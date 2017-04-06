Игрок «Локомотива» Кверквелия оштрафован на 50 тыс рублей за отказ от флэш-интервью
МОСКВА, 6 апр —
Р-Спорт. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал защитника московского «Локомотива» Соломона Кверквелию на 50 тысяч рублей за отказ от обязательного флэш-интервью во время матча 21-го тура чемпионата России с «Уфой», сообщается на официальном сайте организации.
«Локомотив» 1 апреля в гостях победил «Уфу» со счетом 1:0.
«Оренбург» за задержку начала матча с московским «Спартаком» (2:3) оштрафован на 50 тысяч рублей. Столичный клуб заплатит 60 тысяч за использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий.
За драку в матче ФНЛ между петербургским «Зенитом-2» и московским «Спартаком-2» на два матча дисквалифицированы игроки команд Алексей Исаев и Шамсиддин Шанбиев соответственно.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter