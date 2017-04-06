Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29342260/
6 апреля 2017, 20:28 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

Василий Уткин: За «Урал» болеть нельзя, буду поддерживать Тарханова

Обозреватель «Советского спорта» Василий Уткин оставил запись на своей странице в Twitter после полуфинального матча Кубка России «Урал» — «Рубин», в котором казанский клуб уступил со счетом 1:2.

«За “Урал” болеть нельзя, за “Локомотив” не хочу, поэтому в финале Кубка России стану болеть за Александра Федоровича Тарханова», — заявил Уткин.

Напомним, финальный матч за Кубок России между «Уралом» и «Локомотивом» состоится 2 мая в Сочи.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Игрок «Локомотива» Кверквелия оштрафован на 50 тыс рублей за отказ от флэш-интервью

МОСКВА, 6 апр — Р-Спорт. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал защитника московского «Локомотива» Соломона Кверквелию на 50 тысяч рублей за отказ от обязательного флэш-интервью во время матча 21-го тура чемпионата России с «Уфой», сообщается на официальном сайте организации.
Еще 7 новостей  Все новости
5 апреля

А вы видели, как Харитонов вырубил американца на прошедших выходных (видео)

Четырехкратная чемпионка Рио Симона Байлс - откровенная фотосессия

Самая страшная футбольная травма года произошла в прошлые выходные (видео)