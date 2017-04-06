Игрок «Локомотива» Кверквелия оштрафован на 50 тыс рублей за отказ от флэш-интервью

«Локомотив» 1 апреля в гостях победил «Уфу» со счетом 1:0.

«Оренбург» за задержку начала матча с московским «Спартаком» (2:3) оштрафован на 50 тысяч рублей. Столичный клуб заплатит 60 тысяч за использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий.

За драку в матче ФНЛ между петербургским «Зенитом-2» и московским «Спартаком-2» на два матча дисквалифицированы игроки команд Алексей Исаев и Шамсиддин Шанбиев соответственно.