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6 апреля 2017, 9:10 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Прядкин: Проблем с полями в РФПЛ не должно возникнуть до конца сезона

ХЕЛЬСИНКИ, 6 апреля. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин рассчитывает, что команды лиги не будут испытывать проблем с подготовкой полей до конца текущего сезона. Об этом он рассказал ТАСС.

<em>ХЕЛЬСИНКИ 6 апреля. /Спец. корр. ТАСС Олег <span class=error>Кошелев</span>/.</em> Президент Российской футбольной <nobr>премьер-лиги</nobr> (<span class=error>РФПЛ</span>) Сергей <span class=error>Прядкин</span> рассчитывает что команды лиги не будут испытывать проблем с подготовкой полей до конца текущего сезона. Об этом он рассказал ТАСС. Увеличить
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Ряд клубов лиги весной столкнулся с проблемами при подготовке полей. Так, «Томь» проводила домашний матч против «Ростова» в Ростове-на-Дону, а «Крылья Советов» принимали «Локомотив» в Уфе. На некоторое время был наложен запрет на проведение домашних матчей из-за состояния поля на «Ростов».

«Думаю, с учетом прихода тепла проблем с полями до конца чемпионата возникнуть не должно. Но рекомендации определенные мы хотим дать, и дадим их достаточно жестко. Понятно, что газон выбирает клуб, регион платит за это деньги. Но бывают случаи, когда мы даем рекомендации положить искусственный газон последнего поколения, а кладут все равно натуральный, который достаточно трудно приживается в данных климатических условиях», — подчеркнул Прядкин, имея в виду ситуацию с томской «Томью».

«Было много нареканий в адрес “Крыльев Советов”, но в этом году они сами признали, что сорвали подготовку поля. То, что они признали это, уже является шагом вперед. Арена к чемпионату мира в Самаре вот-вот будет готова, проблем с полем там быть не должно. А на “Металлурге”, который будет резервным, наверное, имеет смысл постелить искусственный газон», — добавил Прядкин.
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