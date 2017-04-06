5 стереотипов о нынешнем «Спартаке», которые легко разрушить
Сейчас про
красно-белых говорят много глупостей. Объясняем, почему многие утверждения о «Спартаке» крайне спорны.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
1. Каррера наладил игру в обороне
На самом деле нет.
У «Спартака», как и раньше, приличные проблемы в защите. Только вдумайтесь:
2. «Спартаку» подфартило в матче с «Оренбургом»
На самом деле нет.
Если кому и подфартило, так это «Оренбургу». Гости создали примерно 2,5 момента и забили два гола. Попович пробил в
3. Судьи тащат/душат «Спартак»
На самом деле нет.
Абсурдно, что «Спартак» за 21 тур ни разу не пробил пенальти. Но абсурдно и то, что
4. С чемпионством всё понятно
На самом деле нет.
Тут настолько всё ясно, что даже объяснять не нужно. Столько ещё может произойти за девять туров! «Спартак» допустимо называть лишь фаворитом. И то, скорее, условным, чем явным. Те, кто твердит, что с золотом всё понятно, либо троллят, либо плохо разбираются в футболе. Широков, понятное дело, относится к первой категории.
5. Поражение от АЕК было трагедией
На самом деле да.
Для «Спартака» неприлично покидать Лигу Европы на такой ранней стадии. В результате у нашей страны худший коэффициент (9,2) за семь лет. Шестую строчку в таблице (и третье место в Лиге чемпионов) мы получили лишь благодаря ещё более неудачному выступлению португальских клубов. Однако конфуз с АЕК безусловно помог
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter