Мутко: РФПЛ не будет сокращена или «закрыта», а будет расширена после ЧМ

Ранее в СМИ руководители РФПЛ предполагали сокращение числа участников лиги с 16 до 14 команд и «закрытие» лиги (отсутствие возможности вылета клубов из нее) в целях ее экономической стабилизации.

«Естественно, там (в стратегии развития футбола в России до 2030 года) идет речь о каких-то количественных, качественных показателях в одной лиге (РФПЛ) и в другой (ФНЛ), но не в сторону уменьшения и не в сторону закрытости, — сказал Мутко по телефону. — Вот есть пример НХЛ (как “закрытой” лиги). Сегодня проскакивают голоса — и на конгрессе УЕФА это звучало, — что какие-то клубы хотят создать свои закрытые лиги. В России такого, безусловно, не будет. Более того, мы в плане реализации стратегии после чемпионата мира — сезон-2019/20 — планируем рассмотреть увеличение количества клубов в РФПЛ как минимум до 18».