Василий Уткин: За «Урал» болеть нельзя, буду поддерживать Тарханова
Обозреватель «Советского спорта» Василий Уткин оставил запись на своей странице в Twitter после полуфинального матча Кубка России «Урал» — «Рубин», в котором казанский клуб уступил со счетом 1:2.
«За “Урал” болеть нельзя, за “Локомотив” не хочу, поэтому в финале Кубка России стану болеть за Александра Федоровича Тарханова», — заявил Уткин.
Напомним, финальный матч за Кубок России между «Уралом» и «Локомотивом» состоится 2 мая в Сочи.
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