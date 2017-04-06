Прядкин: Проблем с полями в РФПЛ не должно возникнуть до конца сезона
ХЕЛЬСИНКИ, 6 апреля. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Президент Российской футбольной
премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин рассчитывает, что команды лиги не будут испытывать проблем с подготовкой полей до конца текущего сезона. Об этом он рассказал ТАСС.
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Ряд клубов лиги весной столкнулся с проблемами при подготовке полей. Так, «Томь» проводила домашний матч против «Ростова» в
«Думаю, с учетом прихода тепла проблем с полями до конца чемпионата возникнуть не должно. Но рекомендации определенные мы хотим дать, и дадим их достаточно жестко. Понятно, что газон выбирает клуб, регион платит за это деньги. Но бывают случаи, когда мы даем рекомендации положить искусственный газон последнего поколения, а кладут все равно натуральный, который достаточно трудно приживается в данных климатических условиях», — подчеркнул Прядкин, имея в виду ситуацию с томской «Томью».
«Было много нареканий в адрес “Крыльев Советов”, но в этом году они сами признали, что сорвали подготовку поля. То, что они признали это, уже является шагом вперед. Арена к чемпионату мира в Самаре
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