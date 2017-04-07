«Спартаку» нужна скучная победа

Мнение, что «Уфа» станет для «Спартака» соперником не менее опасным, чем через тур «Зенит», становится все популярнее. И на то есть несколько вполне конкретных причин.

У «Спартака» в этом чемпионате — три поражения. Одно — от «Зенита», другое — от «Крыльев», а самое первое красно-белым нанесла «Уфа». Команда, которая единственная в сезоне сумела набрать очки на спартаковском стадионе. Команда, с которой на этих выходных лидер сыграет в гостях. Одно это заставляет относиться к «Уфе» более чем серьезно.

Но ведь не только это.

Соперник лидера идет на пятом месте. В его ворота за 21 тур влетело всего 14 мячей. Меньше в чемпионате пропустил только ЦСКА, главный тренер которого и выстроил эту «Уфу». Учитывая высокое положение в таблице, мотивация к концу сезона никуда не делась. Попасть в еврокубки уфимцы хотят точно так же, как «Спартак» — стать чемпионом. Тут даже стимулировать никого не нужно — все и так ясно.

А после вылета из Кубка мотивация обрела еще и конкретику. Два подряд поражения от «Локомотива» могут с одной стороны свидетельствовать о спаде, но с другой — привести «Уфу» в чувства и сделать еще более опасной для «Спартака». Вы два раза проиграли, не вышли в финал, терять больше нечего. Вот он, домашний матч с лидером — покажите, на что способны! И «Уфа» будет показывать, потому что способна она действительно на многое.

«Спартаку» в воскресенье придется делать то, что с каждым матчем он любит все меньше, — методично взламывать насыщенную оборону с постоянным риском получить контратаку. Да и кто такое любит, скажите. Проблема еще в том — и мы об этом писали, — что любимый счет Карреры 1:0 постепенно становится пережитком, потому что оборона «Спартака» в последнее время дает сбои, и у атаки появляется больше работы. 3:2 с «Оренбургом» — красноречивый сигнал. Эмоциональная концовка и гол на последних секундах говорят в пользу волевых качеств «Спартака», свидетельствуют о сильном характере. Но кто делает такие вещи на заказ? Невозможно постоянно превозмогать, «скучные» победы тоже нужны. Тем более накануне «Зенита».

И тут мы подходим к вопросу, который в эти дни не дает покоя многим болельщикам: а не сэкономить ли в Уфе силы ради «Зенита»? Главным инструментом для такой экономии является ротация состава. Известно, что у «Спартака» несколько ключевых футболистов висят на желтых карточках, — Фернанду, Зе Луиш, Кутепов, Комбаров. Предупреждение в матче с «Уфой» для каждого из них означает пропуск битвы с «Зенитом».

Аргументы «за» и «против» хорошо известны, а вот позиция Карреры — нет. Можно разве что обратиться к опыту, причем неудачному, когда итальянец так и не определился, что ему делать, принял промежуточное решение и проиграл. Говорю о матче на Кубок против «СКА-Хабаровска». Каррера повез за тридевять земель основной состав, но в старте выпустил несколько резервистов. А во втором тайме, когда соперник забил, бросил на спасение Промеса, Зобнина и Зе Луиша. Не помогло. И в следующем матче чемпионата «Спартак» как раз уступил «Уфе». Прямой зависимости здесь, возможно, нет, но сам факт заставляет задуматься.

Поэтому, что бы сейчас ни решил итальянец, выбор должен быть окончательным. Нельзя только забывать главное: за победу и в том, и в другом матче дают одинаковое количество очков. И между «Уфой» и «Зенитом» в турнирной таблице — лишь одна команда. Так же, как между «Зенитом» и «Спартаком».

Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

«СПАРТАК» ПРОТИВ «УФЫ»: МЕНЕЕ ТРЕТИ ОЧКОВ

В чемпионате России красно-белые встречались с «Уфой» пять раз и только однажды победили. Команда из Башкирии — самый неудобный соперник для спартаковцев, которые в матчах с ней набрали всего 26,67 процента очков. Единственный успех москвичам в августе 2014 года принес Артем Дзюба, оформивший дубль в игре, состоявшейся на стадионе «Звезда» в Перми.

Кирилл БУРДАКОВ.