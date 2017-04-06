5 стереотипов о нынешнем «Спартаке», которые легко разрушить

1. Каррера наладил игру в обороне

На самом деле нет.



У «Спартака», как и раньше, приличные проблемы в защите. Только вдумайтесь: красно-белые — восьмые по количеству пропущенных мячей в РФПЛ. Сразу семь команд пропускали меньше в этом сезоне: ЦСКА и «Ростов» — 12, «Зенит» и «Уфа» — 14, «Амкар» — 15, «Локо» — 16, «Краснодар» — 17. Если не верите, то вот вам нужная ссылка.





Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 21, 3.04.2017, 19:30 3:2 Спартак М Оренбург

2. «Спартаку» подфартило в матче с «Оренбургом»

На самом деле нет.



Если кому и подфартило, так это «Оренбургу». Гости создали примерно 2,5 момента и забили два гола. Попович пробил в самую-самую девятку. Даже у Месси и Роналду меньше, чем в половине случаев, получится настолько прицельный выстрел. Что уж говорить про Поповича. Удары такой точности — это всегда везение. Примерно с такой же вероятностью, как в покере два туза при раздаче. Голы «Спартака» — это логика, математика, что угодно, но не фарт. Когда ты во втором тайме раз за разом создаёшь голевые моменты, то гол не должен восприниматься как внезапный подарок от Всевышнего.



3. Судьи тащат/душат «Спартак»

На самом деле нет.



Абсурдно, что «Спартак» за 21 тур ни разу не пробил пенальти. Но абсурдно и то, что красно-белые из-за этого просят 11-метровый чуть ли не в каждом матче. Явно не все просьбы стоило удовлетворять, но несколько пенальти были точно. При этом судьи принимают неочевидные решения и в пользу «Спартака». Например, Промеса не удалили за удар Бурлака, а Кудряшов получил прямую красную за фол на Зобнине. Прямо скажем, не каждый судья решится на такое удаление. За 21 тур набралось столько эпизодов, что можно сделать обе подборки: и «как судьи душат красно-белых», и «как судьи тащат красно-белых».

4. С чемпионством всё понятно

На самом деле нет.



Тут настолько всё ясно, что даже объяснять не нужно. Столько ещё может произойти за девять туров! «Спартак» допустимо называть лишь фаворитом. И то, скорее, условным, чем явным. Те, кто твердит, что с золотом всё понятно, либо троллят, либо плохо разбираются в футболе. Широков, понятное дело, относится к первой категории.