой вариант не рассматривали?

— Мы все-таки не такой большой клуб, как «Локомотив». Поэтому будем довольствоваться тем, что у нас есть, то есть собственным стадионом.

— В целом Краснодарский край интересен «Уфе» в качестве места для проведения зимних сборов?

— Посмотрим. Самое главное, чтобы там были клубы соответствующего уровня. И, конечно, определенная инфраструктура. Думаю, что всё это там появится, и тогда всё станет реальным. Ведь с экономической точки зрения сборы в Краснодарском крае должны быть менее дорогими, чем за рубежом.