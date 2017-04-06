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6 апреля 2017, 14:31 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Анжи» пожертвовал 1,4 млн рублей пострадавшим при теракте в Петербурге

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Футбольный клуб «Анжи», в том числе и игроки команды, перечислил в фонд помощи пострадавшим при теракте в санкт-петербургском метрополитене 1,4 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор махачкалинского клуба Саид Абдулаев.

««Анжи» перечислил в фонд помощи пострадавшим при теракте в метро Петербурга 1,4 миллиона рублей. Сотрудники клуба сами согласились и подписали заявления, чтобы пожертвовать часть своих зарплат в пользу пострадавших. В этот список входят как офисные сотрудники, так и футболисты, — сказал он.

3 апреля в районе 14:40 мск на перегоне между станциями санкт-петербургского метрополитена «Технологический институт» и «Сенная площадь» в вагоне поезда прогремел взрыв. По последним данным, жертвами теракта стали 13 человек, еще 50 находятся в больницах.

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