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6 апреля 2017, 19:39 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Игрок «Локомотива» Кверквелия оштрафован на 50 тыс рублей за отказ от флэш-интервью

МОСКВА, 6 апр — Р-Спорт. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал защитника московского «Локомотива» Соломона Кверквелию на 50 тысяч рублей за отказ от обязательного флэш-интервью во время матча 21-го тура чемпионата России с «Уфой», сообщается на официальном сайте организации.

«Локомотив» 1 апреля в гостях победил «Уфу» со счетом 1:0.

«Оренбург» за задержку начала матча с московским «Спартаком» (2:3) оштрафован на 50 тысяч рублей. Столичный клуб заплатит 60 тысяч за использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий.

За драку в матче ФНЛ между петербургским «Зенитом-2» и московским «Спартаком-2» на два матча дисквалифицированы игроки команд Алексей Исаев и Шамсиддин Шанбиев соответственно.

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