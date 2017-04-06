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6 апреля 2017, 20:38 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

«Локомотив» сообщил о травмах Игнатьева и Михалика после матча с «Уфой»

В матче ½ финала Кубка России против «Уфы» (1:0) травмы получили полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев и защитник Тарас Михалик. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Игнатьев получил повреждение приводящей мышцы левого бедра. О сроках восстановления можно будет судить спустя несколько дней. Тарас Михалик получил сильный ушиб мягких тканей лицевой части головы. В ближайшие дни футболист вернется к тренировкам в общей группе.

5.04.2017 19:30 Зрители 9851 Плей-офф: 1/2 финала Локомотив
Локомотив М 1:0 Уфа
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Юрий Семин Сергей Семак
Голы
44′ Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш (Ал. Миранчук) 4
Составы
90+2′ Маринату Алвим Гильерме (к) 1
Неманья Пейчинович 5
Тарас Михалик 17
Соломон Кверквелия 33
57′ Тимофей Маргасов 3
Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
Алексей Миранчук 59
Игорь Денисов 27
75′ Владислав Игнатьев 20
Виталий Денисов 29
46′ Джефферсон Фарфан 8
Дмитрий Тарасов 23
71′ Арикленес да Силва Ари 90
Маркес Битанкур Майкон 7
31 Александр Беленов
5 Боян Йокич 88′
3 Павел Аликин (к) 53′
4 Алексей Никитин
9 Ондржей Ванек 48′
19 Иван Пауревич 90+2′
93 Кэтэлин Карп
21 Кехинде Фатаи
39 Дмитрий Стоцкий 83′ 51′
57 Вячеслав Кротов
17 Дмитрий Живоглядов 87′
45 Александр Пуцко
7 Дмитрий Сысуев 61′
98 Иван Обляков
Статистика
2 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 2
15 Удары (всего) 9
3 Удары в створ 5
5 Угловые 6
9 Фолы 15
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Александр Егоров (Саранск, Россия)
Боковой судья Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Егор Болховитин (Ленинградская область, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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