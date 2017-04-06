Перонко: Просроченная задолженность РФС на 1 января 2017 года составила 348 млн руб
МОСКВА, 6 апр —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. Просроченная задолженность Российского футбольного союза (РФС) сократилась с 1,3 млрд рублей в 2015 году до 348 млн рублей по состоянию на 1 января 2017 года, заявил агентству «Р-Спорт» глава контрольно-ревизионной комиссии РФС Иван Перонко.
В конце декабря 2016 года президент РФС Виталий Мутко заявлял, что кредиторская задолженность организации — 337 миллионов рублей.
«Продолжается работа над оптимизацией расходов, которые в 2016 году сократились по сравнению с 2015 годом, — сказал Перонко по телефону. — За счет дополнительных доходов и оптимизации расходов РФС в 2016 году на погашение просроченной задолженности дополнительно направил 144 млн рублей. Всего просроченная задолженность в 2016 году погашена на 274 млн рублей. И на 1 января 2017 года просроченная задолженность составила 348 млн рублей, когда этот показатель в 2015 году составлял 1,3 млрд рублей».
По словам Перонко, к концу текущего года РФС планирует практически полностью погасить задолженность.
«Финансовым планом на 2017 год предусматривается к концу года практически погасить всю задолженность. (По плану) останется небольшой кусок в размере 50 млн рублей. Хотя при осуществлении
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