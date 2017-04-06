«Анжи» пожертвовал 1,4 млн рублей пострадавшим при теракте в Петербурге
МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Футбольный клуб «Анжи», в том числе и игроки команды, перечислил в фонд помощи пострадавшим при теракте в
санкт-петербургском метрополитене 1,4 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор махачкалинского клуба Саид Абдулаев.
««Анжи» перечислил в фонд помощи пострадавшим при теракте в метро Петербурга 1,4 миллиона рублей. Сотрудники клуба сами согласились и подписали заявления, чтобы пожертвовать часть своих зарплат в пользу пострадавших. В этот список входят как офисные сотрудники, так и футболисты, — сказал он.
3 апреля в районе 14:40 мск на перегоне между станциями
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter