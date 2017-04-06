Прядкин: Проблем с полями в РФПЛ не должно возникнуть до конца сезона

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ряд клубов лиги весной столкнулся с проблемами при подготовке полей. Так, «Томь» проводила домашний матч против «Ростова» в Ростове-на-Дону, а «Крылья Советов» принимали «Локомотив» в Уфе. На некоторое время был наложен запрет на проведение домашних матчей из-за состояния поля на «Ростов».

«Думаю, с учетом прихода тепла проблем с полями до конца чемпионата возникнуть не должно. Но рекомендации определенные мы хотим дать, и дадим их достаточно жестко. Понятно, что газон выбирает клуб, регион платит за это деньги. Но бывают случаи, когда мы даем рекомендации положить искусственный газон последнего поколения, а кладут все равно натуральный, который достаточно трудно приживается в данных климатических условиях», — подчеркнул Прядкин, имея в виду ситуацию с томской «Томью».