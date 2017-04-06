РФПЛ сократят. Чтобы расширить до 18 клубов

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КАКОЙ БУДЕТ СИСТЕМА ЛИГ?

Вот как составители программы характеризуют сложившуюся ситуацию в профессиональном футболе России: «В российском профессиональном футболе сложилась ситуация, характеризующаяся следующими факторами:

— снижение интереса к футболу в стране, низкая посещаемость стадионов, отсутствие растущего спроса на ТВ-продукт;.

— лимитные ограничения не позволяющие оптимально создать внутри командную конкуренцию за позиции на поле, оказывающие негативное влияние на уровень мотивации взрослых игроков и возможности по развитию молодых игроков;.

— убыточность подавляющего большинства команд ФНЛ и ПФЛ, финансируемых из региональных и/или муниципальных бюджетов, снижение числа клубов ПФЛ из-за отсутствия финансирования, отсутствие стремления повышаться в уровне (из ФНЛ в РФПЛ, из ПФЛ в ФНЛ) из-за отсутствия средств на выступление в более сильной лиге.

Целью РФПЛ называется следующий результат — 5−6 место в рейтинге УЕФА.

Комментарий автора:

— Кроме того, в приведенной пирамиде российского футбола (стр.13) ПФЛ нарисована бледно-красным шрифтом и в примечании к таблице указано, что система предварительная. В футбольных кругах говорят об объединении ПФЛ и любительских турниров, которые проводят межрегиональные объединения.

БУДЕТ ЛИ РФПЛ СОКРАЩЕНА?

Это самая важная часть документа.

Вот цитата: «Количество клубов должно быть естественно ограничено возможностью соответствовать определенным строгим требованиям для входящих в профессиональную “элиту”. Лига должна состоять из клубов, способных создавать ценность продукта, а именно — иметь финансовые гарантии инвестора, обладать инфраструктурой соответствующего уровня, иметь план развития на перспективу. Одной из возможных мер может являться распространение адаптированных правил финансового Fair Play не только на футбольные клубы-участники еврокубков, но и на все футбольные клубы РФПЛ».

Предположим — если ввести финансовый Fair Play на все клубы премьер-лиги, некоторые из них не пройдут проверку и могут быть исключены из числа участников.

И вот та самая ключевая фраза «Стратегии-2030», которую имел в виду Прядкин:

— Учитывая сложности с финансированием профессионального футбола (преимущественно, бюджетным) и неудовлетворительным состоянием клубной инфраструктуры целесообразно допустить возможное временное снижение количества клубов в РФПЛ. Тем не менее, в оптимальном формате чемпионат России может состоять из 18 команд. Возможно временное сокращение не только количества клубов РФПЛ, но и, в целом, количества профессиональных клубов в стране.

Комментарий автора:

— Черным по белому написано, что из-за сложностей с финансированием и неудом в инфраструктуре число клубов РФПЛ может быть сокращено. Смотрим на возможный состав участников следующего чемпионата, сверяем с требованиями РФПЛ и понимаем, что у «Тосно» минимум шансов, даже отобравшись в элиту, туда перейти. В то же время характеристика «неудовлетворительное состояние клубной инфраструктуры» после колоссальных вложений государства (через госкомпании, бюджеты) и с учетом ЧМ-2018, выглядит удивительно.

Но главное в том, что в «Стратегии» допускается снижение числа участников РФПЛ и не просчитываются последствия — какой будет ФНЛ, в которую, вероятно, отправятся сокращенные из элиты? Что будет с ПФЛ?

Крайне важно и то, что в документе обозначена следующая задача:

— постепенно снизить нагрузки на государственный и муниципальный бюджеты за счет пропорционального замещения объемов финансирования клубов из средств частного капитала.

Кроме того, инфраструктурные проблемы у региональных клубов ФНЛ/ПФЛ предлагается решить путем внедрения единого тиражируемого проекта ограниченной вместимости, нацеленного на формирование коммерческого продукта высокого стандарта и адаптированного под условия регионов.

КАКИМ БУДЕТ ЛИМИТ НА ЛЕГИОНЕРОВ?

Один из основных пунктов «Стратегии», касающийся профессионального футбола.

«В настоящий момент заметно доминирование в расходных бюджетах профессиональных клубов трат на заработные платы команд, зачастую уровень заработных плат футболистов (особенно молодых) не адекватен их профессиональным качествам и финансовым возможностям клубов, — говорится в документе. — Наблюдается искаженная конкуренция на рынке труда, очевидны сложности с отбором наиболее талантливых игроков и со стартом карьер молодых футболистов в профессиональном футболе».

Чтобы решить эти проблемы, предлагается комплекс мер:

— в кратко- и среднесрочном периодах — рассмотрение вопроса о переходе от лимита на поле 6/5 к лимиту в заявке 10/15 в РФПЛ, а также унификация размера заявки между лигами;.

— не позднее 2030 года — полная замена количественного лимита на легионеров качественными требованиями и требованиями по молодежи и выпускникам национальной системы подготовки;.

— к 2030 году — требование по обязательному включению 4 игроков из собственной академии клуба и 4 игроков из национальной системы подготовки в заявке клубов РФПЛ;.

— разработка количественных требований к ФНЛ и ПФЛ по обязательному наличию в заявке молодых игроков (до 21 года) с учетом определенных стратегических целей каждой лиги;.

— разработка системы вознаграждений молодых игроков, нацеленной на развитие их мастерства.

Комментарий автора:

— Напомню предысторию вопроса. Около года назад исполком РФС по итогам доклада рабочей группы под руководством Михаила Гершковича утвердил лимит по схеме 10/15 — в заявке на сезон из 25 игроков максимум 10 иностранцев. То есть ограничения не числа иностранцев на поле, а их количества в заявке. Затем, однако, тот же исполком, который проголосовал за 10/15, согласился с предложением по лимиту 6+5, то есть ограничив число легионеров на поле.

Вероятно, словосочетание «в кратко- и среднесрочном периодах» означает, что до ЧМ-2018 лимит менять не будут, а далее РФПЛ вновь попробует вернуться к схеме 10/15. О формулировке «не позднее 2030 года» всерьез говорить не приходится — практика показывает, что в российском футболе до этого срока может появиться еще несколько стратегий развития. Главная же цель, повторюсь, — вернуть схему 10/15, то есть де-факто отсутствие ограничений по числу иностранцев на поле.

КАКОЙ БУДЕТ СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ?

О возможном изменении календарной системы с ныне существующей «осень-весна» на «весну-осень» в «Стратегии» не говорится. Таким образом, надо признать безусловную победу лоббистов этой системы проведения соревнований. Ранее, напомним, предпринимались попытки проанализировать результаты перехода и обсудить возвращение к системе «весна-осень», но это ни к чему не привело.

ЧЕГО ХОТЯТ ДОСТИЧЬ?

В качестве контрольных индикаторов успешной реализации «Стратегии» самыми важными представляются следующие:

— место России в рейтинге УЕФА — не ниже 6 места (цель — 5 место);.

— положительная динамика аудитории, интересующейся чемпионатом России, % от населения;.

— рост заполняемости стадионов в РФПЛ;.

— положительная динамика заполняемости стадионов в ФНЛ.

Что касается сборной России, то индикаторами, которых необходимо достичь, являются следующие:

— динамика спортивных результатов (цели: квалификация в финальные стадии турниров; рост результатов в финальных стадиях турниров);.

— динамика доли аудитории, положительно оценивающая результаты сборной (данные опросов общественного мнения).

Для молодежной и юношеских сборных России:

— динамика спортивных результатов (цель — квалификация в финальные стадии турниров во всех возрастах).

Комментарий автора:

— Составители программы называют цель клубного футбола (5 место в рейтинге УЕФА), но не упоминают рейтинг сборных, который составляет ФИФА.

КАКИЕ ЗАДАЧИ НА ЧМ-2018?

Крайне важная глава программы — ЧМ-2018. Процитируем полностью: «В футболе невозможно гарантировать успех национальной сборной команды. Поэтому в рамках подготовки и проведения ЧМ-2018 имеет смысл обозначить следующую цель.

Цель:

— Рост популярности футбола в России, независимо от результатов национальной сборной команды.

— Объединение страны вокруг мотивированной сборной команды России.

Стратегическая задача.

1. Реализация плана подготовки национальной сборной команды к чемпионату мира 2018.

Комментарий автора:

— Очевидно, составители программы сознательно не стали ставить конкретную задачу — за нее придется нести ответственность. Возможно, задача прописана в том самом «Плане подготовки национальной сборной команды к ЧМ-2018»? Фраза же «невозможно гарантировать успех национальной сборной» вызывает вопросы о том, чего мы хотим достичь на домашнем ЧМ.

Как бы то ни было, такой серьезный документ, как «Стратегия», должен быть написан четко и без серьезных помарок. В «Стратегии» же КДК назван комиссией, есть определения крайне сомнительные. как то: «вместе с тем, национальная сборная команда Российской Федерации с трудностями завоевала право участия в чемпионате мира по футболу 2014 года, не преодолела барьер группового этапа чемпионата мира, заняв 24 место, не вышла из подгруппы на ЧЕ 2010, с 1988 года не принимает участия в Олимпийских играх».

На ЧМ-2014 наша команда отобралась достаточно уверенно, опередив Португалию, что такое «подгруппа» современный читатель может не понять, а в 2010-м проводился не чемпионат Европы, а мира.

Сергей ЕГОРОВ.