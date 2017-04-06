«Похоже, “Курочка Ряба” — главная книга менеджеров РФПЛ». Против сокращения лиги

«КУРОЧКА РЯБА»

— Глава РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что рассматривается вопрос о сокращении числа команд в чемпионате России до 14. Как вам идея?

— На мой взгляд, это очередные поллюции РФПЛ, а не попытки прийти к деторождению, появлению чего-то нового для футбола. Дискуссия опять уводится в сторону. Лиге надо заниматься не манипулированием общественного сознания путем обсуждений лимита, системы проведения чемпионата и количества команд, а заняться важными вопросами финансового регламента, искать причина проблем с подготовкой резерва в детско-юношеском футболе, искоренять чрезмерные траты государственных денег на зарплаты легионерам. Тогда не будет возникать тех финансовых сложностей, которые приводят к таким идеям, как эта.

— Дискуссия уводится в сторону сознательно?

— Мне представляется, что проблема в менеджменте лиги и клубов, у которых, наверное, последняя прочитанная книжка — это «Курочка Ряба». С современными методами управления футболом они не знакомы. Пусть посмотрят, как успешно развивается американская лига. Именно как лига — как ассоциация клубов, которые заинтересованы в развитии своего вида спорта.

— В чем американцы опережают РФПЛ?

— У них есть общий денежный фонд, куда идут отчисления от клубов. Есть общая стратегия лиги, под которую выстраивается определенная деятельность всех клубов. У нас же каждый сам за себя. Символично, кстати, что вот это высказывание Прядкина совпало с тем, что на этой неделе состоится конференция РФС. На ней, наверное, как в преферансе — в темную — будут принимать стратегию развития футбола до 2030 года. Серьезный документ, который президент России поручил Минспорту разработать совместно с РФС. Но никто это стратегию не видел. Общественной экспертизы не было. Когда принимали стратегию до 2020 года, мы все регионы объехали по несколько раз. А сама стратегия висела на сайте РФС полтора года. Мы использовали краудсорсинг — это когда любой мог внести свои замечания в проект. А что сейчас?

— Что?

— Остается три дня до конференции, и никто не видел этой стратегии. А в ней как раз и должна быть доказательная база по количеству команд в РФПЛ, ФНЛ, ПФЛ. Эти вещи неразрывно связаны между собой. Но все равно количество команд — второстепенный вопрос на фоне других проблем. В нашем футболе — системный кризис, который локальными действиями не решишь. Голосование: Как вы относитесь к возможному сокращению количества команд в РФПЛ?

«В НАШЕМ ФУТБОЛЕ ПРАВИТ ВОИНСТВУЮЩЕЕ НЕВЕЖЕСТВО»

— Вы говорили о недостаточном уровне менеджмента в лиге и клубах. Почему не учатся?

Цитата — Ответственно вам заявляю, как заместитель заведующего кафедры «Менеджмента и маркетинга спортивной индустрии» университета имени Плеханова, есть хорошие молодые ребята! Их вообще лиги и клубы должны брать нарасхват. Но российский футбол очень герметичен.



И те люди, которые находятся внутри этой системы, понимая свою ущербность, очень рьяно охраняют свой огородик. Поэтому можно говорить не просто о невежестве, а — о воинствующем невежестве. Люди, вышедшие на определенный уровень, не хотят конкуренции, не пускают новых людей со свежими идеями. Поэтому совершенно очевидно, что этот лес надо вырубать, и высаживать новую рощу.

— Убрать государственные деньги из профессионального футбола — выход?

— Крики о том, что профессиональный спорт умрет, если из него уйдут государственные средства, это обман общественного мнения. Поскольку очевидно, что выделяемые деньги расходуются не на то, что нужно. Конечно, полностью лишить бюджетного финансирования спорт ни в коем случае нельзя. Но необходимо сделать так, чтобы деньги шли, прежде всего, на воспроизводство нового поколения менеджеров, тренеров, которых очень сильно не хватает, и футболистов. А на зарплаты, трансферную политику и поощрения третьих лиц пусть клубы сами зарабатывают.

— Как вам идея потолка зарплат?

— Согласен с мудрым Вячеславом Колосковым, который сказал, что эта идея в принципе разумная, но непонятно, как она будет реализовываться в наших условиях. Если бы у нас действительно была лига по американскому образцу, где достаточно четко выполняются все джентльменские и тем более подписанные соглашения. Но ментальность сознания и практика наших менеджеров говорит о том, что они могут подписать любые бумаги, а потом запускать серые схемы. И каждый будет пытаться найти какие-то конкурентные преимущества, выходя за рамки достигнутых соглашений.

— Можно рассматривать возможное сокращение числа команд как признание неэффективности работы руководства лиги?

— Считаю, оно расписалось в своем бессилии. Есть и другие показатели этой работы — снижение посещаемости в РФПЛ, падение спортивных результатов российских клубов в еврокубках, также лига не сумела укрепить финансовое положение команд. Или возьмем телевизионные рейтинг — и они падают. Во всех цивилизованных странах телевидение — это чуть ли не половина бюджета клубов. А нас оно вообще не является источником финансирования. Все это свидетельствует об ухудшении качества продукта. И за последнее десятилетие руководству РФПЛ можно смело ставить неуд.

«СЛОВЕСНЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИ»

— В ближайшие несколько лет этот неуд исправить будет непросто — все вышеописанное вами за год-два, наверное, не изменить.

— Не говоря уже о воспитании нового поколения тренеров, футболистов. Мы постоянно ссылаемся на подписание каких-то соглашений с немецким футбольным союзом — и Мутко подписывал, и Фурсенко, и Толстых. Германии понадобилось семь-восемь лет, чтобы реализовать программу талантов. У них ведь тоже был серьезный провал, но к домашнему чемпионату мира они смогли подготовить очень симпатичную команду. И сейчас они одни из лидеров. Мы же все эти годы занимались словесными интервенциями и пускали вербальные фейерверки, не подкрепляя их никакими делами. И что дальше? Ну, примем мы очередную стратегию, которую к тому же никто не видел. Думается, та герметичность футбольного хозяйства, о которой мы говорил выше, при любой стратегии обеспечит стабильность внутренним законам нашего футбола, которые очевидно очень сильно отстают от мировых. Что ж, будем скатываться на обочину футбола.

— Это какой десяток рейтинга? Пока мы в шестом.

— Есть более серьезные рейтинги, по которым у нас тоже все очень безрадостно. Университет имени Плеханова вместе с двумя европейскими вузами проводит исследование, которое более детально отражает уровень футбола в различных странах. В нем учитываются не только результаты сборных, но и популярность футбола в стране и условия его развития, доходы от телевидения, число турниров и зарегистрированных футболистов. И еще много-много деталей — вплоть до того, сколько людей заходит на сайт, например, РФС, сколько у той или иной федерации подписчиков в твиттере и прочих соцсетях. Исследование еще в процессе, но уже понятно, что футбол в России находится в плачевном состоянии. Знаете, как говорят, на лестнице Ламарка мы были бы последними. Поэтому удивительно, что РФС так спокойно относится к тем процессам, которые происходят в РФПЛ.

— Кем разрабатывалась «Стратегия — 2030», которую, вероятно, одобрят на ближайшей конференции РФС?

— Мне самому это было бы интересно узнать. Потому что я входил в рабочую группу, которая разрабатывала в середине 90-х первую подобную программу. В соответствии с ней появился подогрев полей на стадионах, стало проводиться лицензирование стадионов. Мало кто помнит, но лицензирование клубов (раньше это называлось сертификацией) в России появилось даже раньше, чем аналогичное лицензирование в Европе. Тогда Колосков поехал в УЕФА и предложил им нашу систему.

— А что нынешняя стратегия — до 2030 года?

— В начале ее разрабатывала американская компания, потом про эту стратегию вообще забыли. Поэтому, кто эту программу дорабатывал, могу только догадываться. Хотелось бы, чтобы люди вышли в публичное пространство и рассказали, какие закладывались принципы в основу стратегии, какие планируются правовые изменения, как будет меняться структура соревнований. Вопросов масса. Сходу такой документ оценить невозможно. Но, думаю, региональные делегаты проголосуют за все, что угодно. Знаете, есть такое выражение «агрессивно-послушное большинство», но в этом случае — просто послушное большинство. Потому что они у себя на местах не развивают футбол, а занимаются другими делами. Отчего и гибнут клубы ПФЛ, которых каждым годом становится все меньше и меньше. Думаю, все закончится формальным выполнением этой дальней стратегии, которая вряд ли выведет на к 30-му году на новую высоту.