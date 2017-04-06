Сергей Прядкин: Сокращение до 14 клубов — не самоцель, а механизм оздоровления
Президент РФПЛ сообщил о возможном сокращении числа участников чемпионата до 14 клубов и рассказал, чем такой шаг может быть вызван.
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— Сокращение
— Какова главная цель?
— Стабильность клубов и в целом лиги. Клубы должны соответствовать критериям, в первую очередь финансовым. Спасибо большое властям регионов за поддержку, но лига выступает за то, чтобы бюджеты клубов
— О чем же идет речь?
— Об элементе воздействия. Клубы должны соответствовать строгим критериям. И в этом плане лиге, возможно, лучше ужаться, чтобы играли самые сильные, в том числе в организационном плане.
— Надолго ужаться?
— Никто не планирует рубить. Все руководители клубов за то, чтобы играть чаще, но лига должна соответствовать строгим параметрам. В том числе и параметрам правовой формы. Но главное — финансирование. Мы все устали от того, что клубы играют не на своих аренах, потому что не смогли подготовить поле. Ездить за тысячу километров, чтобы сыграть домашний матч, — это неправильно.
— Получается, вы объявили о возможном сокращении лиги, чтобы предупредить тех, у кого проблемы, и дать время на их решение?
— Да. Мы смотрим на ФНЛ. Выходит в
— То есть, если клуб не будет соответствовать определенным критериям, в лигу его не примут?
— Как вариант — да. Если 16 клубов соответствуют нашим требованиям, добро пожаловать! В том числе соответствуют и по правовой форме, где часть акций принадлежит частному владельцу, часть государству.
— А если «Тосно» не будет соответствовать, его исключат?
— Я не принимаю в одиночку такого решения. Есть общее собрание, есть конференция, которая состоится 8 апреля.
— К таким жестким мерам побудила история «Томи» этого сезона?
— Не только «Томи». Мы плавно ужесточаем требования, ответственность. Разобрались с полями, с академиями. Надо выходить на другой уровень.
— Аргументация понятна. Но все равно получается — у Кипра 14 клубов в высшей лиге и у огромной России столько же.
— Я не сторонник рубить сплеча, сокращать ради сокращения. Наоборот, являюсь сторонником того, чтобы клубов было больше, но они не должны быть мыльными пузырями.
— Допускаете, что в следующем сезоне состав участников сократится до 14 клубов?
— Нет. Это должно быть коллегиальное решение лиги. Кроме того, его надо принимать перед стартом чемпионата.
— Кто из клубов выступил инициатором идеи сокращения лиги?
— Это обсуждалось. Не стану говорить кем. Но есть вопросы у тех, кто ищет партнеров, спонсоров, меняет правовую форму и развивается, делает лигу зрелищнее, строит арены, занимается академией, к тем, кто из года в год имеет проблемы и не стремится к развитию.
— В стране
— Наличие стадиона — не гарантия финансового оздоровления. Это лишь один из параметров соответствия требованиям РФПЛ.
— Вчера состоялся конгресс УЕФА, на котором вы присутствовали. Какие решения приняты?
— Довольно много организационных моментов. У большого числа членов исполкома УЕФА завершился срок полномочий, 8 мест освободилось, на них претендовали 12 человек, выборы прошли в один тур. Заслушали отчеты за 2016 год, приняли бюджет организации. Внесли изменения в устав — президент УЕФА может занимать свой пост максимум 12 лет, то есть три срока по 4 года.
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