«Народ с трудом выживает, зато есть “Томь”. Бред». За сокращение РФПЛ
Депутат Госдумы РФ, член исполкома РФС Игорь Лебедев — о том, почему он за сокращение числа команд в РФПЛ.
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«Я БЫ ВООБЩЕ СОКРАТИЛ ЧИСЛО КОМАНД ДО 12!»
— Глава РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что рассматривается вопрос о сокращении числа команд в чемпионате России до 14. Как вам идея?
— Полностью ее поддерживаю. Давно говорил, что необходимо сократить число команд в РФПЛ. В лиге должны играть только те, кто финансово самостоятелен. Чтобы больше не было таких случаев, как, например, с «Томью». Клуб ведь просто доигрывает сезон — открыто сняться с турнира не хочет, а денег нет! Это несерьезно для чемпионата такого уровня, как российский. Поэтому сокращение числа команд пойдет всем на пользу.
— Например?
— Станет проще верстать календарь. Если будет меньше команд, можно заканчивать осенью пораньше, а весной выходить после перерыва попозже. Чтобы не было таких матчей, как прошлой осенью, когда ЦСКА и «Амкар» играли в сильнейший снегопад, в который хороший хозяин собаку не выгонит. Футболисты хоть бегают, а болельщики и вовсе к сиденьям примерзают. Нужно о них думать. Если начнем позже выходить весной, тогда и поля будут нормального качества, а не такие, как на стадионах в Казани и Ростове, которые с огромной натяжкой проходят сертификацию. И третий момент: возрастет количество классных матчей, на которые пойдет болельщик. Мы же боремся за посещаемость, а для этого нужно предложить болельщикам красивую игру.
— Но у нас большая страна, 145 млн жителей. И всего 14 команд в элитном дивизионе? Тем более, команд для российских футболистов станет еще меньше.
— Это вопрос, касающийся в первую очередь лимита, а не количества команд в РФПЛ. Надо либо совсем отменять лимит, либо ужесточить его до такой степени, чтобы российские игроки имели еще больше практики. Нужно только понять, чего мы хотим? Чтобы было больше российских футболистов, и у сборной России выбор стал больше? Этот один вариант. Или нам нужны зрелищные и успешные выступления наших клубов в еврокубках? Чтобы в Россию приезжали
— Сокращение числа команд — признание неэффективности работы лиги?
— Нет, это исключительно цепочка экономических проблем. У нас из сезона в сезон присутствуют команды с финансовыми трудностями. Это становится проблемой для всей футбольной лиги. То «Томь», то «Анжи», то еще
«И ГДЕ ТЕПЕРЬ ФУРСЕНКО, И ГДЕ, ИЗВИНИТЕ, РОССИЯ?»
— Идея о сокращении числа команд прозвучала в контексте «Стратегии — 2030». Вы видели ее?
— Мы обсуждали ее на исполкоме. Можно сказать, через страницу прочитали. Но, поймите, это стратегия, а не пошаговая инструкция. Там не написано, что и как нужно делать конкретно завтра. Это теория с общей фразой, что к 2030 году сборная России должна бороться за призовые места на чемпионате мира. Но Фурсенко вообще кричал, что мы должны его выиграть.
Стратегия начнет воплощаться тогда, когда теория будет принята. Например, в теории заложено развитие
— Приниматься она будет на Конференции РФС в эту субботу?
— Да.
— В Конференции примут участие региональные футбольные функционеры. Они в курсе деталей стратегии?
— В составе исполкома присутствуют руководители межрегиональных футбольных организаций. И в их задачу входило довести до своих субъектов основные положения этой стратегии. Повторюсь, пока она лишь в теории. И она просто не может быть не принята, потому что говорит правильные вещи о развитии футбола.
«ПЕНСИОНЕРЫ ГОЛОДАЮТ, СТУДЕНТЫ БЕЗ СТЕПЕНДИИ»
— РФПЛ со следующего сезона планирует ввести потолок зарплат для молодых игроков. Насколько эта идея реализуема на практике?
— Вопрос, связанный с зарплатой игроков в российских клубах, требует решения. Либо введением потолка зарплат, либо, как делают в некоторых европейских клубах, привязыванием зарплаты игрока к его КПД на поле. Есть и другие варианты. Но вопрос с зарплатами явно перезрел, поэтому необходимо решать его как можно быстрее. Иначе можем натолкнуться на серьезные проблемы.
— Как вам такая идея: государственные деньги разрешить тратить клубам только на инфраструктуру,
— Я вообще против того, чтобы бюджеты субъектов РФ финансировали футбольные команды. В каждом субъекте, кроме, наверное, Москвы, есть большие социальные проблемы. Поэтому нужно уходить от бюджетного финансирования. Текущие проблемы субъектов рано или поздно создадут проблемы клубу. И мы получаем очередную «Томь».
— А спонсоров хватит на всех, чтобы уйти от бюджетного финансирования?
— В идеале мы должны прийти к тому, что в РФПЛ будут играть только те команды, которые ни копейки не будут получать из бюджета. Пожалуйста — зарабатывай на атрибутике, еврокубках, посещаемости.
— Нет.
— Поэтому то, что происходит в российском футболе — чудовищно. Пенсионеры голодают, студенты получают нищенскую стипендию, люди с трудом выживают на прожиточный минимум — зато финансируется, например, томский футбольный клуб. Что за бред? Финансируйте социальные вопросы, а «Томь» и другие пусть учатся зарабатывать. Не у всех получится, но и не надо, чтобы получилось у всех. Потихоньку мы придем к нужной модели.
— В «Стратегии — 2030» есть
— Нет. Там речь о развитии футбола в стране, сборной,
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