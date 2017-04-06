«Народ с трудом выживает, зато есть “Томь”. Бред». За сокращение РФПЛ

«Я БЫ ВООБЩЕ СОКРАТИЛ ЧИСЛО КОМАНД ДО 12!»

— Глава РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что рассматривается вопрос о сокращении числа команд в чемпионате России до 14. Как вам идея?

— Полностью ее поддерживаю. Давно говорил, что необходимо сократить число команд в РФПЛ. В лиге должны играть только те, кто финансово самостоятелен. Чтобы больше не было таких случаев, как, например, с «Томью». Клуб ведь просто доигрывает сезон — открыто сняться с турнира не хочет, а денег нет! Это несерьезно для чемпионата такого уровня, как российский. Поэтому сокращение числа команд пойдет всем на пользу.

— Например?

— Станет проще верстать календарь. Если будет меньше команд, можно заканчивать осенью пораньше, а весной выходить после перерыва попозже. Чтобы не было таких матчей, как прошлой осенью, когда ЦСКА и «Амкар» играли в сильнейший снегопад, в который хороший хозяин собаку не выгонит. Футболисты хоть бегают, а болельщики и вовсе к сиденьям примерзают. Нужно о них думать. Если начнем позже выходить весной, тогда и поля будут нормального качества, а не такие, как на стадионах в Казани и Ростове, которые с огромной натяжкой проходят сертификацию. И третий момент: возрастет количество классных матчей, на которые пойдет болельщик. Мы же боремся за посещаемость, а для этого нужно предложить болельщикам красивую игру.

— Но у нас большая страна, 145 млн жителей. И всего 14 команд в элитном дивизионе? Тем более, команд для российских футболистов станет еще меньше.

— Это вопрос, касающийся в первую очередь лимита, а не количества команд в РФПЛ. Надо либо совсем отменять лимит, либо ужесточить его до такой степени, чтобы российские игроки имели еще больше практики. Нужно только понять, чего мы хотим? Чтобы было больше российских футболистов, и у сборной России выбор стал больше? Этот один вариант. Или нам нужны зрелищные и успешные выступления наших клубов в еврокубках? Чтобы в Россию приезжали топ-клубы. Это уже другой вариант решения проблемы. Но количество клубов в РФПЛ в этом контексте не имеет значения. В конце концов, есть ФНЛ, есть другие лиги. Да и в сборную попадают только из пяти-шести клубов.

— Сокращение числа команд — признание неэффективности работы лиги?

— Нет, это исключительно цепочка экономических проблем. У нас из сезона в сезон присутствуют команды с финансовыми трудностями. Это становится проблемой для всей футбольной лиги. То «Томь», то «Анжи», то еще кто-то. Постоянно. Это неправильно и портит футбол, снижает зрелищность и посещаемость. Я бы вообще сократил число команд до 12! Уверен, от этого футбол в России только выиграет. Голосование: Как вы относитесь к возможному сокращению количества команд в РФПЛ?

«И ГДЕ ТЕПЕРЬ ФУРСЕНКО, И ГДЕ, ИЗВИНИТЕ, РОССИЯ?»

— Идея о сокращении числа команд прозвучала в контексте «Стратегии — 2030». Вы видели ее?

— Мы обсуждали ее на исполкоме. Можно сказать, через страницу прочитали. Но, поймите, это стратегия, а не пошаговая инструкция. Там не написано, что и как нужно делать конкретно завтра. Это теория с общей фразой, что к 2030 году сборная России должна бороться за призовые места на чемпионате мира. Но Фурсенко вообще кричал, что мы должны его выиграть.

Цитата И где теперь Фурсенко, и где, извините, Россия? Поэтому «Стратегия-2030» — это не тот документ, где вы найдете конкретные шаги к решению проблемы.

Стратегия начнет воплощаться тогда, когда теория будет принята. Например, в теории заложено развитие детско-юношеского спорта через программу «Поиск талантов». Но не сказано, сколько школ в этом примет участие, когда программа начнется притворяться в жизнь, как будут обучаться тренеры, воспитываться игроки. Все это будет притворяться в жизнь после принятия стратегии.

— Приниматься она будет на Конференции РФС в эту субботу?

— Да.

— В Конференции примут участие региональные футбольные функционеры. Они в курсе деталей стратегии?

— В составе исполкома присутствуют руководители межрегиональных футбольных организаций. И в их задачу входило довести до своих субъектов основные положения этой стратегии. Повторюсь, пока она лишь в теории. И она просто не может быть не принята, потому что говорит правильные вещи о развитии футбола.

«ПЕНСИОНЕРЫ ГОЛОДАЮТ, СТУДЕНТЫ БЕЗ СТЕПЕНДИИ»

— РФПЛ со следующего сезона планирует ввести потолок зарплат для молодых игроков. Насколько эта идея реализуема на практике?

— Вопрос, связанный с зарплатой игроков в российских клубах, требует решения. Либо введением потолка зарплат, либо, как делают в некоторых европейских клубах, привязыванием зарплаты игрока к его КПД на поле. Есть и другие варианты. Но вопрос с зарплатами явно перезрел, поэтому необходимо решать его как можно быстрее. Иначе можем натолкнуться на серьезные проблемы.

— Как вам такая идея: государственные деньги разрешить тратить клубам только на инфраструктуру, детско-юношеский футбол, а на трансферы, зарплаты игрокам клубные менеджеры должны зарабатывать сами?

— Я вообще против того, чтобы бюджеты субъектов РФ финансировали футбольные команды. В каждом субъекте, кроме, наверное, Москвы, есть большие социальные проблемы. Поэтому нужно уходить от бюджетного финансирования. Текущие проблемы субъектов рано или поздно создадут проблемы клубу. И мы получаем очередную «Томь».

— А спонсоров хватит на всех, чтобы уйти от бюджетного финансирования?

— В идеале мы должны прийти к тому, что в РФПЛ будут играть только те команды, которые ни копейки не будут получать из бюджета. Пожалуйста — зарабатывай на атрибутике, еврокубках, посещаемости. Как-то во всем мире живут клубы! Вот вы можете мне назвать клубы Германии, Италии, Англии, который финансируется из государственного бюджета?

— Нет.

— Поэтому то, что происходит в российском футболе — чудовищно. Пенсионеры голодают, студенты получают нищенскую стипендию, люди с трудом выживают на прожиточный минимум — зато финансируется, например, томский футбольный клуб. Что за бред? Финансируйте социальные вопросы, а «Томь» и другие пусть учатся зарабатывать. Не у всех получится, но и не надо, чтобы получилось у всех. Потихоньку мы придем к нужной модели.