К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Сокращение премьер-лиги — это не цель, а механизм. Целью является повышение общего уровня лиги — финансового, материального и инфраструктурного, — заявил Прядкин «СЭ». — Возможно, предстоит переходный период, когда надо будет сократиться, к примеру до 14 команд, чтобы окрепнуть. А потом вернуться к предыдущему формату. В целом я за то, чтобы команд было больше, но они должны быть здоровыми.

— Какова главная цель?

— Стабильность клубов и в целом лиги. Клубы должны соответствовать критериям, в первую очередь финансовым. Спасибо большое властям регионов за поддержку, но лига выступает за то, чтобы бюджеты клубов чем-либо подкреплялись — возможно, банковскими гарантиями, выделенным кредитом. Чтобы была развита инфраструктура. Не хочу кого-либо называть и критиковать, но я посмотрел отклики на свои слова. Ведущие клубы не говорят, но есть те, кто критикует, а домашние матчи проводит на полях соперника. Это разве нормально? Речь не идет о том, чтобы завтра все взять и сократить.

— О чем же идет речь?

— Об элементе воздействия. Клубы должны соответствовать строгим критериям. И в этом плане лиге, возможно, лучше ужаться, чтобы играли самые сильные, в том числе в организационном плане.

— Надолго ужаться?

— Никто не планирует рубить. Все руководители клубов за то, чтобы играть чаще, но лига должна соответствовать строгим параметрам. В том числе и параметрам правовой формы. Но главное — финансирование. Мы все устали от того, что клубы играют не на своих аренах, потому что не смогли подготовить поле. Ездить за тысячу километров, чтобы сыграть домашний матч, — это неправильно.

— Получается, вы объявили о возможном сокращении лиги, чтобы предупредить тех, у кого проблемы, и дать время на их решение?

— Да. Мы смотрим на ФНЛ. Выходит в премьер-лигу, скорее всего, футбольный клуб «Тосно». Где команда будет играть, соответствует ли арена требованиям РФПЛ? Есть ли академия? Есть разные механизмы убеждения. Но словесное убеждение отходит на второй план.

— То есть, если клуб не будет соответствовать определенным критериям, в лигу его не примут?

— Как вариант — да. Если 16 клубов соответствуют нашим требованиям, добро пожаловать! В том числе соответствуют и по правовой форме, где часть акций принадлежит частному владельцу, часть государству.

— А если «Тосно» не будет соответствовать, его исключат?

— Я не принимаю в одиночку такого решения. Есть общее собрание, есть конференция, которая состоится 8 апреля.

— К таким жестким мерам побудила история «Томи» этого сезона?

— Не только «Томи». Мы плавно ужесточаем требования, ответственность. Разобрались с полями, с академиями. Надо выходить на другой уровень.

— Аргументация понятна. Но все равно получается — у Кипра 14 клубов в высшей лиге и у огромной России столько же.

— Я не сторонник рубить сплеча, сокращать ради сокращения. Наоборот, являюсь сторонником того, чтобы клубов было больше, но они не должны быть мыльными пузырями.

— Допускаете, что в следующем сезоне состав участников сократится до 14 клубов?

— Нет. Это должно быть коллегиальное решение лиги. Кроме того, его надо принимать перед стартом чемпионата.

— Кто из клубов выступил инициатором идеи сокращения лиги?

— Это обсуждалось. Не стану говорить кем. Но есть вопросы у тех, кто ищет партнеров, спонсоров, меняет правовую форму и развивается, делает лигу зрелищнее, строит арены, занимается академией, к тем, кто из года в год имеет проблемы и не стремится к развитию.

— В стране вот-вот появится довольно много стадионов, а некоторые клубы из этих городов либо стоят на вылет в ФНЛ, либо играют во второй лиге. Как с ними быть?

— Наличие стадиона — не гарантия финансового оздоровления. Это лишь один из параметров соответствия требованиям РФПЛ.

— Вчера состоялся конгресс УЕФА, на котором вы присутствовали. Какие решения приняты?

— Довольно много организационных моментов. У большого числа членов исполкома УЕФА завершился срок полномочий, 8 мест освободилось, на них претендовали 12 человек, выборы прошли в один тур. Заслушали отчеты за 2016 год, приняли бюджет организации. Внесли изменения в устав — президент УЕФА может занимать свой пост максимум 12 лет, то есть три срока по 4 года.