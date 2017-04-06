РФПЛ сократят. Чтобы расширить до 18 клубов
Президент РФПЛ Сергей Прядкин в интервью «СЭ» рассказал о возможном сокращении числа клубов в элите нашего футбола. Позже глава РФС Виталий Мутко сегодня заявил, что сокращений не предполагается. Оба упоминают «Стратегию-2030» — документ, который может быть принят 8 апреля на конференции РФС. Мы изучили его.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
КАКОЙ БУДЕТ СИСТЕМА ЛИГ?
Вот как составители программы характеризуют сложившуюся ситуацию в профессиональном футболе России: «В российском профессиональном футболе сложилась ситуация, характеризующаяся следующими факторами:
— снижение интереса к футболу в стране, низкая посещаемость стадионов, отсутствие растущего спроса на ТВ-продукт;.
— лимитные ограничения не позволяющие оптимально создать внутри командную конкуренцию за позиции на поле, оказывающие негативное влияние на уровень мотивации взрослых игроков и возможности по развитию молодых игроков;.
— убыточность подавляющего большинства команд ФНЛ и ПФЛ, финансируемых из региональных и/или муниципальных бюджетов, снижение числа клубов ПФЛ
Целью РФПЛ называется следующий результат — 5−6 место в рейтинге УЕФА.
Комментарий автора:
— Кроме того, в приведенной пирамиде российского футбола (стр.13) ПФЛ нарисована
БУДЕТ ЛИ РФПЛ СОКРАЩЕНА?
Это самая важная часть документа.
Вот цитата: «Количество клубов должно быть естественно ограничено возможностью соответствовать определенным строгим требованиям для входящих в профессиональную “элиту”. Лига должна состоять из клубов, способных создавать ценность продукта, а именно — иметь финансовые гарантии инвестора, обладать инфраструктурой соответствующего уровня, иметь план развития на перспективу. Одной из возможных мер может являться распространение адаптированных правил финансового Fair Play не только на футбольные
Предположим — если ввести финансовый Fair Play на все клубы
И вот та самая ключевая фраза «Стратегии-2030», которую имел в виду Прядкин:
— Учитывая сложности с финансированием профессионального футбола (преимущественно, бюджетным) и неудовлетворительным состоянием клубной инфраструктуры целесообразно допустить возможное временное снижение количества клубов в РФПЛ. Тем не менее, в оптимальном формате чемпионат России может состоять из 18 команд. Возможно временное сокращение не только количества клубов РФПЛ, но и, в целом, количества профессиональных клубов в стране.
Комментарий автора:
— Черным по белому написано, что
Но главное в том, что в «Стратегии» допускается снижение числа участников РФПЛ и не просчитываются последствия — какой будет ФНЛ, в которую, вероятно, отправятся сокращенные из элиты? Что будет с ПФЛ?
Крайне важно и то, что в документе обозначена следующая задача:
— постепенно снизить нагрузки на государственный и муниципальный бюджеты за счет пропорционального замещения объемов финансирования клубов из средств частного капитала.
Кроме того, инфраструктурные проблемы у региональных клубов ФНЛ/ПФЛ предлагается решить путем внедрения единого тиражируемого проекта ограниченной вместимости, нацеленного на формирование коммерческого продукта высокого стандарта и адаптированного под условия регионов.
КАКИМ БУДЕТ ЛИМИТ НА ЛЕГИОНЕРОВ?
Один из основных пунктов «Стратегии», касающийся профессионального футбола.
«В настоящий момент заметно доминирование в расходных бюджетах профессиональных клубов трат на заработные платы команд, зачастую уровень заработных плат футболистов (особенно молодых) не адекватен их профессиональным качествам и финансовым возможностям клубов, — говорится в документе. — Наблюдается искаженная конкуренция на рынке труда, очевидны сложности с отбором наиболее талантливых игроков и со стартом карьер молодых футболистов в профессиональном футболе».
Чтобы решить эти проблемы, предлагается комплекс мер:
— в кратко- и среднесрочном периодах — рассмотрение вопроса о переходе от лимита на поле 6/5 к лимиту в заявке 10/15 в РФПЛ, а также унификация размера заявки между лигами;.
— не позднее 2030 года — полная замена количественного лимита на легионеров качественными требованиями и требованиями по молодежи и выпускникам национальной системы подготовки;.
— к 2030 году — требование по обязательному включению 4 игроков из собственной академии клуба и 4 игроков из национальной системы подготовки в заявке клубов РФПЛ;.
— разработка количественных требований к ФНЛ и ПФЛ по обязательному наличию в заявке молодых игроков (до 21 года) с учетом определенных стратегических целей каждой лиги;.
— разработка системы вознаграждений молодых игроков, нацеленной на развитие их мастерства.
Комментарий автора:
— Напомню предысторию вопроса. Около года назад исполком РФС по итогам доклада рабочей группы под руководством Михаила Гершковича утвердил лимит по схеме 10/15 — в заявке на сезон из 25 игроков максимум 10 иностранцев. То есть ограничения не числа иностранцев на поле, а их количества в заявке. Затем, однако, тот же исполком, который проголосовал за 10/15, согласился с предложением по лимиту 6+5, то есть ограничив число легионеров на поле.
Вероятно, словосочетание «в кратко- и среднесрочном периодах» означает, что до ЧМ-2018 лимит менять не будут, а далее РФПЛ вновь попробует вернуться к схеме 10/15. О формулировке «не позднее 2030 года» всерьез говорить не приходится — практика показывает, что в российском футболе до этого срока может появиться еще несколько стратегий развития. Главная же цель, повторюсь, — вернуть схему 10/15, то есть
КАКОЙ БУДЕТ СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ?
О возможном изменении календарной системы с ныне существующей «осень-весна» на «весну-осень» в «Стратегии» не говорится. Таким образом, надо признать безусловную победу лоббистов этой системы проведения соревнований. Ранее, напомним, предпринимались попытки проанализировать результаты перехода и обсудить возвращение к системе «весна-осень», но это ни к чему не привело.
ЧЕГО ХОТЯТ ДОСТИЧЬ?
В качестве контрольных индикаторов успешной реализации «Стратегии» самыми важными представляются следующие:
— место России в рейтинге УЕФА — не ниже 6 места (цель — 5 место);.
— положительная динамика аудитории, интересующейся чемпионатом России, % от населения;.
— рост заполняемости стадионов в РФПЛ;.
— положительная динамика заполняемости стадионов в ФНЛ.
Что касается сборной России, то индикаторами, которых необходимо достичь, являются следующие:
— динамика спортивных результатов (цели: квалификация в финальные стадии турниров; рост результатов в финальных стадиях турниров);.
— динамика доли аудитории, положительно оценивающая результаты сборной (данные опросов общественного мнения).
Для молодежной и юношеских сборных России:
— динамика спортивных результатов (цель — квалификация в финальные стадии турниров во всех возрастах).
Комментарий автора:
— Составители программы называют цель клубного футбола (5 место в рейтинге УЕФА), но не упоминают рейтинг сборных, который составляет ФИФА.
КАКИЕ ЗАДАЧИ НА ЧМ-2018?
Крайне важная глава программы — ЧМ-2018. Процитируем полностью: «В футболе невозможно гарантировать успех национальной сборной команды. Поэтому в рамках подготовки и проведения ЧМ-2018 имеет смысл обозначить следующую цель.
Цель:
— Рост популярности футбола в России, независимо от результатов национальной сборной команды.
— Объединение страны вокруг мотивированной сборной команды России.
Стратегическая задача.
1. Реализация плана подготовки национальной сборной команды к чемпионату мира 2018.
Комментарий автора:
— Очевидно, составители программы сознательно не стали ставить конкретную задачу — за нее придется нести ответственность. Возможно, задача прописана в том самом «Плане подготовки национальной сборной команды к ЧМ-2018»? Фраза же «невозможно гарантировать успех национальной сборной» вызывает вопросы о том, чего мы хотим достичь на домашнем ЧМ.
Как бы то ни было, такой серьезный документ, как «Стратегия», должен быть написан четко и без серьезных помарок. В «Стратегии» же КДК назван комиссией, есть определения крайне сомнительные. как то: «вместе с тем, национальная сборная команда Российской Федерации с трудностями завоевала право участия в чемпионате мира по футболу 2014 года, не преодолела барьер группового этапа чемпионата мира, заняв 24 место, не вышла из подгруппы на ЧЕ 2010, с 1988 года не принимает участия в Олимпийских играх».
На ЧМ-2014 наша команда отобралась достаточно уверенно, опередив Португалию, что такое «подгруппа» современный читатель может не понять, а в 2010-м проводился не чемпионат Европы, а мира.
Сергей ЕГОРОВ.
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