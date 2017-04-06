Перонко: Просроченная задолженность РФС на 1 января 2017 года составила 348 млн руб

В конце декабря 2016 года президент РФС Виталий Мутко заявлял, что кредиторская задолженность организации — 337 миллионов рублей.

«Продолжается работа над оптимизацией расходов, которые в 2016 году сократились по сравнению с 2015 годом, — сказал Перонко по телефону. — За счет дополнительных доходов и оптимизации расходов РФС в 2016 году на погашение просроченной задолженности дополнительно направил 144 млн рублей. Всего просроченная задолженность в 2016 году погашена на 274 млн рублей. И на 1 января 2017 года просроченная задолженность составила 348 млн рублей, когда этот показатель в 2015 году составлял 1,3 млрд рублей».

По словам Перонко, к концу текущего года РФС планирует практически полностью погасить задолженность.