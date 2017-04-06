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6 апреля 2017, 16:03 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Мутко: РФПЛ не будет сокращена или «закрыта», а будет расширена после ЧМ

МОСКВА, 6 апр — Р-Спорт, Артем Калинин. Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) не будет сокращена или «закрыта», количество ее участников, напротив, увеличится после чемпионата мира 2018 года, заявил агентству «Р-Спорт» вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко.

Ранее в СМИ руководители РФПЛ предполагали сокращение числа участников лиги с 16 до 14 команд и «закрытие» лиги (отсутствие возможности вылета клубов из нее) в целях ее экономической стабилизации.

«Естественно, там (в стратегии развития футбола в России до 2030 года) идет речь о каких-то количественных, качественных показателях в одной лиге (РФПЛ) и в другой (ФНЛ), но не в сторону уменьшения и не в сторону закрытости, — сказал Мутко по телефону. — Вот есть пример НХЛ (как “закрытой” лиги). Сегодня проскакивают голоса — и на конгрессе УЕФА это звучало, — что какие-то клубы хотят создать свои закрытые лиги. В России такого, безусловно, не будет. Более того, мы в плане реализации стратегии после чемпионата мира — сезон-2019/20 — планируем рассмотреть увеличение количества клубов в РФПЛ как минимум до 18».
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