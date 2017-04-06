Премьер-лиге вновь грозит судейский скандал

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У руководства департамента судейства и инспектирования РФС (ДСИ) явно есть проблемы с выбором арбитров на игры оставшихся девяти туров премьер-лиги. В противном случае во вторник не менялся бы проект списка назначений, в который, по нашим данным, было внесено сразу несколько уточнений. В итоге перечень все равно получился спорным.

ИГРА В УФЕ

В первую очередь вопросы вызвало то, что на игру в Уфе отправили Лапочкина. Сразу оговорюсь: дело не в его квалификации, судья он опытный — только в чемпионате страны 101 игра. Проблемы в другом: во-первых, в прошлогоднем конфликте после матча «Ростов» — «Спартак», который судил Лапочкин-младший, а во-вторых, в его питерской прописке.

Год назад его поспешили незаслуженно обвинить во всех смертных грехах и едва не отстранили пожизненно от работы. К счастью для арбитра, все быстро встало на свои места, и он продолжил карьеру. Правда, к обслуживанию матчей с участием «Спартака», которых в его послужном списке с 2011 года накопилось аж 14, рефери старались не допускать, ограничившись ноябрьской игрой «Спартак» — «Амкар» (1:0).

Теперь в преддверии поединка года «Спартак» — «Зенит» ему снова доверили матч красно-белых, у которых на карточках «висят» четыре футболиста — Комбаров, Кутепов, Зе Луиш и Фернанду. Как вы думаете, что скажут в адрес Лапочкина, если он, даже будучи на тысячу процентов прав, накажет очередным предупреждением одного, двух, трех из них или всех четверых?!

Возможно, такого не случится. Но зачем создавать условия для возможного конфликта?! Недавно в ДСИ уже обожглись, отправив на матч «Амкар» — «Зенит» Евгения Турбина. Видимо, того случая мало.

ИГРА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Встречу в Санкт-Петербурге «Зенит» — «Анжи» тоже должен был обслуживать арбитр со «скандальной» в данном случае пропиской — москвич Тимур Арсланбеков. Но его заменили на Алексея Сухого. Он из Люберец. Города, который в наше время только де-юре считается Подмосковьем, хотя по сути давно слился со столицей.

Почему убрали Арсланбекова? Не потому, что он живет в Москве. И, по моим данным, не только из-за пенальти, назначенного им в игре первенства России «Факел» — «Кубань».

Но и в том числе из-за того, что случилось вне поля. Арбитр вроде бы не доложил о послематчевом инциденте с главным тренером воронежцев Павлом Гусевым. Случившееся решили разобрать на заседании КДК — и тут обнаружилось: судья не указал в рапорте, что его нецензурно обругали.

Сухой — начинающий арбитр, которому несколько дней назад исполнилось 30 лет. За его плечами — всего четыре игры в высшем дивизионе. Теперь в том числе от него зависит, сыграют ли со «Спартаком» Дзюба, Кокорин, Кришито и Нету.

Повторю вопрос, мной уже озвученный: как вы думаете, что скажут в адрес судьи, если он, будучи на тысячу процентов прав, накажет очередным предупреждением одного, двух, трех из этих футболистов, или всех четверых?!

НАЗНАЧЕНИЯ.

Для справки: списки назначений судей на игры чемпионата России составляют глава ДСИ Андрей Будогосский и один из сотрудников департамента Максим Лаюшкин. Вряд ли ошибусь, если предположу, что, решая, кого отправить на тот или иной матч, они держали и держат в уме в первую очередь встречи лидеров и финальную игру Кубка страны. Им приходится строить тактику назначений таким образом, чтобы, например, к матчам «Спартак» — «Зенит» и ЦСКА — «Спартак» планирующиеся на них судьи подошли в целости и сохранности, не оказавшись отстраненными или травмированными.

Вся беда в том, что судей у нас совсем мало. Да еще половина из них (ровно десять) представляют Москву и Санкт-Петербург. Еще трое прописаны в Подмосковье. Получается, что «совсем-совсем нейтральных» (новый термин в нашем футболе) только семь — Егоров (104 игры в чемпионатах России), Вилков (112), Иванов (77), Москалев (36), Галимов (5), Чистяков (4) и Соколов (0).

МУТКО ПРЕДЛАГАЛ ПРОВЕРИТЬ ЛАПОЧКИНА НА ДЕТЕКТОРЕ ЛЖИ

В апреле прошлого года после игры 22-го тура чемпионата России «Ростов» — «Спартак» (2:0) разгорелся скандал, связанный с судейством бригады арбитров, в которую входили Сергей Лапочкин, Александр Кудрявцев и Рашид Абусуев. Главным образом претензии вызвала работа второго ассистента, неправильно определявшего офсайды у хозяев поля, но заодно досталось и самому судье. Вот что сказал тогда президент РФС Виталий Мутко:

— Разбираться, допустили судьи ошибку или сделали это умышленно по чьей-то просьбе, крайне сложно. Если только их на детектор отправить. Может, так и сделаем. А то это уже начинает надоедать. Думаю, эти судьи больше работать не будут. Чтобы главный судья не делал вид, что ничего не понимает. Если кто-то думает, что мы ничего не видим, то это не так. Больше такого не будет. Нам нужен объективный результат — побеждайте честно, открыто, никто не будет против.

Через день он же добавил:

— Сейчас конец сезона, нам нужно честное и беспристрастное судейство. Если кто-то это не понимает — значит, будет отдыхать. Если Лапочкин ни при чем, то будет дальше судить. Все должны нести ответственность за свои поступки. Никто прощать никого не будет. Что касается главного арбитра, который не видел момент, но не мог отменить решение, тогда какие к нему могут быть вопросы? У него, оказывается, раньше была другая бригада, которая постоянно с ним ездила, теперь новая.

— Если мы говорим об определении офсайда, то главный арбитр ответственности не несет. Здесь все зависит только от ассистента, — подчеркнул Николай Левников, на тот момент возглавлявший судейский комитет РФС.

— Главный судья Лапочкин никак не мог зафиксировать эти сантиметры, которые мы видим по телевизору. У него совершенно другие обязанности. Если и есть тут ошибка, то только ассистента. Детектор лжи? Можно и пытки еще устроить. Давайте тогда на детекторе лжи всех судей, всех футболистов, всех тренеров и всех чиновников проверим — и посмотрим результаты… Лапочкин — арбитр ФИФА, очень порядочный и, насколько я знаю, очень хороший, — заступился за коллегу экс-арбитр ФИФА Игорь Егоров.

В итоге судейский комитет РФС отстранил Абусуева до конца сезона. А вот Лапочкина строго предупредили и отстранили «условно».

— Не очень понимаю, что означает условное наказание, — прокомментировал решение сам Лапочкин. — Если говорить об эпизодах с офсайдами, то могу сказать одно: я просто объективно не мог видеть, было «вне игры» или нет. Почему поднялся такой шум? У меня есть мнение на этот счет, но не стану его озвучивать.