Мутко: РФПЛ не будет сокращена или «закрыта», а будет расширена после ЧМ
МОСКВА, 6 апр —
Р-Спорт, Артем Калинин. Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) не будет сокращена или «закрыта», количество ее участников, напротив, увеличится после чемпионата мира 2018 года, заявил агентству «Р-Спорт» вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко.
Ранее в СМИ руководители РФПЛ предполагали сокращение числа участников лиги с 16 до 14 команд и «закрытие» лиги (отсутствие возможности вылета клубов из нее) в целях ее экономической стабилизации.
«Естественно, там (в стратегии развития футбола в России до 2030 года) идет речь о
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