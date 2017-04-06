Премьер-лиге вновь грозит судейский скандал
К составителям списка арбитров на очередной тур чемпионата России вновь возникли вопросы. Главный касается игры «Уфа» — «Спартак», на которую назначен питерский судья Сергей Лапочкин. Может быть спровоцирован очередной скандал — все ведь понимают, как накалены отношения между Москвой и Питером в ходе чемпионской гонки.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
У руководства департамента судейства и инспектирования РФС (ДСИ) явно есть проблемы с выбором арбитров на игры оставшихся девяти туров
ИГРА В УФЕ
В первую очередь вопросы вызвало то, что на игру в Уфе отправили Лапочкина. Сразу оговорюсь: дело не в его квалификации, судья он опытный — только в чемпионате страны 101 игра. Проблемы в другом:
Год назад его поспешили незаслуженно обвинить во всех смертных грехах и едва не отстранили пожизненно от работы. К счастью для арбитра, все быстро встало на свои места, и он продолжил карьеру. Правда, к обслуживанию матчей с участием «Спартака», которых в его послужном списке с 2011 года накопилось аж 14, рефери старались не допускать, ограничившись ноябрьской игрой «Спартак» — «Амкар» (1:0).
Теперь в преддверии поединка года «Спартак» — «Зенит» ему снова доверили матч
Возможно, такого не случится. Но зачем создавать условия для возможного конфликта?! Недавно в ДСИ уже обожглись, отправив на матч «Амкар» — «Зенит» Евгения Турбина. Видимо, того случая мало.
ИГРА В
Встречу в
Почему убрали Арсланбекова? Не потому, что он живет в Москве. И, по моим данным, не только
Но и в том числе
Сухой — начинающий арбитр, которому несколько дней назад исполнилось 30 лет. За его плечами — всего четыре игры в высшем дивизионе. Теперь в том числе от него зависит, сыграют ли со «Спартаком» Дзюба, Кокорин, Кришито и Нету.
Повторю вопрос, мной уже озвученный: как вы думаете, что скажут в адрес судьи, если он, будучи на тысячу процентов прав, накажет очередным предупреждением одного, двух, трех из этих футболистов, или всех четверых?!
НАЗНАЧЕНИЯ.
Для справки: списки назначений судей на игры чемпионата России составляют глава ДСИ Андрей Будогосский и один из сотрудников департамента Максим Лаюшкин. Вряд ли ошибусь, если предположу, что, решая, кого отправить на тот или иной матч, они держали и держат в уме в первую очередь встречи лидеров и финальную игру Кубка страны. Им приходится строить тактику назначений таким образом, чтобы, например, к матчам «Спартак» — «Зенит» и ЦСКА — «Спартак» планирующиеся на них судьи подошли в целости и сохранности, не оказавшись отстраненными или травмированными.
Вся беда в том, что судей у нас совсем мало. Да еще половина из них (ровно десять) представляют Москву и
МУТКО ПРЕДЛАГАЛ ПРОВЕРИТЬ ЛАПОЧКИНА НА ДЕТЕКТОРЕ ЛЖИ
В апреле прошлого года после игры 22-го тура чемпионата России «Ростов» — «Спартак» (2:0) разгорелся скандал, связанный с судейством бригады арбитров, в которую входили Сергей Лапочкин, Александр Кудрявцев и Рашид Абусуев. Главным образом претензии вызвала работа второго ассистента, неправильно определявшего офсайды у хозяев поля, но заодно досталось и самому судье. Вот что сказал тогда президент РФС Виталий Мутко:
— Разбираться, допустили судьи ошибку или сделали это умышленно по
Через день он же добавил:
— Сейчас конец сезона, нам нужно честное и беспристрастное судейство. Если
— Если мы говорим об определении офсайда, то главный арбитр ответственности не несет. Здесь все зависит только от ассистента, — подчеркнул Николай Левников, на тот момент возглавлявший судейский комитет РФС.
— Главный судья Лапочкин никак не мог зафиксировать эти сантиметры, которые мы видим по телевизору. У него совершенно другие обязанности. Если и есть тут ошибка, то только ассистента. Детектор лжи? Можно и пытки еще устроить. Давайте тогда на детекторе лжи всех судей, всех футболистов, всех тренеров и всех чиновников проверим — и посмотрим результаты… Лапочкин — арбитр ФИФА, очень порядочный и, насколько я знаю, очень хороший, — заступился за коллегу
В итоге судейский комитет РФС отстранил Абусуева до конца сезона. А вот Лапочкина строго предупредили и отстранили «условно».
— Не очень понимаю, что означает условное наказание, — прокомментировал решение сам Лапочкин. — Если говорить об эпизодах с офсайдами, то могу сказать одно: я просто объективно не мог видеть, было «вне игры» или нет. Почему поднялся такой шум? У меня есть мнение на этот счет, но не стану его озвучивать.
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